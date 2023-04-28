人民网北京4月28日电 4月25日，中国—东盟公共卫生科技合作中心成立大会在北京大学百周年纪念讲堂纪念大厅举行。

成立仪式现场。校方供图

“深化科技交流合作，是汇聚全球创新资源、应对人类共同挑战的重要途径。”北京大学校长龚旗煌指出，新冠疫情以来，加强公共卫生领域国际合作、共同构建人类卫生健康共同体的需要更加迫切。为持续巩固合作基础、推动科技赋能公共卫生合作，在科技部等多部委的协同支持下，北大携手国内及东盟合作伙伴，发起成立中国—东盟公共卫生科技合作中心，将致力于构建长期务实有效的合作机制，为贯彻落实全球发展倡议、推动构建人类命运共同体作出贡献。

科技部副部长张广军指出，中国与东盟地缘相依、人文相通、命运与共，自建立对话关系30余年来，双方走出了一条团结奋进、合作共赢之路，构建了日益紧密的命运共同体。“希望中心加速形成覆盖东盟各国的合作网络，成为中国与东盟公共卫生领域人才互动的广阔舞台，为守护区域公共卫生安全发挥更大作用。”

印度尼西亚驻华大使周浩黎分享了东盟及印尼与中国合作近年来取得的突出成果，并表示印度尼西亚将与其他东盟国家一道，为中国与东盟公共卫生科技合作助力，推动打造更高水平的中国—东盟战略伙伴关系。

泰国玛希隆大学副校长诺帕蕾表示，玛希隆大学与北大建有长期友好合作关系，北京大学牵头建立的中国—东盟高校医学联盟为中国与东盟多家主要医学院校继续加强公共卫生科技合作提供重要平台，作为联盟东盟方主席单位和常设秘书处单位，玛希隆大学将与北大共为深化中国—东盟公共卫生科技合作发挥重要纽带作用。

据了解，中国—东盟公共卫生科技合作中心旨在通过项目建设，构筑中国—东盟长期可持续公共卫生科技合作平台，促进中国与东盟公共卫生技术合作，惠及中国和东盟地区公共卫生安全和人民健康。（孙竞、实习生余睿婕）

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