人民网北京4月14日电 （记者李依环）12日，北京市大兴区举行国防教育进校园暨“全国国防教育示范学校”授牌仪式。北京市大兴区第七中学、北京小学大兴分校、北京市大兴区第二中学、北京建筑大学附属中学、北京市大兴区第三中学、北京市大兴区长子营学校六所学校获评“全国国防教育示范学校”。

“国防教育是建设和巩固国防、增强民族凝聚力、提高全民素质的重要途径和有效手段，是全民国防教育的重要基础。”北京市大兴区委常委、宣传部部长仲伟功指出，希望大家深刻领会国防教育的深远意义，继续将国防教育落实到教育教学中，全力打造国防教育示范学校新标杆，努力为实现中国梦、强军梦凝聚蓬勃新力量，培养忠于国家民族、甘于为国奉献的时代新人。

“示范校要将国防教育经验转化成能共享、可普及的教育资源，充分发挥区域辐射作用，带动全区国防教育发展。”北京市大兴区委教育工委书记周爱彬表示，要坚持以党的二十大精神为引领，打造国防教育新高地；创新开展特色主题活动，培育国防教育新品牌；构建学校国防教育体系，共谱国防教育新篇章。

北京市大兴区第七中学校长王春彦代表示范校发言。她表示，学校将以此次授牌仪式为新起点，以学习贯彻党的二十大精神为契机，聚焦学校国防教育工作重点，进一步加强新时代学校国防教育，充分发挥示范校引领作用，全面提升学校国防教育水平。

仪式上，多名学生代表示范学校接受了北京市大兴区委宣传部、大兴区武装部颁发的国防胸章和赠送的国防教材。当天，北京市大兴区武装部带来数套轻武器射击分析系统，现场指导同学们体验模拟射击。

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