人民网北京4月28日电 （记者孙竞） 4月27日，以“建设教育强国：职业教育使命担当”为主题的中国职业技术教育学会（以下简称中国职教学会）2023年学术年会在北京召开。

中国职业技术教育学会2023年学术年会现场。主办方供图

中国职教学会会长、教育部原副部长鲁昕，中国工程院院士段宝岩，中国工程院院士王复明，北京外国语大学党委书记王定华，教育部职业教育与成人教育司司长陈子季，教育部发展规划司一级巡视员张泰青，教育部教师工作司副司长翁波，教育部社会科学司副司长聂清斌，中国职业技术教育学会学术委员会副主任兼执行主任、教育部职业教育发展中心副主任曾天山，中国职业技术教育学会副会长、中央民族大学原常务副校长宋敏等教育部相关司局和直属单位、部分省教育厅、高等职业院校、科技企业等单位的有关负责同志出席本届年会。

鲁昕在题为《职业教育强国：培养支撑现代化建设职教人才》的主旨报告中指出，服务强国建设，职业教育要落实好十大任务：一是为实现中国式现代化，培养强化现代化建设职教人才支撑；二是为实施科教兴国战略，优化类型支撑建设高质量教育体系；三是为建设现代化产业体系，夯实产业核心竞争力的职教基础；四是为推动创新驱动发展，承担科技成果转化职教的历史使命；五是为适应数字经济发展，培养具有数字素养的技术技能人才；六是为服务国家“四个面向”，重塑职教社会形象和关键能力；七是为塑造国家经济发展新优势，充分发挥职业教育功能与作用；八是为落实立德树人根本任务，完善德技双馨皆可成才培养机制；九是为满足人民对美好生活向往，培养行行出状元的时代工匠；十是为构建人类命运共同体，探索国际交流合作职教平台载体。聚力讲好职教故事，答好“强国建设、职教何为”的时代课题。

陈子季在讲话中指出，当前职业教育还存在社会认可度低、产教融合不够深入等问题，在贯彻落实党的二十大精神、建设教育强国的过程中，职业教育要立足服务人的全面发展、服务经济社会发展和服务国家重大战略，统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新，加快推进职普融通、产教融合、科教融汇，落实好《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》中提出的“一体两翼”三大战略任务和五项重点工作，加快建设高质量的现代职业教育体系，为建设教育强国贡献职教力量。

“职教教师队伍是培养技术技能人才的主要力量，抓好职教教师队伍建设，就抓住了职业教育发展的根本。”翁波在讲话中指出，职业教育是培养技术技能人才、改善民生和促进就业创新创业、服务我国现代化经济体系建设、推动中国制造和服务上水平的重要基础。对准教育强国、科技强国、人才强国的根本需求，需要全面提升职教教师队伍整体素质和专业化水平，加强顶层设计、创新培训模式、加大宣传力度，多措并举为职业教育高质量发展提供有力的教师保障。

曾天山针对促进职业教育高质量发展提出了三点感想：第一，以中国式现代化深化职业教育体系建设改革，既是职业教育发展的方向和根本遵循，也是促进人的全面发展的现实需要，是增强壮大实体经济国家竞争力的战略举措，要把握好中专本、普职、升学与就业的合理比例。第二，以“三融”培养造就大国工匠和高技能人才，推动职普教育相互补充、产教相互赋能、科教相互转化。第三，充分发挥司、中心、学会的联动机制作用，为发展中国特色、世界水平的职业教育提供服务支撑保障。

中国科学院院士、国家纳米科学中心主任赵宇亮、中国科学院院士、北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院校长汤涛、中国科学院院士、南方科技大学校长薛其坤分别从“纳米科技产业领域的产学研合作探索”“中国式现代化的大背景下职业教育的新使命”“南科大在职业教育高质量发展的经验”作视频演讲，为职业教育人才培养的实践探索提供了新思路。

据介绍，本届学术年会以进一步深化现代职业教育体系建设改革为主线，设置主论坛以及7个平行论坛，分别聚焦“立德树人：培养现代化建设人才”“科教融汇：新技术新产业新职教”“产教融合：支撑装备制造业升级”“职普融通：助力制造强国建设”“协同创新：系统培养高质量人才”“乡村振兴：助力农业强国建设”“精准破局：职业教育解决产业难题”7大主题。

(责编：郝孟佳、熊旭)