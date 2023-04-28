人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

中国职业技术教育学会2023年学术年会在京召开

2023年04月28日18:43 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京4月28日电 （记者孙竞） 4月27日，以“建设教育强国：职业教育使命担当”为主题的中国职业技术教育学会（以下简称中国职教学会）2023年学术年会在北京召开。

中国职业技术教育学会2023年学术年会现场。主办方供图

中国职教学会会长、教育部原副部长鲁昕，中国工程院院士段宝岩，中国工程院院士王复明，北京外国语大学党委书记王定华，教育部职业教育与成人教育司司长陈子季，教育部发展规划司一级巡视员张泰青，教育部教师工作司副司长翁波，教育部社会科学司副司长聂清斌，中国职业技术教育学会学术委员会副主任兼执行主任、教育部职业教育发展中心副主任曾天山，中国职业技术教育学会副会长、中央民族大学原常务副校长宋敏等教育部相关司局和直属单位、部分省教育厅、高等职业院校、科技企业等单位的有关负责同志出席本届年会。

鲁昕在题为《职业教育强国：培养支撑现代化建设职教人才》的主旨报告中指出，服务强国建设，职业教育要落实好十大任务：一是为实现中国式现代化，培养强化现代化建设职教人才支撑；二是为实施科教兴国战略，优化类型支撑建设高质量教育体系；三是为建设现代化产业体系，夯实产业核心竞争力的职教基础；四是为推动创新驱动发展，承担科技成果转化职教的历史使命；五是为适应数字经济发展，培养具有数字素养的技术技能人才；六是为服务国家“四个面向”，重塑职教社会形象和关键能力；七是为塑造国家经济发展新优势，充分发挥职业教育功能与作用；八是为落实立德树人根本任务，完善德技双馨皆可成才培养机制；九是为满足人民对美好生活向往，培养行行出状元的时代工匠；十是为构建人类命运共同体，探索国际交流合作职教平台载体。聚力讲好职教故事，答好“强国建设、职教何为”的时代课题。

陈子季在讲话中指出，当前职业教育还存在社会认可度低、产教融合不够深入等问题，在贯彻落实党的二十大精神、建设教育强国的过程中，职业教育要立足服务人的全面发展、服务经济社会发展和服务国家重大战略，统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新，加快推进职普融通、产教融合、科教融汇，落实好《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》中提出的“一体两翼”三大战略任务和五项重点工作，加快建设高质量的现代职业教育体系，为建设教育强国贡献职教力量。

“职教教师队伍是培养技术技能人才的主要力量，抓好职教教师队伍建设，就抓住了职业教育发展的根本。”翁波在讲话中指出，职业教育是培养技术技能人才、改善民生和促进就业创新创业、服务我国现代化经济体系建设、推动中国制造和服务上水平的重要基础。对准教育强国、科技强国、人才强国的根本需求，需要全面提升职教教师队伍整体素质和专业化水平，加强顶层设计、创新培训模式、加大宣传力度，多措并举为职业教育高质量发展提供有力的教师保障。

曾天山针对促进职业教育高质量发展提出了三点感想：第一，以中国式现代化深化职业教育体系建设改革，既是职业教育发展的方向和根本遵循，也是促进人的全面发展的现实需要，是增强壮大实体经济国家竞争力的战略举措，要把握好中专本、普职、升学与就业的合理比例。第二，以“三融”培养造就大国工匠和高技能人才，推动职普教育相互补充、产教相互赋能、科教相互转化。第三，充分发挥司、中心、学会的联动机制作用，为发展中国特色、世界水平的职业教育提供服务支撑保障。

中国科学院院士、国家纳米科学中心主任赵宇亮、中国科学院院士、北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院校长汤涛、中国科学院院士、南方科技大学校长薛其坤分别从“纳米科技产业领域的产学研合作探索”“中国式现代化的大背景下职业教育的新使命”“南科大在职业教育高质量发展的经验”作视频演讲，为职业教育人才培养的实践探索提供了新思路。

据介绍，本届学术年会以进一步深化现代职业教育体系建设改革为主线，设置主论坛以及7个平行论坛，分别聚焦“立德树人：培养现代化建设人才”“科教融汇：新技术新产业新职教”“产教融合：支撑装备制造业升级”“职普融通：助力制造强国建设”“协同创新：系统培养高质量人才”“乡村振兴：助力农业强国建设”“精准破局：职业教育解决产业难题”7大主题。

 

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部