人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

北漂13年，送过外卖的哲学硕士回到老家

2023年04月21日08:34 | 来源：中国青年报
小字号

原标题：北漂13年，送过外卖的哲学硕士回到老家

　　2022年12月底，陈涛送外卖的电动车。受访者供图

　　4月10日晚，经过近3个小时的飞行，陈涛落地距离北京1800多公里之外的成都。他随身的背包里，装着简单的衣物和一台笔记本电脑。

　　时隔3年，回到老家，他的心情远没有自己的行李那样轻松。

　　当时35岁的陈涛，是一家创业公司的合伙人，在旁人看来前途光明、未来可期。如今，38岁的他，创业失败，去年年底成为“闪送员陈师傅”，因一条对自身境遇的吐槽视频而火遍全网。

　　这一次，他鼓足勇气回到成都，是为了找工作和看亲戚朋友，也给自己的未来找个合适的落脚处。

　　“年轻气盛的时候，以为自己能干出一番事业。” 25岁那年，陈涛从四川大学哲学系硕士毕业，来到北京从事媒体工作。2019年，他决定“自己出来干”，与别人合伙成立了一家小型公司。

　　由于公司效益不佳，2022年，陈涛选择离开，开始另谋出路。他发现干外卖“配送单价贵而且单量巨大”，于是租了一个电动车，“晚上跑单、早上写稿看书”“一个月能赚四五千元”。同时，陈涛一直在投简历，但始终没有找到心仪的工作。

　　其实，陈涛并不排斥做外卖员这份工作，反而觉得更开心，在他眼中，夜晚的北京“车很少、吹着风，跑起来有一种自由飞翔的感觉。”

　　今年以来，陈涛发现，送外卖的单量减少了，赚的钱也少了。“家里人不满，房东在催我房租，所有的事情都积压在一起……”3月26日，陈涛发布了一条视频，崩溃诉说自己作为川大哲学硕士，失业半年还没找到工作。他原本只是“想宣泄一下情绪”，没想到引发了全网关注。

　　开始，陈涛有些紧张，给大学导师打去电话，“怕给学校丢脸。”他坦言自己“不是一个好例子”，希望学弟学妹能比他强。

　　在他感到无助的时候，家人和朋友并没有看他笑话，“很多亲戚刷到了视频，他们都在鼓励我。”陈涛告诉中青报·中青网记者，“家人们没有瞧不起我，反而认为这是一个让我回成都的机会。”

　　陈涛说，自己以前很“犟”，毕业时，听不进家人的意见，这几年一直在外漂着。

　　视频爆火后，他收到了一些工作邀约。综合考量之下，他更有兴趣去成都一个朋友的公司做纪录片编导。而他理想的工作是去民办大学当老师。目前，他已向多所民办高校投出简历。

　　4月11日，陈涛来到母校四川大学。他兴奋地拍了一条短视频，写上“爱川大”的文字。视频里，他躺倒在操场草坪上，开心地感到“年轻了10岁”。

　　陈涛观察发现，北京和成都地铁高峰期人都很多，但大家的状态有所不同。“在北京，就算你挤不上去，也得硬挤；在成都，要是挤不上去，就算了。”他感慨说，“这段时间的经历，让我能够不断地寻找自我，认清自己的定位，并且和社会的需求相适应，这是尤为重要的。”

　　作为哲学硕士，陈涛时常对他这一段时间来的经历进行反思。他解剖自己说，有时不敢面对自身问题和性格中的缺陷，“有时候太过自我，有时候不知天高地厚”。

　　陈涛准备在成都静下心来，寻找新的机会。这几天，他还会回到北京，与朋友们告别，收拾好自己“特别多”的行李，结束近13年的北漂生活。

　　（见习记者 刘胤衡）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部