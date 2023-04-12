原标题：新型学生社区：思政、服务、育人“一站式”完成

“这里能办的事可多了，校园卡补办5分钟搞定。”4月10日早上8时许，在华中科技大学师生服务中心，陆续有学生前来办理业务。该中心相关负责人介绍，中心开设服务窗口28个，并设有24小时自助服务区，自助服务设备21台，线上线下一体可办理各类事项近800项。

3月下旬，教育部高校“一站式”学生社区综合管理模式建设工作推进会在湖北举办，华中科技大学是与会专家参观窗口之一。

近年来，湖北大力推进“一站式”学生社区综合管理模式建设工作，打造出有特色、有亮点、可借鉴的“一站式”学生社区湖北样本。目前，该省93.8%的高校完成“一站式”学生社区建设，总占地面积1422万平方米，覆盖学生宿舍33万余间，育人质效稳步提升。

汇聚起“三全育人”的强大合力

学生在哪里，育人服务人员就在哪里。

4月9日晚，湖北工业大学东苑7栋学生宿舍一层右边尽头的房间里，灯还是一如既往地亮着。

“我在这办公，离学生近，大家有什么事要找我也方便。”该校电气与电子工程学院党委副书记王正江仍在“加班”，他正与5名刚从外院转来的学生谈话，帮助他们尽快适应新环境。

自2019年6月担任该校电气与电子工程学院党委副书记以来，王正江就一直在这间18平方米的学生宿舍办公。和王正江一样，湖北工业大学13个本科学院的党委副书记将办公室都设在了学生宿舍。这种“书记与学生当邻居”的做法，该校已经持续了37年。

办公室设在学生宿舍一楼，因为这里是“基层”，能更近地融入学生、服务学生。王正江曾经也是“书记的邻居”，21年前，他从该校机械学院转到电气学院，在宿舍楼一层，当时的系党总支副书记给他介绍专业课程并做心理辅导，使他记忆犹新。

长期以来，湖北工业大学坚持领导干部带头下沉、学工队伍全员下沉、教职员工分类下沉、服务人员全时下沉，校领导带头到社区开展“校领导接待日”等活动，党政干部、思政教师、专业教师等常态化走进社区，后勤服务人员全天在岗在线及时解决学生实际问题，共同汇聚起全员育人、全程育人、全方位育人的强大合力。

高校“一站式”学生社区是适应新形势新情况、加强高校党的建设和思想政治工作的重要体制机制创新，成为学生党建前沿阵地、“三全育人”实践园地、智慧服务创新基地和平安校园样板高地。

据介绍，“一站式”学生社区综合管理模式建设连续两年列入湖北教育“十大实事”。该省高校4.1万余名校院领导、专任教师、心理教师等入驻社区，近5000名辅导员全时入住学生宿舍。

一校一策建设“一站式”学生社区

“花放不进去的话可以先在花泥上戳一个洞”“可以把散尾葵剪成自己想要的形状来搭配花束”3月7日下午，在湖北大学二期学生公寓F栋“一站式”学生社区里，该校新闻传播学院联合资源环境学院、艺术学院、文学院举办了师生共同插花活动，并邀请专业插花师现场示范讲解。

目前，湖北大学已建设高标准“一站式”学生社区服务中心，常态化开展“入千室、访万生”大走访活动，将党史学习教育、通识教育、民族团结教育、“五育”主题文化融入“一站式”学生社区公共空间。

同时，该校还组建了“琴园朋辈导师团”，成立“学生校务助理”组织，提升“一站式”学生社区民主管理水平，深化学生参与学校综合治理机制改革。

3月初，武汉纺织大学环境工程学院“一站式”学生服务驿站揭牌，设置“党员示范高地”“实践创新基地”等7个服务功能区。

当前，武汉纺织大学已建设14个“一站式”学生服务驿站，由各二级学院“包楼”进驻，对接学生需求，按“一院一品”模式建设，满足学生成长的个性化、一对一的管理服务需求。

该校还在每栋宿舍楼设立学生党支部，一批“红色先锋”党员工作站、“读习有声”成长服务站等学生思政教育工作阵地在学生寝室落地生根。

接下来，武汉纺织大学将进一步加强“一站式”服务，完善“一站式”学生社区“百米服务圈”建设，围绕学生建设“美好社区”的需求，及时解决学生“急难愁盼”的问题。

“一站式”学生社区是以学生共同生活区域为基础，以服务学生在课堂学习之外的成长成才为目标，以共同价值观念为联结的学生教育生活成长共同体。自2019年以来，教育部通过政策指导、试点推进、过程管理、经验推广等，实现“一站式”学生社区从10所高校率先试点到31所高校集成探索，再到1447所高校积极参与建设的“三步迈进”。（记者 吴纯新）

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