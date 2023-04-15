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江苏徐州12岁“孝心少女”捐髓救父 反哺之私感动全网

2023年04月15日20:29 | 来源：中国新闻网
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原标题：江苏徐州12岁“孝心少女”捐髓救父 反哺之私感动全网

　　徐州市第二十六中学为付明子家里送去5000元爱心捐款。　徐州市鼓楼区委宣传部供图

　　江苏省徐州市12岁初一女生付明子“为父捐髓”的故事在网上传开，令人感动，被称为“孝心少女”。4月14日下午，徐州市第二十六中学为付明子家人送去5000元爱心捐款，希望能为这个家庭送去一丝关怀。

　　“去年7月初，孩子爸爸出现发烧、淋巴肿大、不想吃饭等症状。”付明子的妈妈彭晓宇说，丈夫在社区医院做了血常规检查，结果很不理想。当天，又到徐州医科大学附属医院进一步检查，最后确诊是急性髓系白血病(伴淋系表达)M1。

　　考虑到孩子们年龄还小，彭晓宇一直瞒着，没跟孩子们说。但是高昂的治疗费让家里经济很紧张，彭晓宇在网上发起了求助。“女儿是在网上看到求助信息才知道爸爸生病的事情。”彭晓宇说，那段时间，明显能感觉到女儿的变化，平时性格开朗的孩子，变得比较沉闷。

　　“经过一段时间的治疗，医生告诉我们，最根本的治疗方法还是骨髓移植。医生建议在直系亲属中寻找捐献骨髓者。”彭晓宇说，直系亲属中孩子的奶奶年纪比较大，而且身体也不好，不是最佳人选。孩子姑姑和丈夫血型不匹配。女儿得知姑姑和奶奶都不符合配型要求后，主动站出来，催着带她到医院给爸爸配型。幸运的是，根据配型结果，女儿可以给爸爸捐骨髓。

　　根据骨髓移植的相关规定，捐献骨髓者的年龄一般要求在18岁到55岁之间。付明子只有12岁，家人在和医生进行多次交流后，才放心让其捐献骨髓。“我不害怕，没事，抽点血，吃点好的就补上来了，救爸爸重要！”付明子的安慰，让妈妈彭晓宇心疼不已。

　　配型结果出来后，医生表示，付明子的体重有些偏胖，需要加强锻炼进行调整。当时付明子正值“小升初”，为了救爸爸，她按照医生要求，每天晚上都和妈妈下楼进行体育锻炼，并保持饮食清淡。这样持续一个月后，付明子的体重达到捐献要求。

　　在骨髓捐献的前一个星期，付明子正式办理入院并打“动员针”，一天四针，早晚各两针。“动员针”打下去后，付明子出现发烧、浑身疼痛等不良反应，但她依然咬牙坚持。

　　一般患者移植只需要100毫升–150毫升，但付明子血管比较细，而且爸爸体重比较重，所以用得比较多，需要提取350毫升。2022年10月28日上午9时开始采集造血干细胞，中午12时，女儿的干细胞就输进了爸爸的身体，整个过程都非常成功。现在她的爸爸付瑞已经出院回家，每周定期到医院进行复诊。

　　付明子是徐州市第二十六中学初一(7)班的学生。“经过此事，感觉她突然长大了，比以前乖巧懂事了。”班主任李老师说，付明子用自己的造血干细胞，延续了父亲的生命。这一反哺之私的举动，令人感动和心疼，也向社会传递了满满的正能量。(记者 朱志庚)

(责编：郝孟佳、孙竞)

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