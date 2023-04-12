大会现场。主办方供图

人民网重庆4月12日电 （许珺、姚於）4月8日，以“深化就业育人 促进高质量充分就业”为主题的第二届中国高校就业育人大会在重庆召开。

中国高等教育学会副会长张大良指出，就业是最基本的民生，关乎千家万户民生福祉，关乎国家经济社会发展。加强高校就业育人工作，一要深入学习贯彻党的二十大精神，深化就业育人理念，全面落实立德树人根本任务，切实把就业教育、就业指导全面贯穿人才培养全过程，整体纳入人才培养体系，深度融入人才培养方案、课程教学大纲和理论教学、实践教学各个环节。二要聚焦服务发展责任，有效实现就业与人才培养联动，聚焦社会经济发展、新产业新业态需求，充分发挥就业对高校招生计划安排、人才培养方案的反馈作用，优化调整学科专业结构，构建完善以服务需求为导向的人才培养体系，持续提高人才培养与社会需求的契合度。三要发挥多维主体作用，构建全员就业育人支持体系，深入扎实推进“三全育人”工作，充分发挥各育人主体的积极作用，构建全员参与的就业育人服务体系。

教育部高校学生司副司长吴爱华作题为“深化高校就业育人 促进人才供需对接”的主旨报告，对深入推进就业育人实践的工作思路进行了解析，并特别指出应当从生涯教育、岗位开拓和就业服务三个方面入手，促进就业与育人育才相融合；从学科专业结构、人才培养模式与人才培养质量三个维度结合就业需求，健全就业与招生培养联动机制；持续深入探索就业育人理念、内涵、路径，促进高校毕业生高质量充分就业。

教育部学生服务与素质发展中心党委书记、主任刘玉光表示，教育部深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实党中央、国务院“稳就业”“保就业”决策部署，全力促进高校毕业生高质量充分就业。中心把推进高校毕业生就业作为工作的重中之重，主要围绕以下三个方面展开：一是升级服务平台，汇聚多方合力共促学生就业；二是细化就业指导，开拓各种途径提升学生职业能力；三是加强困难帮扶，用心用情为学生就业之路护航。

重庆市教育委员会二级巡视员谯建表示，习近平总书记对重庆提出了“两地”“两高”的发展目标，党的二十大对重庆战略定位赋予了新的时代内涵。重庆紧紧抓住成渝地区双城经济圈建设、“一带一路”倡议、西部陆海新通道建设等重大机遇，坚持教育优先发展，积极推进高等教育供给侧结构性改革，推动高校毕业生就业与重庆经济社会发展相适应。

中国资产评估协会党委书记、副会长、秘书长张更华作为“共创行动”伙伴代表发言。西北农林科技大学党委常务副书记、全国就指委新就业形态与创业指导专家组组长邬小撑在主题报告中，对新就业形态下高校就业育人的守正与创新要点进行了分析。西南大学党委副书记潘洵在报告中，对西南大学着力构建以组织领导体系、教育指导体系、市场供给体系、帮扶资助体系和服务支撑体系为核心的新时代高质量就业育人“五大体系”进行了系统阐述。南阳理工学院副校长葛晨光基于自身实践，并从地方新建本科高校的角度出发，围绕构建就业育人新格局的模式、成效及感悟进行了发言。

大会设立了特别专题——“乡村振兴、大有可为”，并特别邀请来自高校、行业协会和企业界的十余名专家，共同为高校如何引导大学生做好职业生涯规划、善用数字经济平台、积极投身乡村振兴实践，以及毕业生如何融入乡村振兴时代大潮、探索就业新机遇、绽放人生使命价值献计献策。

大会圆桌论坛环节，嘉宾围绕“乡村振兴+新就业形态”主题，从新就业形态头部平台和研究机构、乡村振兴行业龙头、大数据底座及大学生创业榜样的不同视角，展开了热烈讨论。对话嘉宾一致认为，乡村振兴的行业和商事主体覆盖范围广泛，相关大平台和新技术赋能效果明显，为大学生参与乡村振兴提供了多业态选择和新发展机遇。对话嘉宾也建议，在高校就业育人环节，应加强乡村振兴相关学科设置调整、职业生涯引导、产业任务实践，以提高大学生参与乡村振兴的能力与意愿。对话嘉宾相信在全面建设社会主义现代化国家的新征程中，大学生在乡村将大有可为。

本次大会旨在为深化高校就业育人实践、促进大学生高质量充分就业提供新视角，积极探索大学生参与乡村振兴事业的路径与方式，为大学生实现个人价值与肩负乡村振兴历史使命的有机结合创造条件。

(责编：郝孟佳、孙竞)