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北京农学院师生原创国家安全教育主题情景剧上演

2023年04月14日10:28 | 来源：人民网-教育频道
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北京农学院上演国家安全主题情景剧。校方供图
北京农学院上演国家安全主题情景剧。校方供图
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人民网北京4月14日电 （记者李依环）第8个全民国家安全教育日来临之际，为了让师生更加深入了解国家安全知识，树立“维护国家安全人人有责”的理念，近日，北京农学院师生自编自导自演国家安全主题情景剧，帮助师生增强粮食安全意识，强化安全责任落实。

据悉，该情景剧从活动策划、剧本撰写、排练演出，都由北京农学院文法与城乡发展学院法学系师生完成。50余名师生经过了一个月的筹备，演绎了发生在高校实验室中的一起农业领域商业间谍案，奉上了一台精彩的国家安全主题情景剧。

“提到国家安全，年轻的学生可能觉得离自己很遥远。”此次活动指导教师之一、北京农学院法学系教师龙谦说，“我们需要创新方式开展宣传教育，情景剧的方式代入感强，能激发他们的情感体验和学习兴趣。学生通过打磨剧本、角色扮演等方式，深化了对国家安全的认识。”

据介绍，为了做好全民国家安全教育日宣传教育，4月以来，北京农学院陆续组织开展了一系列活动，包括邀请专家作国家安全专题报告、举办国家安全主题知识问答竞赛、举行反恐防暴培训演练等。后续，该校还将举办反电信网络诈骗主题报告会、组织召开主题班团会等，将国家安全教育融入思政课堂，引导学生增强践行总体国家安全观的自觉性、主动性。

(责编：郝孟佳、熊旭)分享让更多人看到

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