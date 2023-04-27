人民网北京4月27日电 日前，北京工业大学通州校区“运河上的思政课”伴着朗朗清风，在运河游船上开讲。同学们登上游船听课，在游览运河风光的同时，开启一场沉浸式思政课程。

（校方供图）

北京工业大学副校长乔俊飞为同学们授课，他列举了大气污染、水污染、植被退化等生态环境恶化的案例来阐释生态文明建设的急迫性和重要性。乔俊飞在课堂上谈到，生态文明建设是关乎中华民族永续发展的根本大计，良好的水生态环境需要社会各方的积极参与和支持，青年人要用自身专业所学投身大运河保护事业中去，不光要在实验室里深耕技术，更要进驻一线，把技术放到真实的应用场景中去淬炼。

（校方供图）

望着眼前碧波荡漾的运河，同学们深有感触，积极与老师互动，分享学习心得，“真的难以想象，眼前的‘生态河’十年前还是一条‘臭水河’，听了课，我才知道污水处理有这么多‘门道’和‘难关’，生态环境保护任重道远，我们要深入学好专业知识，共同推进美丽中国建设。”

课程结束后，同学们在非遗传人的带领下，体验通草花簪花、香牌制作和点茶等中华传统技艺。

据了解，北京工业大学探索建立“听”“讲”“游”“践”“展”五位一体教学模式，实现理论与实践融合，历史与现实融合，专业与思政融合。后续还将结合属地文化资源，安排教授城市规划、社会治理、建筑设计等专题，构建学校与属地协同育人工作格局。（秦迪）

(责编：王鑫、崔競文)