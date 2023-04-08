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苏科大回应凌晨发布考研录取通知：工作人员存在失误，向考生道歉

2023年04月08日20:56 | 来源：中国新闻网
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原标题：苏科大回应凌晨发布考研录取通知：工作人员存在失误，向考生道歉

　　据苏州科技大学官方微博消息，8日下午，苏州科技大学研究生招生办公室就凌晨4点发考研待录取通知一事发布情况说明。苏科大表示，调剂录取过程规范有序，结果公平公正，对所有待录取考生未产生事实影响。对未从考生实际出发，科学合理安排复试时间，并在发布待录取通知“确认时间”时，工作人员存在失误，学校向相关考生诚恳道歉，同时将根据有关规定，在认真调查的基础上，对相关人员严肃教育处理。

　　情况说明显示，经核查：材料学院于4月7日凌晨2点完成材料科学与工程(0805)、材料与化工(0856)两专业调剂考生线上复试工作，成绩统计复核后，考虑到调剂考生的急切心情，学院立即在调剂系统发布了待录取通知。4月7日4点30分，学院发布待录取通知49人，并逐一电话通知考生确认，其中10人主动放弃，根据程序随后按复试总成绩顺次补录10人，最后一位接受待录取考生确认时间为4月7日上午9点46分。

　　苏科大表示，学校将深刻吸取教训，细致做好研究生招录各项工作，杜绝此类事件发生。

　　情况说明截图

(责编：郝孟佳、李依环)

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