人民网北京4月28日电 今天上午，成都工业学院举行庆祝建校110周年大会。60所院校、40余家行业企业的领导和嘉宾，海内外校友及师生代表共计3万余人齐聚线上线下，共同回顾成工110周年的光辉历程，擘画学校高质量发展蓝图。

成都工业学院举行庆祝建校110周年大会现场。校方供图

四川省人民政府副省长、党组成员郑备指出，110年来，成都工业学院传承红色基因、工业基因和应用型基因，形成了以工为主、突出应用、服务地方与行业的育人传统，在“电子信息”“装备制造”“现代服务业”等重点领域，培养了近20万名优秀人才，为服务经济社会高质量发展作出了积极贡献。希望学校坚持立德树人，扛起时代使命，突出工业特色，强化校地合作，切实抓好学科专业、师资队伍等建设，服务国家重大战略和区域经济高质量发展。

成都工业学院党委副书记、校长叶仲斌在题为《传承百十成工基因，奋进教育强国征程》的主题报告中表示，新时代的征程，学校将继续扎根天府大地，重点面向高端化、智能化、绿色化的制造业领域，重点面向数字产业化、产业数字化、数字四川的电子信息产业领域，重点面向与新型工业化、信息化紧密相关的现代服务业领域，主动服务工业互联、乡村振兴、绿色低碳等产业需求，全面推进“全国一流、四川引领”的应用型高校建设目标。

电子科技大学党委书记王亚非在致辞中向成都工业学院全体师生和广大校友表示热烈的祝贺。他表示，将始终传承兄弟院校深情厚谊，把传统的友谊和长期的互信传承下去，进一步增强交流、深化合作，在支撑服务中国电子行业的发展中互勉共进、携手努力，做出更大贡献，创造更大的辉煌。

四川省宜宾市委常委、组织部部长李静介绍，自2019年8月成都工业学院与宜宾签署校地合作框架协议以来，校地双向奔赴，彼此成就，共建高品质宜宾校区，深入推进产教融合发展，形成了“一校两区、高效协同”的办学格局，开启了合作共赢的崭新篇章。她期盼成都工业学院在深根宜宾、融入宜宾中更好地推进产教融合，科教融汇。

四川省学术和技术带头人后备人选、成都工业学院材料与环境工程学院鲜勇作为教师代表发言。他说，作为一线教师，将以最饱满的精神状态、最积极的工作热情投身到各项工作中，坚持将育人与育才相统一，将教学、科研和社会服务相统一，紧密结合地方经济社会发展需要，无缝对接工业行业的人才培养和科研需求，争做学生成长成才的引路人，争做新时代德才兼备的大先生。

据介绍，成都工业学院始建于1913年，是辛亥革命后四川举办的第一所实业学校，迄今已有110年的办学历史。在连续百余年的办学历程中，学校始终以服务国家急需为己任，坚守实业兴国教育情怀，形成了“手脑并用、学做合一”的校训，“严谨、朴实、勤奋、创新”的校风和以工为主、突出应用、服务地方与行业的育人传统。（孙竞、张金凤）

(责编：郝孟佳、熊旭)