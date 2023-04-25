原标题：2023年义务教育阶段中央“特岗计划”招聘工作启动

为深入贯彻党的二十大精神，进一步落实《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，加强新时代教师队伍建设，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，教育部办公厅、财政部办公厅近日联合印发《关于做好2023年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》，全国计划招聘特岗教师52300名。

《通知》明确，2023年，中央“特岗计划”仍面向中西部省份实施，重点向原“三区三州”、国家乡村振兴重点帮扶县、少数民族地区等地区倾斜；重点为乡村学校补充特岗教师，引导和鼓励高校毕业生到乡村学校任教；持续优化教师队伍结构，进一步加强道德与法治、体育与健康、外语、科学、劳动、艺术、信息科技、心理健康、特殊教育等紧缺薄弱学科教师的补充。

《通知》要求，各地要及时广泛发布招聘信息，尽早开展2023年特岗教师公开招聘工作，一次性招考未完成计划的省份，可以按规定依次递补录用或者调剂计划组织二次招考。边远艰苦地区和急需紧缺专业的特岗教师招聘，可以结合实际情况适当降低开考比例、或不设开考比例，采取面试、直接考察的方式公开招聘，划定成绩合格线。对于特别边远艰苦、教师流失较严重的地区可向本地生源倾斜。要切实做好特岗教师待遇保障，确保特岗教师工资按时足额发放，按规定参加社会保险，保证三年服务期满、考核合格且愿意留任的特岗教师及时入编并落实工作岗位。要系统开展特岗教师培训工作，加强岗前培训，强化师德师风教育。要扎实做好特岗教师信息管理，深入挖掘和广泛宣传特岗教师中的优秀典型，对于优秀特岗教师以适当形式予以表彰奖励。

(责编：郝孟佳、李依环)