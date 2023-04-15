原标题：引导鼓励高校毕业生到中小企业工作

工业和信息化部、教育部14日发布《关于开展2023年全国中小企业网上百日招聘高校毕业生活动的通知》（以下简称《通知》），进一步引导和鼓励高校毕业生到中小企业工作，推动优化中小企业人才结构，促进高校毕业生就业。

《通知》明确，本次百日招聘活动分为两个阶段，第一阶段为2023年4月至5月，第二阶段为2023年10月至11月。活动期间，中国中小企业发展促进中心、教育部学生服务与素质发展中心协调组织开展线下入校招聘、线上直播带岗等活动，中国中小企业信息网、国家大学生就业服务平台设立网上百日招聘活动专区，发布招聘会活动信息和就业岗位信息，各级中小企业主管部门组织中小企业参与招聘活动。

《通知》提出，各地高校毕业生就业工作部门和各高校要结合开展“万企进校园”活动，主动邀请中小企业进校招聘，加大进校招聘开放力度，积极提供招聘活动便利，及时向高校毕业生推介招聘信息。智联招聘、前程无忧、BOSS直聘、猎聘网、国聘网、实习僧网设立百日招聘活动专栏，面向中小企业和高校毕业生发放优惠服务包。各地中小企业主管部门结合本地区院校分布、高校毕业生生源及就业意向等情况，推荐优质中小企业与高校毕业生对接。（记者刘坤）

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