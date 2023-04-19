人民网北京4月19日电 （记者李依环）集飞行器机体、发动机、机载系统为一体，贯通飞行器数字化设计、数字化验证和数字化试飞......18日，北京航空航天大学“新一代全数字化飞行器科教协同创新中心”揭牌成立。据悉，该中心是北航“双一流”二期重点建设项目，也是国内高校成立的首个数字化飞行器科教协同创新平台。

“‘新一代全数字化飞行器科教协同创新中心’要在一期全数字化功能实现的基础上，进一步以数字孪生、人工智能、元宇宙等新技术新手段赋能平台建设，加快形成并持续提升面向飞行器的体系级、平台级、部件级数字化设计能力，实现跨学科的能量流、机械流、信息流、智能流深度融合贯通，为科技创新、拔尖创新人才和卓越工程师的培养提供硬能力支撑。”揭牌仪式上，北京航空航天大学党委书记赵长禄指出。

对于中心未来发展，赵长禄表示，一是要坚持科教融合定位，在人才保障、科技创新、本科生高年级专业课程实验、研究生创新能力培养以及学生课外科技创新活动等方面充分发挥作用；二是要坚持开放共享的理念，要突出共建共享导向，切实提高设备开机率、利用率，统筹设计好面向校内外的开放共享机制，鼓励跨学科、跨学院共享，鼓励与企业需求紧密结合，不断优化数据模型、创新环境与应用场景；三是要坚持融合机制创新，要加强制度建设，在融合机制上下功夫，以长效机制确保平台可持续运行并不断提升影响力，为促进产教融合、科教融汇切实发挥示范引领作用。

揭牌仪式当天，北航航空科学与工程学院院长潘翀作了题为《建设全数字化飞行器科教协同创新中心，勇担航空航天拔尖创新人才自主培养重任》的报告，对中心建设背景、一期建成的“先进飞行器全数字化多学科设计子平台”基本情况以及中心未来发展规划进行了介绍。

据介绍，立足学科中观层面，面向前沿交叉领域高水平、高起点规划建设一批科教协同平台，推进学科、平台、团队一体化建设，是北航深入贯彻落实党的二十大关于教育、科技、人才统筹部署的具体实践。揭牌仪式结束后，该校还组织开展了北京市优秀毕业设计（团队）颁奖与展示、超声速民机概念设计方案发布、国产工业软件合作协议签署仪式等活动。