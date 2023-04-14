人民网北京4月14日电 （记者孙竞）4月12日，由中国教育科学研究院主办，全国职业高等院校校长联席会议、高等教育出版社协办的2022中国职业教育质量年度报告发布会暨职业教育质量评价研讨会在京举办。

记者了解到，《2022中国职业教育质量年度报告》由中国教育科学研究院和全国职业高等学校校长联席会牵头编撰，旨在突出职业教育高质量发展，体现高等职业教育的主体地位和中等职业教育的基础地位。报告分为高等职业教育篇和中等职业教育篇。高等职业教育篇从服务贡献、学生发展、教育教学、政府责任和国际合作5个维度，中等职业教育篇从服务贡献、学生发展、教育教学和政府责任4个维度，向社会展示2021年中国职业教育改革发展的新变化。

教育部职业教育与成人教育司院校发展处处长任占营指出，质量年报对推动职业教育高质量发展发挥了重要作用，在职业教育领域产生了重大影响，要充分发挥质量年报对职教战线、家长、行业企业等主体的可持续性影响，切实增强质量年报的客观性、科学性和可读性。

中国职业技术学会副会长、北京外语国大学教授孙善学指出，质量年报应在全面落实“立德树人”根本任务、统筹技能培训和技工教育、建立必要性基础性数据体系、创新呈现口径等方面取得实质性突破。北京电子科技职业技术学院党委副书记、院长姚光业建议，质量年报应在数据多维度挖掘、体现社会关注和专业引领、构建职业教育评价体系等方面开展深入研究，要加大质量年报宣传力度、加强编写培训、鼓励支持多主体参与等。北京师范大学国家职业教育研究院院长和震指出，要反思和构建职业教育质量观，形成现代职业教育质量分析框架。作为职业院校履行责任担当、确定质量发展观、宣传发展成绩、接受社会监督的重要制度载体，质量年报要把做事和说理充分融合，正确处理职业教育内部质量和外部质量的关系、注重评价的整合性和归一性。

中国教育科学研究院副院长马陆亭表示，要把质量年报做成新时代职业教育高质量发展的品牌，进一步增强质量年报的政府导向性、产教融合导向性、中国特色现代职业教育发展导向性，深入研究现代职业教育高质量发展的概念内涵、指标要素和推进策略。

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