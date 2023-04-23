人民网北京4月23日电 为服务国家重大战略需求，加强基础学科拔尖创新人才选拔培养，兰州大学继续开展基础学科招生改革试点（也称“兰州大学强基计划”），并于日前发布招生简章。

“强基计划”旨在探索多维度考核评价模式，选拔一批有志向、有兴趣、有天赋、有潜质的青年学生进行专门培养，为国家重大战略领域输送后备人才。根据兰州大学公开发布的信息，两类考生可申请报名，第一类是高考成绩优异的考生，第二类是相关学科领域具有突出才能和表现的考生，即高中阶段在中学生学科奥林匹克竞赛（数学、物理、化学、生物、信息）中获得全国决赛二等奖及以上奖项的考生。

据悉，报名“强基计划”的考生只能填报一所试点高校和一个专业，且选考科目（或科类）须符合相关专业要求。考生应参加2023年普通高考，并于2023年6月10日至6月18日通过报名系统确认参加学校考核（以下简称“校考”），否则视为放弃校考资格。2023年兰州大学强基计划共设7个招生专业，招生专业及要求如下：

2023年兰州大学强基计划招生专业及要求。图源兰州大学本科招生网

据了解，校考正常情况将组织实施线下现场考核，考核内容包括面试和体育素质测试，面试主要考查学生的综合素质、兴趣志向、创新能力、科研潜质、科学精神等，体育测试成绩将作为资格划定的参考，测试内容包括50米跑和立定跳远，学生若因身体原因无法参加体育测试，可按要求提交免考申请。

据兰州大学本科招生网公布的信息，考生综合成绩由高考成绩和校考面试成绩按比例构成。学校将根据考生填报志愿和在相关省份强基计划的招生名额，按照综合成绩由高到低排序确定强基计划预录取名单，当综合成绩相同时，依次比较高考的总成绩、语文成绩、数学成绩、外语成绩，成绩高者优先。

据介绍，兰州大学为强基计划学生制定本硕博衔接的培养模式，强基计划学生完成规定的本科阶段有关课程，达到转段要求后，按照相关规定直接转段进入研究生培养阶段。学校将开放重点研究基地及科研平台，实行专门的海外交流方案，建立成长档案，跟踪培养发展情况。强基计划录取的考生入学后原则上不转专业，对确需调整专业的，须经过学校审核同意，且仅允许符合相关要求的学生在本校强基计划招生专业范围之内调整。

在具体培养上，兰州大学强基计划实行小班化和导师制，学生优先享有参与科学研究项目的机会，享有专门的基本全覆盖的攻读研究生政策，享有更多出国交流的机会，享有更高比例的奖学金评定政策。强基计划学生进入研究生阶段学习后，优先享有被推荐参加留学基金委中外联合培养和给予参加国际会议资助的机会。兰州大学将对强基计划学生进行阶段性考核，并根据学生学业表现情况进行动态进出调整。（郝孟佳、实习生余睿婕）

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