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考研不是“唯一选项” “上岸”不是终点

2023年04月03日08:40 | 来源：中国青年报
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原标题：考研不是“唯一选项” “上岸”不是终点

　　从去年下半年开始，“考研”成了大学生最关注的话题之一。对于不少同学来说，在20多岁的年纪继续选择以全国性的考试搏一搏自己的未来。如今，各高校的考研复试分数线已经公布，各高校也陆续开始组织考研复试工作，持续了半年多的“考研大战”迎来了最终章。

　　在各高校复试分数线揭晓的那一刻，不少大学生在网络上表达了自己的心情：有的人是放弃其他选择准备许久的孤注一掷，有的人是二战、三战后迎来的最后一搏，有的人是跨校、跨专业的逆袭之战……

　　据媒体报道，2023年考研报名人数达到474万人，录取率不超过20%，超过300万考研学子注定落榜。在考研面前，失败似乎并不是一个小概率事件。在现阶段而言，不少同学将考研上岸看成一棵救命稻草，但在人生长河中，考研只是其中一个插曲。生活中的挑战还有很多，机遇也是一样，在漫漫人生路中，“上岸”与否并不会带来人生质的差别。因此，考研并不是人生发展的“唯一选项”，“上岸”更不是一个终点。

　　无论结果如何，考研过程中收获的成长，正是这段经历中无价的财富。曾经，一个考研同学告诉笔者，在经历了放弃出国、保研失败后，考研似乎成了一场只能成功不能失败的战斗，在备考的几个月里，这位同学永远凌晨1点睡，早晨6点起，甚至从来没有想过初试后的那个寒假怎么过，好像人生就停留在考试那两天。

　　初试成绩出来后，她也曾因为分数不高有落榜风险而崩溃大哭好几天。幸运的是，她考上了自己心仪的学校，并找到了一份还不错的工作。但当她回看这些年的经历时发现，考研并不是奋斗的终点，读研也不是一个绝对的选项，如果当时选择了别的道路，如今的生活不一定比现在差。而“上岸”之后，生活和工作中遇到的挑战还有很多，并不比考研容易，“上岸”也并不代表着进入了人生的“保险箱”。但是，那段激情燃烧的备战经历，永远都会在困难的时候激励着她。

　　近日，一则“考研最大的遗憾”帖子在网络引发关注，讲述的是今年报考广东工业大学的一名安徽考生，因飞往广州的航班受强对流天气影响延误，不幸错过复试笔试。暖心的是，学校已主动联系了该考生，并承诺可以参加复试。在这个故事里，我们看到了坚定奋斗信念的同学得到了善意的关怀，也能想象得到，在经历了这些事之后，这位同学对人生的体悟会更深刻。人们总说“经历就是财富”，考研中的经历有时比结果更有价值。

　　无论上岸与否，人生的长路都刚刚开始。一代人有一代人的际遇，一代人有一代人的考验，对于刚刚经历过考研的同学而言，无论结果如何，都必定经历了一次成长与蜕变。放眼人生，未来充满了未知，只要有面向未来、前进奋斗的勇气，无论走哪一条路，结果都会是光明的。而对于更多数的“过来人”来说，对同学们多一些包容与理解，多一些暖心的支持，会让他们的奋斗之路更有力量。

　　（叶雨婷）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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