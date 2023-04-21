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人民网北京4月21日电 作为第58·59届中国高等教育博览会的重要活动之一，高等教育创新发展暨第三届大学校长论坛日前在重庆举办。会议期间中国工程院院士、安徽理工大学校长袁亮接受人民网专访，分享了自己对行业特色、地方高水平大学发展的思考。

“我认为行业特色、地方高水平大学必须要思考的问题是，如何让人才培养面向行业重大需求，如何让区域、经济、科技能够满足人才培养需要办学。”袁亮认为，国家的全面发展需要不同层次的人才支撑，行业特色高校数量多、覆盖面广，如果行业特色高校不能实现高质量发展，那么行业的高水平自立自强和科技领域的高水平自立自强也将难以实现。行业特色、地方高水平大学是推动我国教育、科技、人才一体化发展的主力军和方面军。党的二十大报告将教育、科技、人才一体化统筹部署，再次说明了人才的重要性。“行业特色、地方高水平大学必须面向行业需求培养高素质人才，才能推动行业高质量发展。因此，高校应该对专业、学科、平台和教材进行调整。在这一过程中，既需要政府提供资金、政策支持，也需要教育部提供研究生招生指标和国家级高层次人才选拔等方面的政策和指标支持。这是一个系统性的重要工程。”他说。

关于培养基础研究的创新型人才，袁亮提出，基础研究应该从国家重大需求和重大工程里凝练问题，并开展研究。应该构建不同层次的基础研究团队，即从国家不同方面的需求入手，破解科学研究和重大的工程科技中的重大问题。“怎样做好基础研究、培养高端人才是高校的重大任务。我们的大学要担当，要作为，要把学科交叉、学科融合落到实处，建大团队和平台。”袁亮说。

袁亮认为，应该让人才全方位、全过程地参与到基础研究中，通过基础研究培养高端人才。“这就是我所说的‘三进’：进入国家级的平台、进入国家级的大项目、进入国家级的团队，让学生参与其中，全面训练自己的科学研究的能力，以这样的方式培养高素质人才。”他强调，我们的大学要担当、要作为，要把学科交叉、学科融合这些工作尽可能推到实处。“如何进行基础研究，培养高端人才，这是摆在高校科研院所特别是高校一个重大的任务，我们也已经在思考、在布局、在出发。”

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