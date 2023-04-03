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育儿是家事，也是国事（新视角）

贺  丹
2023年04月03日09:00 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　日前，国家卫生健康委人口家庭司发布《家庭托育点管理办法（试行）（征求意见稿）》，对家庭托育点的性质、备案、人员、场地、设备和监督管理等方面提出明确要求。这一办法的制定对促进普惠托育服务发展具有重要意义。

　　发展普惠托育服务体系是生育支持措施的重要内容。当前，“养不起、没人带”是影响我国家庭生育意愿的重要因素。如何解决“育”的难题、减轻“养”的负担、激发“生”的意愿，推动实现适度生育水平，社会各界对此广泛关注。近年来，中央印发《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》和相关指导意见，将每千人口托位数纳入“十四五”规划主要指标，将“推动建立普惠托育服务体系”写入人口与计划生育法；各地也陆续把托育服务列为民生工程、为民办实事项目，增加土地、财政等投入，积极发展普惠托育服务。一系列举措，有助于减轻家庭照料负担，改善养育过程体验，提升家庭发展能力。

　　家庭托育点是普惠托育服务体系的重要一环。伴随托育机构建设明显加速，我国托育服务“增量”取得积极进展，形成了企业、幼儿园、社区、用人单位和家庭等多元办托主体并存的格局。但由于价格高、普惠托位少、区位便利性不足等原因，我国3岁以下婴幼儿入托率仅为6%左右，有托育需求的家庭比例却超过30%，服务供给仍难以满足实际需求。与其他托育服务形式相比，家庭托育点具有场地使用成本低、区位选择灵活、综合运营压力小、服务时间弹性大等优势，更容易满足家庭就近入托需求。在社区公共空间资源有限、商业场所租赁成本较高、公共财政支出压力较大的情况下，公办托育和社区托育服务的发展需要一段时间才能发挥实际效用，引导和规范家庭托育点有序发展，成为我国中短期内扩大普惠托育服务供给的有效手段。

　　发展普惠托育服务体系须多管齐下、多措并举。在规范家庭托育点发展的基础上，应集中力量解决普惠降价的主要瓶颈。要提高托育机构新建和改扩建补贴标准，探索建立覆盖供需双方的补贴机制。破除国有企业、社区公共空间、产业/科技园区开展托育服务的障碍，充分挖掘现有空间资源。扩大普惠托育支持政策覆盖范围，支持依托1个示范性托育机构带动N个嵌入式、分布式、连锁化、专业化的社区托育点共同发展。与此同时，还要加快托育法律法规的体系建设，加强行业监管与相关专业人才培养，推动托育服务行业朝着专业化、规范化方向稳步前行。

　　育儿是家事，也是国事。随着相关政策法规体系逐步健全、相关标准规范体系有序完善，普惠托育服务供给一定会不断扩大，更多方便可及、价格可接受、质量有保障的托育服务机构将建成运营，有利于呵护婴幼儿健康成长，促进家庭和谐幸福。

　　（作者为中国人口与发展研究中心主任）

(责编：郝孟佳、李依环)

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