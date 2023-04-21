原标题：北漂13年，送过外卖的哲学硕士回到老家

2022年12月底，陈涛送外卖的电动车。受访者供图

4月10日晚，经过近3个小时的飞行，陈涛落地距离北京1800多公里之外的成都。他随身的背包里，装着简单的衣物和一台笔记本电脑。

时隔3年，回到老家，他的心情远没有自己的行李那样轻松。

当时35岁的陈涛，是一家创业公司的合伙人，在旁人看来前途光明、未来可期。如今，38岁的他，创业失败，去年年底成为“闪送员陈师傅”，因一条对自身境遇的吐槽视频而火遍全网。

这一次，他鼓足勇气回到成都，是为了找工作和看亲戚朋友，也给自己的未来找个合适的落脚处。

“年轻气盛的时候，以为自己能干出一番事业。” 25岁那年，陈涛从四川大学哲学系硕士毕业，来到北京从事媒体工作。2019年，他决定“自己出来干”，与别人合伙成立了一家小型公司。

由于公司效益不佳，2022年，陈涛选择离开，开始另谋出路。他发现干外卖“配送单价贵而且单量巨大”，于是租了一个电动车，“晚上跑单、早上写稿看书”“一个月能赚四五千元”。同时，陈涛一直在投简历，但始终没有找到心仪的工作。

其实，陈涛并不排斥做外卖员这份工作，反而觉得更开心，在他眼中，夜晚的北京“车很少、吹着风，跑起来有一种自由飞翔的感觉。”

今年以来，陈涛发现，送外卖的单量减少了，赚的钱也少了。“家里人不满，房东在催我房租，所有的事情都积压在一起……”3月26日，陈涛发布了一条视频，崩溃诉说自己作为川大哲学硕士，失业半年还没找到工作。他原本只是“想宣泄一下情绪”，没想到引发了全网关注。

开始，陈涛有些紧张，给大学导师打去电话，“怕给学校丢脸。”他坦言自己“不是一个好例子”，希望学弟学妹能比他强。

在他感到无助的时候，家人和朋友并没有看他笑话，“很多亲戚刷到了视频，他们都在鼓励我。”陈涛告诉中青报·中青网记者，“家人们没有瞧不起我，反而认为这是一个让我回成都的机会。”

陈涛说，自己以前很“犟”，毕业时，听不进家人的意见，这几年一直在外漂着。

视频爆火后，他收到了一些工作邀约。综合考量之下，他更有兴趣去成都一个朋友的公司做纪录片编导。而他理想的工作是去民办大学当老师。目前，他已向多所民办高校投出简历。

4月11日，陈涛来到母校四川大学。他兴奋地拍了一条短视频，写上“爱川大”的文字。视频里，他躺倒在操场草坪上，开心地感到“年轻了10岁”。

陈涛观察发现，北京和成都地铁高峰期人都很多，但大家的状态有所不同。“在北京，就算你挤不上去，也得硬挤；在成都，要是挤不上去，就算了。”他感慨说，“这段时间的经历，让我能够不断地寻找自我，认清自己的定位，并且和社会的需求相适应，这是尤为重要的。”

作为哲学硕士，陈涛时常对他这一段时间来的经历进行反思。他解剖自己说，有时不敢面对自身问题和性格中的缺陷，“有时候太过自我，有时候不知天高地厚”。

陈涛准备在成都静下心来，寻找新的机会。这几天，他还会回到北京，与朋友们告别，收拾好自己“特别多”的行李，结束近13年的北漂生活。

（见习记者 刘胤衡）

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