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青海民大回应“党委副书记报考本校博士生”：取消拟录取资格

2023年04月13日14:35 | 来源：人民网-教育频道
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截图来源：青海民族大学研究生院网站

人民网北京4月13日电 日前，有网友称“青海民族大学党委副书记阿进录以笔试面试第一名的成绩，拟录取为该校2023年民族学博士研究生”的消息，引发广泛关注。青海民族大学研究生院今天在官网发布公告称，经复核，阿进录不符合学校博士研究生报考条件，取消其拟录取博士研究生资格。

根据青海民族大学官方网站资料显示，阿进录，男，土族，生于1973年10月，青海省互助县人，中共党员，研究生学历，教授。现任青海民族大学党委副书记。

记者了解到，4月9日，青海民族大学研究生院官方网站发布《青海民族大学2023年民族学博士研究生招生考试拟录取结果公示》。该公示称，经2023年青海民族大学博士招生工作领导小组审议通过，拟录取17位考生为民族学博士研究生。根据公示，考生阿进录以最终成绩81.40分进入拟录取名单，在民族学（报考研究方向）拟录取的6名考生中排名第一。（李依环、实习生遇镜霖）

截图来源：青海民族大学研究生院网站

(责编：郝孟佳、熊旭)

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