“遇到这样的老师，真是孩子们的幸运。”看了山东电视台《超级语文课》节目中来自黑龙江省牡丹江市教育教学研究院的教师赵昭讲的《月光曲》一课，网友留言道。近日热播的《超级语文课》把浓缩的中小学课堂搬上了荧屏，来自全国各地学校的老师们“赛课”的热情打动了很多观众，也带来了对课堂提质增效的新思考。“双减”后的课堂孩子们如何“吃得饱”？新课标颁布后的中小学课堂，能否真正通向核心素养？

立足学生主体，实践中提升素养

没有赘述和冗余，每位老师，都有自己独特的“打开文本的钥匙”。深耕小学语文23载的“福建省语文学科带头人”何捷关注几个标点符号，让学生更好读懂《田忌赛马》中的人物心理。“刘邦为何自称臣，又为何称项羽为将军？”名字和称号，是华东师范大学第二附属中学的刘从良老师破解《鸿门宴》的密码。而南京市浦口区车站小学朱文洁老师则敏锐“捕捉”到诸葛亮的笑声，大家才明白熟悉的《草船借箭》可以这样解读……

“课程设计充分体现了教师为主导，学生为主体的理念。”中国人民大学附属中学语文教师杜祥分析，“教师在吃透课标的基础上，以语文学科核心素养为依托，设置了适当的情境和学习活动，发展了学生语言、思维、审美等能力，最终上升到文化的理解和传承。”

北京教育学院人文与社会科学学院副院长胡春梅表示，语文课程培养的核心素养，是学生在积极的语文实践活动中积累、建构并在真实的语言运用情境中表现出来的。“在《超级语文课》中有的课例侧重思维能力，有的课例侧重审美创造，但在教学中学生的思维能力、审美创造、文化自信都以语言运用为基础，并在学生个体语言经验发展过程中得以综合发展与整体提升。”

思辨精巧细微，“出其不意”中收获真知

“《月光曲》选自六年级上册第七单元，这一单元的语文要素是‘借助语言文字展开想象，体会艺术之美’，这应该是本课学习的重点，也是难点。一般来说，语文老师都在此下功夫，努力引导学生通过语言走进音乐，然后从读到写，学会从音乐回到语言。”深圳实验学校小学部语文教师周其星回忆自己平时备课的过程。

“这节课上，老师另辟蹊径，围绕课文内容，补充相关史料，培养学生审辨性思维力，符合新课程标准中提到的‘能根据积累的知识和经验初步判断信息真伪，感知情感倾向，形成自己对社会热点问题的初步认识’。这样的教学，对当下的语文教育，的确是极有益的补充。”周其星说。

胡春梅认为，语文教学内容的时代性体现在，教师教学充分吸收语言、文学研究的新成果，关注现今时代语言生活的新发展；内容的典范性是指教师能够精选文质兼美的作品，重视对学生思想感情的熏陶感染作用。“《月光曲》这个教学课例，教师注重语文学习与艺术之美以及学生生活的联系，其中对于‘虚构性’与‘真实性’教学的精彩片段，已将小说文体教学的核心概念牢牢印刻在孩子们的脑海中。”

“不过，这堂课上，所有信息都是老师提供的，虽然信息丰富有利于对事实作出相对全面的判断，然则信息提供的渠道还略显单一，也是一种变相的控制，还是‘给’的课堂，而不是‘探’的学习现场。”周其星提出了进一步改进课程的建议，“如果问题前置，学生在走进教室之前就已经围绕‘真假’去研究，回到教室来讨论，是不是更有价值？”

精研教材、紧扣生活，才能打造出“超级课堂”

究竟什么是一堂“超级语文课”？答案在节目中“众说纷纭”。“鼓励、鼓舞、调动、发问”，这是节目中每节课都坐在教室后方的“评课员”窦昕眼中超级老师的标准，而和他一同评课的旅行博主房琪，则认为应当是“打动人心的课堂”。

杜祥认为，课标是课程的生命线，也是教师开展教学的依据，要打造一门“金课”，教师必须吃透教材，发挥主观能动性，灵活设计学习场景和学习活动，使学生在“实践”中生成“经验”，这是“金课”的标志之一——生成性课堂。

“一方面，欣赏上课老师的教学艺术，另一方面，也敬佩他们的勇气。”周其星表示，“一节只有十几分钟的语文课，一班不很熟悉的学生，一个陌生的舞台，这本身就构成了一次富有难度的挑战。聚光灯下的公开课，既要在紧扣教材上出新意，又要让学生听得懂、学得到，也让专家以及更多不在场的观众赏心悦目，必须要有可圈可点的设计和可以支撑的亮点。而这，离不开研究教材，教师要用好教材、用对教材，就需要研究教材。”

“记得《月光曲》课文后有道选做题：听一听自己喜爱的音乐，展开联想和想象，把想到的情景写下来。无论是将‘话’化为‘画’，还是将‘画’化作‘话’，都是想象为桥，训练学生的想象力、感受力、表达力。”周其星联想到了自己上课的情景，“我们班当时听的是《森林狂想曲》，因为有了课文的引导训练，学生普遍都写得特别好，或许，这就是授之以渔吧。”

“例如，课例中为学校话剧社团《鸿门宴》出谋划策这一情境任务的设置，推动了学生对课文故事情节、人物性格、艺术手法、主题思想等诸多内容的自主探究和深入理解。可见，教学实施也要从学生的生活实际出发，通过创设丰富多样的学习情境、设计富有挑战性的学习任务，激发学生的好奇心、想象力和求知欲，这样才能更好提升教学效果。”胡春梅说。（记者 周世祥）

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