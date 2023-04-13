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首届京赣校长办学实践研讨会举行

2023年04月13日10:24 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月13日电 为推动京赣两地教育经验交流，分享两地教学发展成果，4月12日，首届京赣校长办学实践研讨会在北京教育学院举行。来自京赣的25位书记校长介绍了学校高质量发展的经验，近四百位京赣书记校长参加了研讨会。

记者了解到，此次论坛是基于江西省“国培计划”（2022）“优秀中小学幼儿园校园长省外访学研修”优质课程资源，在提升书记校长素养与能力、推动学校教育教学管理变革实践的同时，搭建交流合作、智慧共享的平台。

北京教育学院副院长杨建新介绍，北京教育学院已经举办了四届京津冀校长办学实践研讨会和两届京雄学校发展共同体论坛与京豫小学校长办学实践研讨会。他希望通过大家共同的努力，把京赣校长办学实践研讨会打造成为共探教育问题、共商教育策略、共享教育智慧、共助师生成长、共创魅力学校、共推高质量发展的平台。

论坛上，北京开放大学校长褚宏启、北京第一实验学校校长李希贵、北京小学校长李明新、江西师范大学附属中学校长朱斌、江西省南昌豫章小学教育集团党总支书记林通分别进行了主旨发言。

“本次研讨会既有二十大报告精神视域下学校教育高质量发展的理论剖析，更有一线名校长、教育家型校长的智慧探索，体现出教育学院理实结合的培训风格。这些校本经验和思考，也将为全国中小学高质量发展提供借鉴。”项目首席导师、北京教育学院合作培训部主任陈丽谈到。（孙竞、实习生遇镜霖）

(责编：李依环、熊旭)

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