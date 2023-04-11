原标题：为农村学子开拓一片新天地

为了参加职业技能大赛，在甘肃陇南师范高等专科学校（以下简称“陇南师专”）读学前教育专业的李梦婷正加紧准备。“获得省赛二等奖就可以享受升学考试推免，有机会进入理想的本科院校继续深造。”李梦婷下决心要抓住机会。

两年前，从千里之外的玉门市来到陇南成县就读陇南师专，李梦婷还有点小失落。此前，她的高考分数和目标本科院校录取分相差6分，遗憾落榜。

两年过去，李梦婷愈发觉得，虽然只是所大专学校，但这里将是自己梦想起航的地方。“原来以为学前教育就是带孩子，现在看来远没那么简单。既要系统地掌握专业理论知识，也要全面提升自己的综合素质，其中，音乐、美术、舞蹈等艺术素养和专业实训十分重要。”李梦婷说。

“农村生源多，很多孩子的艺术教育是空白，表达能力也欠缺，需要我们全方位地去教育和训练。”陇南师专学前教育学院党总支书记李霞对自己学生的情况很清楚，在她看来，这些学生虽然基础弱一些，但只要用心用情去培养，人人皆可成才。

学前教育专业课程开足开齐，还要补齐艺术教育的短板，强化实训操作。为了上好课，教师们一边强化教研，抓住各种机会外出学习培训，了解最新的专业成果和教学方法，同时，加强对学情的研究，探索适合学生的教学方法，努力让每一名学生都收获成长进步。

音乐教师牛玲清楚地记得，刚上音乐课时，学生们基本都是零基础，“乐谱都不认识，很多人从没摸过琴键，手指都是僵硬的”。起初，牛玲按照音乐专业课的要求上课，可她发现，学生学得很吃力，课堂也很沉闷，很多学生因为消化不了课堂知识而产生心理负担。

在外出学习交流和结合学情的反思中，牛玲主动调整了教学方式，根据学前教育的实际需求，立足学前教育音乐课的实际情况，先教学生们儿歌演唱，使他们掌握必要的乐理知识和基础的弹奏技能，在此基础上，根据学生的潜力和意愿，再分层分类进行专业培养。

来自临夏回族自治州和政县的马明是学前教育2021级1班为数不多的男生，相比中专升学上来的同学，参加高考入校的马明对艺术课程没有一点基础，“刚开始一看到课表就心里发怵”。后来，在老师循序渐进的教学中，他进步很快，如今已掌握了音乐演奏的基本技能，能很轻松地演奏儿歌。

在陇南师专学前教育学院，除了专业课注重因材施教，校园活动也为学生量身打造。针对学生表达能力欠缺、沟通组织能力不足、人际交往和社会活动中自信心不足的问题，学院专门设计了各类校园活动，并鼓励全体学生参与，凡是表现优异或有进步的学生，都会得到表彰奖励，同时推送到更高平台参加各类竞赛。

学前教育22级6班的马海燕记得，刚入校参加各类活动时，自己十分紧张，即便有相关能力也不敢表达。在后来的学习中，老师们经常会分组开展教学活动，鼓励学生上讲台进行分享。“对于学习中的重点难点，一遍又一遍地讲，不厌其烦，直到我们完全掌握，真的令人感动。”和很多同学一样，马海燕每天收获着成长，如今，不论是专业知识还是沟通表达，她都自信满满。

“经过系统的专业培养和综合素质拓展训练，我们学前教育的学生阳光、自信、有活力，参加工作后上手快、能吃苦，深受用人单位好评，吸引了省内外的学前教育机构前来招聘。”陇南师专学前教育学院院长王小会说。

“我们的学前教育专业点亮了很多学生的未来，有的毕业生升入了本科学院继续深造，有的回到了农村，反哺家乡，担负起振兴乡村学前教育的重任，还有越来越多的学生走进了大城市，开拓出了外出就业的新天地。”陇南师专副校长任永峰说。

（记者 马富春）

(责编：郝孟佳、孙竞)