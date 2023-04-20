人民网北京4月20日电 日前，第七届全国高等学校外语教育改革与发展高端论坛在北京举办。大连外国语大学校长刘宏在接受人民网采访时，畅谈自己对外语国际化人才培养、“一带一路”人才支撑等问题的看法。

大连外国语大学校长刘宏接受采访。人民网记者 张力洋摄

“外语人才国际化是毋庸置疑的。”刘宏表示，要培养有家国情怀、有全球视野、有专业本领的高水平复合型外语人才，关键在于国际化培养目标的设定。外语人才培养以往更侧重“听说读写译”的能力培养，而在当下，必须更加重视价值引领，坚持立德树人。“培养扎根中国大地，能够融通中外的德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，是非常重要的。”

“国际化要表达中国立场”，刘宏强调，在当前外语人才培养变革过程中，一项非常重要的工作，就是如何用外语来讲好中国故事、中华文化，讲好当代中国发展成就，使外界能够正确地认识中国，正确地感知中国，从而正确地评价中国。

在刘宏看来，国际传播人才培养，一方面，必须打破学科壁垒、专业壁垒和学院壁垒，变革人才培养的管理机制体制，选拔外语好，具备传播基础知识、基本技能，了解中国国情、世界各国国情的人才，组建跨学科的师资队伍；另一方面，要为学生提供更多实践平台，让学生了解中国在国际传播中的优势与短板，在社会实践中认识中国、读懂中国、认同中国。此外，国际传播人才培养不能仅仅依靠高校，还需邀请外交人员、国际组织人员等共同参与。

2023年是共建“一带一路”倡议提出十周年，刘宏表示，大连外国语大学在为“一带一路”倡议提供多层次、多元化的人才支撑保障方面，开展了一系列的探索，包括开设17个“一带一路”建设沿线国家急需的小语种专业；招收“一带一路”沿线国家的留学生，人数占留学生总数的近65%；在智库建设方面，不仅与地方共建“一带一路”城市与区域发展研究院，还在教育部的支持下，建立了7个备案的国别区域研究中心，开展学术研究及人文交流活动。

刘宏认为，未来不但需要中国学生讲好中国故事，同时也需要更多留学生来讲中国故事，“让外国人用他们的所见所闻，用汉语来讲述中国，这个也很重要。”

策划：孙竞

采写：秦迪、实习生余睿婕

视频：张力洋、郑嘉豪

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