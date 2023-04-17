原标题：越来越多高学历年轻人加入健康照护师队伍

健康照护师是人力资源和社会保障部公布的新职业，成为很多80后、90后的职业选择。人社部日前发布的《健康照护师就业景气现状分析报告》中，一项针对2020年全国健康照护领域从业人员的调查显示，在这一群体中，25岁及以下占比5.3%，26岁至35岁占比15%，36岁至45岁占比27%，46岁以上人员占比最高，为53%。

杨昆朋2019年毕业于北京劳动保障职业学院，目前是北京康养颐寿嘉园的照护主管，他还有一个身份是健康照护师。

“干养老护理这一行很辛苦，很多年轻人都扛不住，你做这一行是否经过深思熟虑？”刚参加工作时，父母认真地问过他这个问题，杨昆朋拍着胸脯对父母保证：“绝不反悔。”

大二时，杨昆朋第一次去养老机构实习，尽管对于照护老人他有充分的思想准备，但工作的挑战性还是超出他的想象。照顾一位老人的第一天，他就遇到了难题。清晨，杨昆朋给这位右臂失能的老人穿衣服，按照操作流程，他需要先把老人患病一侧的胳膊放到衣服里，再给另一侧健康的胳膊穿衣服。为了操作方便，杨昆朋抓住老人的手腕想帮他放到袖子里，没有料到，老人攥着拳头用力往后拽，杨昆朋的手一松，老人挥舞起拳头，一下子就打到了杨昆朋的脸上。

杨昆朋下意识地护住自己的脸，同事见状，赶紧过来查看：“没事吧？快看一下。”

杨昆朋回到办公室向主管汇报了这件事，主管安慰他说：“做老年人照护工作辛苦，在服务过程中受委屈也是常有的事儿，一定要有强大的心理做支撑。”

即便做了心理建设，杨昆朋也遇到过想不通的事儿。

有一次，他给一位老人送餐食，老人对当天的餐品表示不满，杨昆朋见状赶紧把餐盘端走，重新打了两个菜，配上米饭、粥，再次端到老人面前。“这都是什么呀，是糊弄我年纪大吗？”老人不由分说，抬手就把餐食打翻到了地上。

“养老机构里的饭菜都是营养餐，少油少盐，可能看上去有点寡淡。我当时想不通的是，我和大爷平常关系这么好，他怎么突然一点不讲情面呢？”杨昆朋不解地说。

“那次我真有点绷不住了，有点不想干这行了。”晚上，杨昆朋给妈妈打了一个电话，说到了大爷的“不近人情”，跟妈妈诉说“太难了”。妈妈语重心长地说：“养老照护这条路是你自己选定的，不要遇到一点儿不如意就退缩。等把工作做好的时候，你会体验到别人不能体验的幸福和快乐呢！”

妈妈的这番话不长，却让他终生难忘，自此坚定了内心的选择。这之后再受到什么委屈，杨昆朋都能一笑而过。实习期间，不管老人提出什么要求，杨昆朋总是面带笑容地服务，不断提升自己的照护技术。他给失能老人换尿垫，把卧床老人推到卫生间搓澡洗浴，帮老人刮胡子……没用多长时间，杨昆朋成了服务明星，护理区的大爷大妈们都喜欢上了性格开朗、助人热情的“小杨”，经常点名让他给自己服务。

“经过几年的历练和成长，我喜欢上了照护工作，也愿意在这个行业深耕下去。”杨昆朋说。

据人社部不完全统计，我国失能失智老人约4000万，各类残疾人总数达8500万。而2020年人均预期寿命提高至77.9岁。这组数字背后，意味着巨大的健康照护需求。第七次全国人口普查显示，目前，我国有育龄妇女3亿多人，每年能够保持1000多万的新生儿规模。健康照护师提供的服务就是为“一老一小”解决慢性病诊疗、康养调理、生活照料和慰藉陪护以及孕产妇婴幼儿专业照护等问题。

据预测，未来5年我国健康照护人员的市场需求在500万人以上，市场需求和从业人员数量将会呈井喷式增长。

云南姑娘杨云婷目前是北京通州区汇禧润福老年生活社区的运营总监，她也是一名健康照护师，2017年上大学期间，曾获得过首届“通武廊”护理员大赛优秀奖。杨云婷认为自己耐心细致的性格能胜任现在的工作，毕业后她就留在了养老领域工作。

“养老社区中一些中年大姐在一线当护工，她们很辛苦，但日常的健康照护工作，离不开机构里的年轻人。”杨云婷说，社区除了对老人的饮食生活进行照料，还要为入住的老年人提供紧急救护、慢病管理、文化娱乐、艺术交流、运动健康、营养膳食等专业服务，这些都需要比较强的专业性。

中青报·中青网记者到汇禧润福采访时，遇到一位老人来找杨云婷投诉：“杨总，门口的两个花盆我看着就来气，和殡仪馆门口的花盆造型一样，让我心里特膈应，能不能派人赶紧把它们搬走？”

杨云婷赶紧安排工作人员把那两个花盆搬走，她说：“我们要考虑老人的心理感受，回头换两个造型现代的花盆，摆在公寓门口。”

杨云婷经常组织机构管理人员的培训，落实老人入住前的医疗团队评估、自理能力风险评估、协议风险评估等。杨云婷说：“入住前与老人家属沟通得越充分，入住管理制度说得越细致，后期对于老人的照护才能越到位。”

在国家发展和改革委员会社会司副司长郝福庆看来，理想的健康照护师应该是多元复合型人才。在知识背景上，兼具护理康复、生活照料、心理慰藉和人际沟通交往等方面专业技能；在实践操作中，熟悉并能够精准细分不同类型服务对象的需求特点，提供有针对性的个性化服务；在职业素养上，既能完成本职的健康照料工作，还能普及健康知识、协助照护对象及家庭建立健康的生活方式等。“做一个优秀的、理想的健康照护师是非常有挑战性的。”

据人社部相关数据，目前的健康照护师75%为大专（不含）以下学历，11%为大专学历，14%为本科学历，0.44%为硕士研究生。2019年，天津职业大学与天津理工大学联合开办的全国第一个养老本科专业——老年福祉与管理专业正式招生。来自全国的30名学生选择了这一专业。今年9月，他们将成为国内第一批养老专业本科毕业生。

“目前，健康照护从业人员就业门槛较低，随着未来对健康照护师职业认可度的提高，会有越来越多高学历的年轻人加入健康照护师队伍，从而提高健康照护从业人员的整体水平。”杨云婷说。

（记者 李桂杰）

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