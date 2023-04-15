人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

扬州大学：扎根田间地头培养“新农人”

2023年04月15日20:38 | 来源：光明日报
小字号

原标题：扬州大学：扎根田间地头培养“新农人”

　　 大地如画，耕痕如诗。3月，在江苏省张家港市凤凰镇的田间地头，一群青年人活跃在火热的春耕现场。与普通青年不同的是，他们是经过四年大学“订单式”培养的“新农人”。

　　 从“三农”政策到基层治理，从农业科技到乡土文明……四年里，他们奔走在校园与田野之间，已成为“三农”工作中的“多面手”，被老乡们亲切地称为“土秀才”。

　　 “乡村振兴，人才是关键。作为农科优势突出的综合性大学，扬州大学始终心怀‘国之大者’，扎根中国大地，聚力培养卓越‘新农人’。”扬州大学党委书记焦新安说。

　　 2010年以来，扬州大学顺应“三农”事业的时代要求，携手地方政府开展“订单式”培养，开设“张家港班”“常熟班”等，至今已培养了400多名“下得去、用得上、留得住、干得好”的“新农人”。

　　探索“订单式”人才培养新模式

　　 宋榆是一名即将毕业的“准村官”。大学四年，她一有假期便来到张家港凤凰镇安庆村顶岗实习。对当地的人口结构、产业分布等她如数家珍，一些工作规划更是直接参与。如今，即将正式成为安庆村一员的她满怀壮志。

　　 对于学校“订单式”培养输送的“准村官”，安庆村村支书陆正达赞不绝口。在他看来，不断输入像宋榆这样的本土“新鲜血液”，能够有效解决农业生产和农村管理人才“下去难、留住难、使用难”的棘手问题。

　　 日前，教育部办公厅等四部门印发《关于加快新农科建设推进高等农林教育创新发展的意见》。其中明确提出，鼓励校地合作，探索推进涉农专业订单定向人才培养计划，实施“入学有编、毕业有岗”改革试点，引发社会热议。

　　 作为我国最早创立的农科院系之一，扬州大学早在13年前便开始探索“订单式”农业人才培养，先后与江苏张家港、常熟两地创新开展校地合作，按照“优生优先、双向选择、全员分配”的方式，定向培养基层农业农村专业人才。

　　 迄今为止，在张家港市农业农村工作一线，活跃着校地联合培养的“土秀才”近200人。他们长期扎根农村、服务“三农”，为全面推进乡村振兴增添新动能。

　　 今年4月，该校又与江苏昆山签订了“定向培养农村区域发展专业本科生”协议，计划在未来5年内，定向培养200名基层农业农村专业人才，为当地农业农村现代化注入人才活力。

　　淬炼“强农兴农”真本领

　　 在高质量完成课堂教学的同时，扬州大学依托校内外的30多个实践教学基地，实施涵盖劳动实践、社会实践、科研实践、创业实践、生产实践的“五位一体”产学研教协同实践育人体系，让学生真正实现“入学即入职”。

　　 4月初，在该校扬子津校区近20亩的“大田种植训练计划”试验田里，学生们自种自管的蚕豆花开正盛。蓝天下，一顶顶“草帽”散落在碧野间躬身劳作，形成了一幅动人的农忙图。

　　 “在这里，我们让每一个学生亲种责任田、学习真学问、感受现代化，努力打通理论教学与实践教学耦合联动的‘最后一公里’。”该校农学院院长杨泽峰说，学校通过组织开展“大田种植训练计划”，分田到生、责任到人，让学生全程参与每年两季作物的“种、管、收、售”，系统培养学生自主生产、自主管理、自主经营等能力。

　　 长期以来，学校按照“理念新、懂技术、会经营、善管理、能创新”的培养定位，制定“三双两段制”人才培养模式，即搭建“双课堂”、组建“双导师团”、试行“双考核制”，通过“学校科研系统训练”“乡土适应性实习”两个阶段的实习实训，全面提升学生的专业实践技能和创新创业素养。

　　加快“提档升级”步伐

　　 2021年，为提升“新农人”的培养精度，学校全面实施“四年一贯全程导师制”，建立以该校张洪程院士为首的“导师库”，实现“一生一导师、一人一方案”，为本科生的专业学习、实践实训、创新创业等提供全程化、精细化指导。

　　 3月底，在扬州大学文汇路校区试验田上空，一架无人机灵活自如地按照规划路线低空飞行、往返穿梭，该校孙成明教授站在田埂上和学生们讲授“智慧农业管理”课程内容。

　　 “无人机拍摄的苗情照片，将实时传送至电脑端，立即生成农情监测数据，为制定精准的生产管理方案提供科学决策。”他一边比画一边讲述，从“农作物耕种管收全程无人化”讲到“农产品从田间到餐桌全程可追溯”……

　　 “现代作物科学研究进展”“智慧农作与农业信息技术”“现代农业创新与乡村振兴战略”“乡村振兴理论与实践”“农村社会治理”……近年来，一批针对乡村振兴发展的课程陆续“出炉”，让课堂学习“上接天线”“下接地气”。

　　 “服务乡村人才振兴，高校责无旁贷。我们将全面落实教育、科技、人才‘三位一体’要求，精准对接乡村振兴人才需求，为培养更多‘新农人’、推进农业农村现代化作出更大贡献。”扬州大学校长丁建宁说。

　　 （记者 苏雁 通讯员 虞璐）

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部