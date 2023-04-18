原标题：计划招聘人数8000人 西南石油大学举行2023年春季大型双选会

4月13日，以“春风送岗·一职为你”为主题的西南石油大学2023届毕业生春季大型校园双选会暨2024届毕业生实习双选会举行，参会学生近2000人，报名参加的用人单位共173家，涵盖17个行业，计划招聘人数近8000人。

西南石油大学校党委副书记、校工会主席衡彤表示，学校要为同学们提供更全面的就业指导服务，借助此次双选会深化与区域、行业、用人单位和校友的交流合作。

西南石油大学2023届毕业生春季双选会现场

据西南石油大学招生就业处处长张敏介绍，西南石油大学为抢抓春季促就业工作关键期，强化“24365”招聘服务（即为高校毕业生提供每天24小时、全年365天免费网上就业服务），开学一个月以来，已举行中小型招聘会20余场，线上线下招聘企业1000余家，供需比达到10:1。后续西南石油大学将继续举行小而精、专而优的专场招聘会，帮助毕业生顺利就业、尽早就业。

(责编：郝孟佳、李依环)