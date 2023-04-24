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校园里“造火箭”、用“月亮”做实验、太空创想集市“开市”——

迎“中国航天日”，高校航天文化氛围浓

李依环、实习生余睿婕
2023年04月24日18:55 | 来源：人民网-教育频道
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星空浩瀚，探索无穷。一代代航天人接续奋斗，走出了一条具有中国特色的航天强国之路。而在追逐“星辰大海”的征程中，处处活跃着高校师生的身影。

第8个“中国航天日”来临之际，多所高校精心组织，创新开展系列活动，科普航天知识、传承航天精神、讲好航天故事，营造了浓厚的氛围。面向更远征途，师生们表示将矢志追逐蓝天，以格物致知的精神，叩问浩瀚苍穹。

校园里“造火箭”、“航天+”嘉年华——

北京航空航天大学：讲述航天故事，接续传承航天精神

北航举办“航天+”嘉年华主题外场活动。校方供图

签名写下祝福、与“航天员”合影、打卡航天互动游戏……在“航天+”嘉年华主题外场活动中，北京航空航天大学各院系、企业院所等齐上阵，30余个外场摊位设置“学院展示区”“拍照祝福区”“摘星游园会”等板块，结合专业特色帮助学生深入了解航天文化、弘扬航天精神、传播航天知识。

记者了解到，今年，北航特别邀请多所中学的学生走进校园，师生们聆听讲座、体验嘉年华系列活动，还共同参观创新实验室、航空航天博物馆、校史馆，开展朋辈交流实践等特色活动。据该校宇航学院负责老师介绍，学校努力为广大青少年提供课外学习实践机会，引导学习航天知识、体验航天文化，在心中种下“航天梦”的种子。

以《造火箭的“大学生”》为主题的论坛上，3位青年航天人分别讲述在北航求学期间参与“北航1-4号”探空火箭项目的珍贵回忆，吸引数百名师生驻足聆听。活动期间，学校还组织观看校园原创话剧《百年守锷》、航天主题影片，开展“航天知识竞赛”，师生自行设计主题海报、明信片等，积极营造浓厚氛围。

“中国航天事业经过60余年发展，一个很重要的财富就是形成了宝贵的航天精神谱系。”活动期间，中国工程院院士、神舟飞船首任总设计师戚发轫作《中国航天精神》主题报告，勉励广大青年学子踔厉奋发、勇担重担，接续传承中国航天精神，努力为航天事业再立新功。

太空创想集市“开市”、原创主题话剧——

西北工业大学：师生共同感悟“大国之蓝”

西北工业大学原创校园话剧《大国之蓝》首演现场。校方供图

近日，西北工业大学开展“飞天杯”未来航天器创新设计及应用大赛、“翱翔杯”立方星及应用创新设计选拔赛、“星天杯”航天知识竞赛、固体火箭放飞大赛、总师面对面、太空创想集市等系列主题活动，吸引更多同学走近中国航天，深入了解航天知识，传承赓续航天精神。

22日晚，西北工业大学原创校园话剧《大国之蓝》在长安校区翱翔学生中心首演。话剧以西北工业大学“全国高校黄大年式教师团队”、自主水下航行器团队故事为素材，点明“科研报国”的主题，向科技工作者传递科研育人的重要理念，戏内戏外，让科学家精神薪火相传。

“我参加了飞天杯未来飞行器大赛，与优秀的同学们畅聊航天科技成果，想象未来航天世界；在太空创想集市里，老师、同学和小朋友们共同绘画的航天长卷展示了中国航天的勃勃生机；收看《大国之蓝》话剧首演，我被科学家们潜心科研、矢志报国的故事所震撼。未来，我们将在航天的道路上不断求索，认真学习，努力为航天事业奉献青春力量。”西北工业大学航天学院学生李秉文说。

用“月亮”做实验、航天元素融入游戏互动——

北京理工大学：让学子在体验过程中汲取前进力量

北理工学生参加航天月系列教育实践活动。校方供图

院士领衔主讲“寰宇讲堂”报告会、参观航天院所、探月工程主题展、航天嘉年华......近日，北京理工大学开展系列教育实践活动，旨在加强“航天精神”教育，鼓励学生用实际行动助力航天强国梦想成为现实。

其中，航天嘉年华活动将航天元素融入游戏互动，以喜闻乐见、智趣结合、沉浸式的活动形式，让学子们在体验过程中感受“航天精神”，汲取前进力量。

4月24日上午，“揽月而归，踏梦前行”月球样品接收暨研究工作启动仪式在北京理工大学良乡校区举行，由“嫦娥五号”带回的珍贵礼物500mg月壤样品将交由北理工团队进行科学研究。

活动期间，北京理工大学宇航学院还通过“青年微论坛”“薪火宣讲团”等讲好航天故事。此外，该校还探索制定了“寰宇领航计划”，聘任“大类领航人”“专业领航人”“学业领航人”“双创领航人”等各类领航人，充分发挥优秀师生的引领作用，保障学生从入校到出校的各环节培养，打造特色育人品牌。

(责编：郝孟佳、孙竞)

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