人民网北京4月22日电 （记者郝孟佳）今天，北京市教委印发《关于2023年义务教育阶段入学工作的意见》（以下简称《意见》）。今年政策总体保持稳定，坚持区级主责、免试就近。小学入学坚持以登记入学为主，单校划片和多校划片相结合的入学方式。小升初坚持免试派位，按志愿通过计算机派位录取。

《意见》明确了2023年义务教育阶段入学工作时间安排表。4月30日前完成小学毕业生信息核对。5月1日起，开通义务教育入学服务平台，进行入学政策宣传。5月5日至5月31日进行小学和初中入学信息采集。7月上旬，各小学和初中发放新生入学通知书。

2023年义务教育阶段入学工作时间安排表

《意见》还强调了义务教育阶段入学的“四个严禁”：严禁以考试成绩和各类竞赛证书、培训竞赛成绩、考级证明等作为招生依据；严禁以面试、评测、接收简历等形式选拔学生；严禁学校和校外培训机构以培训班、校园开放日、夏令营等形式提前招生、选拔学生；严禁任何学校以实验班、特色班、国际部、国际课程班等名义招生。

北京市教委相关负责人介绍，北京市、区两级教育行政部门通过新建学校、扩大优质资源规模、社会资源统筹等方式，扩充学位，确保每一名适龄儿童少年平等接受义务教育。

工作过程中，北京市区教育两委进一步优化入学服务平台，让数据多跑路，家长少跑腿，努力做到“一网通办”，推进入学工作更便捷、高效、透明。

此外，北京市各区教委将落实责任，加强管理和监督，全面做好入学政策宣传和招生的各项工作，对存在违规行为的依据有关规定严肃处理。

(责编：李依环、孙竞)