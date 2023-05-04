奋斗是青春最亮丽的底色，行动是青年最有效的磨砺。为激励学生勤奋学习、努力进取，德、智、体、美、劳全面发展，国家设立本专科生国家奖学金，用于奖励特别优秀的全日制本专科学生。

经过严格选拔和评审，全国6万名优秀本专科学生荣获2021—2022学年度国家奖学金。以下100名学生，是本专科生国家奖学金获奖学生中的优秀代表。希望广大青年学生以他们为榜样，肩负时代责任，担当历史使命，怀抱梦想，脚踏实地，以奋斗姿态激扬青春，以聪明才智贡献国家，在实现中华民族伟大复兴的征程中不断谱写新的篇章。

张令仪

北京大学元培学院生命科学专业2019级学生。曾2次获得国家奖学金，获首都高校田径运动会4×100米接力项目银牌、跳高项目铜牌。发表中国科技核心期刊论文1篇。策划召集5所大学20余位学生实施“萤火计划”，向边远地区学生传授学习经验，拓展学生视野，助力教育公平，累计帮助4个省份500余位中学生。

朱弋天

中国人民大学公共管理学院行政管理专业2019级学生，蒙古族，中共党员。曾获“求是杯”全国公共管理案例大赛二等奖。担任北京2022年冬奥会志愿者，作为学校青年志愿者协会执行会长，统筹130余项学生志愿活动，协助组织规模超1200人次的校园“防疫”先锋队，志愿服务时长累计超500小时。

林以萌

清华大学探微书院化学生物学+生物医学工程专业2020级学生，中共预备党员。曾获北京市“三好学生”称号，获全国大学生生物医学工程创新设计竞赛三等奖。作为主要负责人带队实地调研城市无障碍环境建设与乡村发展，团队获北京市朝阳区共青团“大学生理论与社会实践”一等奖。

罗晓慧

北京师范大学心理学部心理学专业2019级学生。曾2次获得国家奖学金，获美国大学生数学建模竞赛特等奖提名、全国大学生英语竞赛二等奖。发表SSCI期刊论文4篇。新冠肺炎疫情期间主动为家庭经济困难的中小学生提供学业辅导，累计帮助指导学生超200名。

刘露含

北京语言大学教师教育学院汉语国际教育专业2019级学生，中共党员。曾获中国大学生计算机设计大赛一等奖，获“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛铜奖、“青绘团史”专项赛道银奖。关心困难地区少年儿童身心健康，与188名孩子通信271封；参与线上支教等活动，志愿服务时长累计超1000小时。

李洪杰

北京邮电大学现代邮政学院（自动化学院）邮政工程专业2020级学生，中共预备党员。曾2次获得国家奖学金，获北京市“三好学生”称号，获全国大学生物联网技术与应用“三创”大赛一等奖、中国大学生计算机设计大赛二等奖、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛铜奖，获计算机软件著作权授权2项。志愿服务时长累计超1000小时。

段明鸣

中国农业大学资源与环境学院生态学专业2019级学生，中共党员。曾获北京市“三好学生”称号，获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖、全国农业资源与环境专业大学生实践技能竞赛二等奖、全国大学生数学竞赛三等奖。志愿服务时长累计超500小时。

曹冉星

北京林业大学生态与自然保护学院野生动物与自然保护区管理专业2019级学生，蒙古族，中共党员。发表SCI期刊论文1篇。在北京林业大学东亚—澳大利西亚候鸟迁徙研究中心条子泥研究基地开展水鸟种群监测与勺嘴鹬食性研究，所在团队获评江苏省东台市“东台青年五四奖章集体”。

尹炯杰

中央音乐学院指挥系指挥专业2018级学生。曾获“艺苑撷英”——全国优秀青年指挥人才称号，获法国贝桑松国际青年指挥家比赛特别提名奖。曾与中国国家大剧院管弦乐团、法国里昂国立管弦乐团、罗马尼亚埃涅斯库爱乐乐团等中外乐团合作演出。

党翌庭

北京理工大学宇航学院工程力学专业2019级学生，中共党员。曾2次获得国家奖学金，获国际大学生工程力学竞赛（亚洲赛区）特等奖、全国大学生数学竞赛一等奖、全国部分地区大学生物理竞赛一等奖。作为学校跨介质无人机科创团队负责人之一，在科创项目中主导设计工作，项目成果获全国无人飞行器设计大赛一等奖。

周召倩

北京体育大学竞技体育学院运动训练专业2020级学生，田径（轮椅竞速）运动员。曾获全国三八红旗手称号，获全国五一劳动奖章、“中国青年五四奖章”，获东京2020年残奥会金牌两枚、雅加达2018年亚残运会金牌两枚。担任北京2022年冬残奥会火炬手。

毛忠旋

华北电力大学数理系信息与计算科学专业2019级学生，中共预备党员。曾获河北省“三好学生”称号，获全国大学生数学竞赛三等奖、河北省大学生创新创业年会学术论文项目特等奖。发表SCI期刊论文7篇、北京大学中文核心期刊论文1篇。

岳政融

中国矿业大学（北京）机电与信息工程学院计算机科学与技术专业2020级学生，中共预备党员。曾获北京市“三好学生”称号，获中国机器人及人工智能大赛一等奖、全国大学生智能汽车竞赛一等奖。担任北京2022年冬奥会、冬残奥会志愿者，志愿服务时长累计超500小时。

金可涵

北京协和医学院临床医学专业八年制2018级学生。曾获全国大学生基础医学创新研究暨实验设计论坛（大赛）北部赛区三等奖，获国家发明专利授权1项。围绕生物信息学和自身免疫性眼病开展研究，发表SCI期刊论文3篇。曾赴世界卫生组织和红十字国际委员会总部调研。

戴文烁

南开大学物理科学学院应用物理学专业2019级学生。曾2次获得国家奖学金，获全国大学生物理实验竞赛一等奖。发表中国科技核心期刊论文1篇。新冠肺炎疫情期间组织团队为200余个一线医护家庭开展志愿家教活动，团队获“天津青年五四奖章”。赴广东乡村振兴一线开展实地调研，学习乡村振兴先进经验。

徐妙艺

天津大学材料科学与工程学院材料科学与工程专业2019级学生，中共党员。曾2次获得国家奖学金。聚焦前沿材料研究，发表SCI期刊论文1篇。担任天津市高校资助育人宣传大使，组织资助活动20余项，服务家庭经济困难学生4000人次。

周志峰

大连理工大学化工学院高分子材料与工程专业2019级学生，中共党员。曾2次获得国家奖学金，获大连市“优秀共青团员”称号，获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛铜奖、全国大学生数学建模竞赛一等奖。发表SCI期刊论文1篇。

冯宇霖

东北大学信息科学与工程学院自动化专业2019级学生，中共党员。曾3次获得国家奖学金，获辽宁省华育大学生年度人物、沈阳市“优秀大学生”称号，获全国大学生光电设计竞赛一等奖、全国大学生机器人大赛RoboMaster机甲大师对抗赛一等奖。

尚修为

大连海事大学信息科学技术学院计算机科学与技术专业2019级学生，中共党员。曾2次获得国家奖学金，获中国大学生计算机设计大赛一等奖、全国大学生光电设计竞赛一等奖，获国家实用新型专利授权1项。专注软件工程领域前沿研究，发表IEEE会议论文1篇。

潘 琳

吉林大学白求恩第一临床医学院临床医学专业2019级学生，中共预备党员。曾获全国大学生基础医学创新研究暨实验设计论坛（大赛）银奖。发表SCI期刊论文4篇。带队参加学校“重走白求恩路”实践活动，团队获评全国大学生百强暑期实践团队。志愿服务时长累计超500小时。

华苒君

东北师范大学传媒科学学院新闻学专业2020级学生，中共预备党员。曾2次获得国家奖学金，获全国高校大学生思想政治理论课分众式优秀学习成果评选活动特等奖、“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛吉林省特等奖。发表CSSCI期刊论文1篇。

董 懿

东北林业大学奥林学院生物技术专业2019级学生。曾获国际基因工程机器大赛（iGEM）金奖、iGEM最佳医疗诊断项目单项奖，获国际定向进化大赛（iDEC）铜奖。发表SCI期刊论文2篇、CSCD期刊论文1篇。

李汇哲

哈尔滨工程大学水声工程学院水声工程专业2019级学生，中共预备党员。曾获美国大学生数学建模竞赛一等奖、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛黑龙江省金奖，获国家外观设计专利授权1项。围绕水声通信组网技术开展研究，发表SCI期刊论文1篇。

陆佳妮

复旦大学中国语言文学系汉语言文学专业2019级学生，中共预备党员，女子足球国家一级运动员、二级裁判员。曾获海峡两岸暨港澳大学生运动交流赛足球比赛亚军。

郑 瀛

同济大学机械与能源工程学院工业工程专业2019级学生。曾3次获得国家奖学金，获全国大学生数学建模竞赛一等奖、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛上海市金奖、上海市大学生工程训练综合能力竞赛二等奖，获国家实用新型专利授权1项。

张配荧

上海交通大学化学化工学院化学（高分子）专业2019级学生，中共预备党员，上海市学生联合会驻会执行主席。曾获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖、“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛金奖。曾在华语辩论世界杯（上海赛区）等赛事中取得最佳辩手称号。

王子涵

华东师范大学计算机科学与技术学院计算机科学与技术专业2019级学生。曾获ICPC国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛金奖、中国大学生程序设计竞赛总决赛金奖、蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛一等奖。在IEEE TEVC期刊发表论文1篇。

左思琪

南京大学外国语学院英语专业2020级学生，中共预备党员。曾获“高教社杯”高等学校（本科）“用外语讲中国故事”优秀短视频大赛一等奖、最佳纪实短片，获全国大学生英语竞赛三等奖。积极投身志愿服务，为800多名云南双柏县初高中学生提供学业帮扶。

赵雅琪

东南大学公共卫生学院预防医学专业2018级学生，中共党员。曾获江苏省“三好学生”称号，获“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛一等奖。发表SCI、CSCD期刊论文4篇。积极响应大学生“三下乡”社会实践号召，被共青团延安市委员会授予“实践之星”称号。

苏晨予

江南大学人文学院教育技术学（师范）专业2019级学生，中共党员。曾获“iTeach”全国大学生数字化教育应用创新大赛一等奖、全国大学生计算机技能应用大赛三等奖。带领团队挖掘、记录、传播江南大学校史。获评无锡市大中专学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动先进个人。志愿服务时长累计超1000小时。

亓泽宇

南京理工大学理学院工程力学专业2019级学生，中共党员。曾3次获得国家奖学金，获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛银奖、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛“黑科技”专项赛一等奖、全国青年科普创新实验暨作品大赛一等奖。曾任学校本科生学业朋辈导师，累计为300余名学生排忧解难。

林钰慧

南京森林警察学院信息技术学院公安情报学2019级学生，中共党员。曾获全国大学生大数据技能竞赛特等奖、“智警杯”全国公安院校大学生大数据技能竞赛一等奖、全国电信和互联网行业职业技能竞赛一等奖、中国大学生计算机设计大赛三等奖。

陈宝骥

中国科学技术大学少年班学院应用物理学专业2019级学生，满族，中共党员。曾3次获得国家奖学金，获“全国向上向善好青年”“安徽省百优大学生”称号，获全国大学生物理实验竞赛教学赛和创新赛一等奖。专注量子信息领域学习与研究，参加中国计算机学会量子计算大会，获优秀论文报告奖。

邵贻玥

浙江大学管理学院会计学专业2019级学生，中共党员。曾获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖、全国大学生光电设计竞赛二等奖、全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛三等奖。志愿服务时长累计超500小时。

张雨豪

厦门大学化学化工学院化学专业2019级学生，中共党员。曾2次获得国家奖学金，获国际基因工程机器大赛（iGEM）金奖、福建省大学生化学实验邀请赛一等奖，获国家实用新型专利授权1项。

程家琪

华侨大学信息科学与工程学院电气工程及其自动化专业2019级学生，中共预备党员。曾3次获得国家奖学金，获全国大学生数学建模竞赛一等奖、全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛三等奖。围绕便携式光镊开展研究，获国家实用新型专利授权1项。

孙树喆

山东大学泰山学堂化学取向2019级学生，中共党员。曾获山东省“高等学校优秀学生干部”称号，获全国大学生数学竞赛一等奖。助力基础学科拔尖学生综合素养培养，组织编写学生工作文件近3万字。

荆树桐

中国海洋大学食品科学与工程学院食品科学与工程专业2019级学生，中共党员。曾获山东省“优秀学生”称号，获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖、全国大学生生命科学竞赛二等奖、“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛山东省银奖，获国家实用新型专利授权2项。

吴一凡

武汉大学化学与分子科学学院化学专业2019级学生。积极投身科研和实践活动。曾2次获得国家奖学金，获全国大学生化学实验创新设计大赛二等奖。所在社团实施“清泉计划”，开展饮水安全和环境保护活动，获中国青年志愿服务项目大赛金奖。

任 阔

中国地质大学（武汉）地球科学学院地质学专业2018级学生，满族，中共预备党员。曾获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛湖北省金奖。应征入伍服兵役期间获团级“优秀新兵”“‘四有’优秀士兵”称号，荣立个人三等功。组建“高原薯光”团队，服务乡村振兴，帮助西藏地区某企业销售土豆5000余吨，增加销售收入近1300万元。

王心怡

中南民族大学美术学院视觉传达设计专业2019级学生。曾获中国好创意暨全国数字艺术设计大赛一等奖、米兰设计周中国高校设计学科师生优秀作品展三等奖、未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛三等奖。

胡越明

湖南大学材料科学与工程学院材料成型及控制工程专业2019级学生，中共党员。曾3次获得国家奖学金，获中国大学生材料热处理创新创业大赛一等奖、全国大学生金相技能大赛二等奖。积极参与高性能材料研究，主持国家级SIT项目1项。

刘思然

中山大学计算机学院计算机科学与技术专业2019级学生，中共党员。曾3次获得国家奖学金，获SC国际超级计算竞赛冠军、ISC国际超级计算竞赛亚军、ASC世界大学生超级计算机竞赛一等奖、ICPC国际大学生程序设计竞赛银牌、美国大学生数学建模竞赛特等奖提名、国际基因工程机器大赛（iGEM）银牌。

杨培杰

西南交通大学交通运输与物流学院交通运输专业2019级学生，中共党员。曾3次获得国家奖学金，获全国大学生交通运输科技大赛一等奖、全国大学生英语竞赛特等奖、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛银奖。热心公益，志愿服务时长累计超500小时。

陈芝漩

电子科技大学光电科学与工程学院光电信息科学与工程专业2019级学生，中共党员。曾3次获得国家奖学金，获全国大学生光电设计竞赛一等奖、美国大学生数学建模竞赛一等奖、全国大学生数学竞赛四川省一等奖、全国大学生数学建模竞赛四川省一等奖。

李璐琳

西南民族大学电子信息学院电子信息工程专业2019级学生，中共党员。曾获中国机器人及人工智能大赛一等奖、全国高校商业精英挑战赛创新创业竞赛一等奖，获国家外观设计专利授权1项。在西藏、四川少数民族地区开展航空航天科普活动，协助四川省红原县城关小学建立航空航天科普基地。

牛天一

重庆大学土木工程学院土木工程专业2019级学生。曾3次获得国家奖学金，获重庆市“普通高校三好学生”称号，获全国周培源大学生力学竞赛三等奖。积极投身志愿服务与社会实践，参与中国西部国际贸易投资洽谈会、中国国际智能产业博览会志愿者组织协调工作，志愿服务时长累计超800小时。

李淑珍

西南大学地理科学学院人文地理与城乡规划专业2019级学生，中共党员。曾获全国大学生自然资源科技作品大赛特等奖、全国大学生国土空间规划技能大赛一等奖、全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛二等奖。发表SCI期刊论文1篇。

李沛言

西安交通大学电子与信息学部人工智能专业2019级学生，中共党员。曾获全国大学生机械创新设计大赛二等奖、陕西省工程能力训练大赛特等奖。代表学校参加“2022高校百英里接力赛”挑战赛获西北赛区亚军。曾任校辩论社副社长，带领团队获华语辩论世界杯（西北赛区）总冠军。

李左娴

陕西师范大学马克思主义学院思想政治教育专业2019级学生，中共党员。曾3次获得国家奖学金，获全国大学生英语竞赛特等奖、全国大学生英语演讲比赛一等奖、陕西省高校“青春微言”党史学习教育宣讲比赛二等奖。撰写的调研报告获评陕西省大中专学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动优秀调研报告。

施海林

长安大学公路学院道路桥梁与渡河工程专业2019级学生，中共党员。曾获全国大学生交通运输科技大赛一等奖、世界智能驾驶挑战赛（WIDC）金奖、全国大学生物理实验竞赛（创新）二等奖、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西省银奖，获国家实用新型专利授权3项。

雷佳臻

西北工业大学电子信息学院电子信息工程专业2019级学生，中共党员。曾3次获得国家奖学金，获中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛冠军、全国机器人锦标赛一等奖。围绕无人机技术开展研究，获外观设计专利授权2项、计算机软件著作权授权4项。

马科星

兰州大学萃英学院化学专业2019级学生，中共党员。曾获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖、全国大学生化学实验创新设计大赛特等奖。围绕介孔贵金属催化剂和有机方法学开展研究，在Journal of Colloid and Interface Science等SCI期刊发表论文3篇。

丛正龙

中国社会科学院大学商学院财务管理专业2020级学生。曾获全国大学生数学竞赛一等奖、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛铜奖、“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛一等奖。

孙宁玥

中国人民解放军空军军医大学基础医学院临床医学专业2020级学生。曾2次获得国家奖学金，获全国大学生英语竞赛特等奖、中国大学生5分钟科研英语演讲竞赛特等奖、国际基因工程机器设计大赛（iGEM）金奖。在Frontiers in Immunology期刊发表论文1篇。

张心语

首都师范大学资源环境与旅游学院地理科学（师范）专业2019级学生。曾获北京市“三好学生”称号，获全国大学生数学建模竞赛二等奖、“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛“青力冬奥”赛道金奖。发表SSCI期刊论文1篇。

金柯男

天津科技大学食品科学与工程学院食品质量与安全专业2020级学生，中共预备党员。曾2次获得中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛铜奖，获零碳生活·绿色梦想创新大赛天津市一等奖、“创青春”中国青年创新创业大赛天津市铜奖。发表SCI期刊论文1篇。

李思哲

燕山大学机械工程学院机械设计制造及其自动化专业2020级学生，中共预备党员。曾获河北省“三好学生”称号，获全国高校商业精英挑战赛一等奖、全国大学生机械创新设计大赛二等奖、全国大学生过程装备实践与创新大赛二等奖、全国三维数字化创新设计大赛二等奖，获国家实用新型专利授权2项。

裴智明

太原理工大学机械与运载工程学院机械电子工程专业2019级学生，中共党员。曾获全国大学生创新促进就业（简历设计）大赛一等奖、全国大学生数学建模竞赛二等奖、全国大学生机械创新设计大赛银奖，获计算机软件著作权授权2项。在北京大学中文核心期刊、中国科技核心期刊发表论文各1篇。

孟宇慧

内蒙古农业大学机电工程学院机械设计制造及其自动化专业2019级学生，中共党员。曾获内蒙古自治区“优秀学生干部”称号，获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛内蒙古自治区银奖2项、铜奖1项，获全国周培源大学生力学竞赛内蒙古赛区三等奖、全国大学生工程训练综合能力竞赛内蒙古自治区三等奖。

赵吕宇佳

辽宁大学金融与贸易学院金融学专业2020级学生，中共预备党员。曾获沈阳市“模范大学生”称号，获全国大学生数学建模竞赛一等奖、“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛辽宁省银奖。作为核心成员参与志愿服务项目，助力乡村振兴，获中国青年志愿服务项目大赛金奖。带队前往井冈山实地调研，团队获评全国暑期实践活动优秀团队。

游海涛

长春理工大学物理学院电子科学与技术专业2019级学生。曾获iCAN大学生创新创业大赛二等奖、全国大学生光电设计竞赛二等奖、全国大学生英语竞赛三等奖、“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛吉林省一等奖、全国大学生数学建模竞赛吉林省一等奖。

张佳琦

黑龙江大学现代农业与生态环境学院种子科学与工程专业2019级学生，中共预备党员。曾获全国大学生生命科学竞赛一等奖、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛铜奖、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛三等奖、黑龙江省青年志愿服务公益创业赛银奖，获国家实用新型专利授权1项。

张海燕

上海电力大学环境与化学工程学院应用化学专业2019级学生，中共党员。曾获“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛二等奖。利用废弃尿不湿制作正极宿主材料，应用于锂硫电池，获国家发明专利授权1项。发表SCI期刊论文5篇。

卜萨热姆·吾拉依木江

苏州大学纺织与服装工程学院非织造材料与工程专业2020级学生，维吾尔族，中共预备党员。曾获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖、中国大学生服务外包创新创业大赛二等奖、中国纺织类高校大学生创意创新创业大赛一等奖。志愿服务时长累计450小时。

姚 竞

中国计量大学量新学院食品质量与安全专业2019级学生。曾获全国大学生生命科学竞赛一等奖、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛三等奖，获国家发明专利授权2项。发表SCI期刊论文6篇。攻克黑木耳多糖提取难题，大幅提升多糖的提取率，研发系列功能性菌菇食品，助力家乡特色农业发展。

刘天润

安徽农业大学生命科学学院生物类创新实验班2019级学生，中共党员。曾2次获得国家奖学金，获全国大学生蚕桑生物技术创新大赛特等奖、全国大学生生命科学竞赛一等奖、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛安徽省银奖。发表SCI期刊论文1篇。

洪 蕾

龙岩学院生命科学学院生物科学2020级学生，中共党员。曾获“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛二等奖、全国大学生生命科学创新创业大赛特等奖、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛福建省金奖。发表SCI期刊论文3篇。组建实践团队科技助农，培训指导农户100多名。

袁小轩

江西财经大学国际学院会计学专业2019级学生，中共预备党员。曾获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛银奖、全国大学生英语竞赛一等奖。主持国家级大学生创新创业项目1项。在CPCI国际会议上作交流。

高浩杰

鲁东大学水利工程学院港口航道与海岸工程专业2019级学生，中共党员。曾获全国高校商业精英挑战赛创新创业竞赛一等奖、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛银奖。围绕黄河三角洲资源开发与生态环境安全开展研究，获国家发明专利授权1项、实用新型专利授权5项。发表北京大学中文核心期刊论文2篇。

李彦辉

郑州轻工业大学软件学院软件工程专业2020级学生，中共党员。曾获河南省“文明学生”称号，获全国高校计算机能力挑战赛一等奖、中国高校计算机大赛网络技术挑战赛三等奖、全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛三等奖，获计算机软件著作权授权2项。

杨雨欣

武汉纺织大学经济学院金融学专业2019级学生，中共党员。曾获全国学生“学宪法讲宪法”活动全国总决赛演讲比赛三等奖、全国金融与证券投资模拟实训大赛三等奖、“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛湖北省铜奖。获评湖北省“百生讲坛”金牌主讲人，作为理论宣讲团成员到乡镇、街道宣讲30余次。

谷 海

湘潭大学数学与计算科学学院信息与计算科学专业2019级学生，中共党员。曾获“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛铜奖、全国大学生数学建模竞赛二等奖、全国大学生物联网设计竞赛三等奖。发表EI会议论文1篇。

李舒晴

华南师范大学化学学院化学专业2019级学生，中共预备党员。曾获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛铜奖、“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛铜奖。发表SCI期刊论文5篇。新冠肺炎疫情期间参与青年云支教，累计授课380课时。

易 华

广西科技大学土木建筑工程学院工程管理专业2019级学生，中共预备党员。曾获广西壮族自治区“优秀共青团员”称号，获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛广西壮族自治区银奖、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛广西壮族自治区三等奖，获国家实用新型专利授权1项。

胡 勇

海南大学药学院药学专业2019级学生，中共党员。专注科研，在热带生物资源教育部重点实验室跟随导师开展海洋药物化学研究，发表SCI期刊论文1篇。热心实践，实地调研海南医药发展布局和人才供需情况，所在团队获评海南省“优秀社会实践团队”。

梁 赫

重庆工商大学人工智能学院电子信息工程专业2019级学生，中共党员。曾获中国机器人及人工智能大赛一等奖、“大唐杯”全国大学生移动通信5G技术大赛二等奖、一带一路5G技能发展与技术创新大赛三等奖、全国大学生数学竞赛三等奖，获国家实用新型专利授权1项、计算机软件著作权授权3项。

林文浩

贵州大学化学与化工学院应用化学专业2019级学生。曾获全国大学生化学实验创新设计大赛一等奖。关注国家重点领域，进入贵州省大环化学与超分子化学重点实验室参与研究，发表SCI期刊论文3篇。

巴桑罗布

西藏大学艺术学院音乐表演专业2019级学生，藏族。曾获孔雀杯全国高等艺术院校声乐展演综合师范院校本科生美声组金孔雀杯、西藏文化艺术节青年歌手大赛专业组美声组金奖。

张远凯

西北大学信息科学与技术学院软件工程专业2019级学生。曾获全国大学生数学建模竞赛一等奖、中国大学生计算机设计大赛二等奖、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛红色专项陕西省二等奖。

姜 乐

兰州理工大学计算机与通信学院通信工程专业2019级学生，满族，中共党员。曾获“大唐杯”全国大学生移动通信5G技术大赛一等奖、全国大学生数学建模竞赛二等奖、甘肃省大学生嵌入式设计大赛二等奖。

许佳颖

青海大学财经学院金融学专业2020级学生，中共预备党员。曾获全国大学生数学建模竞赛二等奖、全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛三等奖、中国大学生计算机设计大赛西北地区二等奖、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛青海省银奖、全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛青海省二等奖。

张雪婷

宁夏大学教育学院应用心理学专业2020级学生，中共预备党员。曾获全国大学生英语竞赛二等奖、全国大学生市场研究与商业策划大赛二等奖、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛宁夏回族自治区银奖。

刘 昊

新疆大学智能制造现代产业学院机械工程专业2019级学生，中共党员。曾获全国大学生交通运输科技大赛一等奖、“华数杯”全国大学生数学建模竞赛一等奖、全国大学生智能技术应用大赛一等奖、国际大学生智能农业装备创新大赛二等奖，获计算机软件著作权授权4项。

马 康

厦门理工学院材料科学与工程学院新能源材料与器件专业2019级学生，中共党员。曾获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛铜奖、产业赛道铜奖，获中国可再生能源学会大学生优秀科技作品竞赛三等奖，获国家实用新型专利授权1项。

张一岚

深圳技术大学新材料与新能源学院固态光源与智能照明专业2019级学生，中共预备党员。曾获全国“标准化杯”社会调研大赛二等奖、“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛公益创业赛广东省铜奖，获国家发明专利授权1项、国家实用新型专利授权1项。发表EI期刊论文1篇。

宋宣旺

塔里木大学人文学院中国少数民族语言文学专业2019级学生，中共党员。曾获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛铜奖、“正大杯”全国大学生市场调查与分析大赛三等奖。积极参与志愿服务活动，志愿服务时长累计超1500小时。

於鑫洋

石家庄邮电职业技术学院邮政通信管理系机电一体化技术专业2020级学生，中共预备党员。曾获河北省“三好学生”称号，全国“互联网+”快递业创新创业大赛金奖、“创青春”中国青年创新创业大赛河北省一等奖，获国家实用新型专利授权2项、外观设计专利授权1项。

文新宇

长沙航空职业技术学院航空电子设备维修学院应用电子技术专业2020级学生，中共预备党员。曾获全国大学生电子设计竞赛一等奖、湖南省大学生电子设计竞赛二等奖、湖南省职业院校技能竞赛电子产品设计及制作赛项三等奖。

史宇浩

长春汽车工业高等专科学校电气工程学院工业机器人技术（四年制）专业2019级学生，中共党员。曾获吉林省“优秀学生干部”称号，获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛银奖、“京东方杯”智能制造技能大赛一等奖。志愿服务时长累计超1000小时。

陆耀东

常州工程职业技术学院智能焊接技术专业2020级学生，焊接技师。曾获“嘉克杯”国际焊接大赛一等奖、“船舶小匠杯”职业院校行业技能大赛一等奖、江苏省职业院校创新创业技能大赛二等奖、江苏省船舶行业电焊工技能大赛第一名。

颜 鹏

临沂大学沂水校区国际经济与贸易专业2020级校企合作专科学生，中共预备党员。曾获全国职业院校跨境电商技能大赛一等奖、全国大学生数学建模竞赛三等奖，获山东省大学生科技节智慧企业人才管理能力培养对抗赛一等奖、智慧企业财税审经营模拟赛二等奖。

王宇航

重庆工业职业技术学院机械工程与自动化学院模具设计与制造专业2020级学生，中共预备党员。曾获iCAN大学生创新创业大赛二等奖、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛铜奖。

李金龙

成都职业技术学院软件学院计算机网络专业2020级学生，中共党员。曾获四川省“大学生年度人物”称号，获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖、中国大学生服务外包创新创业大赛一等奖、“中国创翼”创业创新大赛银奖。

角正聪

丽江师范高等专科学校体育与健康学院体育教育专业2020级学生，中共预备党员。曾获云南省“大学生年度人物”称号，获“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛云南省金奖、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛云南省银奖。退役复学后担任学校国防后备连连长，组建国旗护卫队、校园巡逻队。

刘翱东

陕西艺术职业学院学前教育学院学前教育专业2020级学生，中共预备党员。曾获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖、“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛二等奖、“当代杯”全国幼儿教师职业技能大赛作品一等奖、陕西省学前教育专业教育技能大赛三等奖。

徐静芸

西宁城市职业技术学院旅游管理专业2020级学生。曾获青海省“优秀共青团员”称号，获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛银奖2次，获“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛三等奖、移动互联创新创业大赛银奖，获国家外观设计专利授权1项。志愿服务时长累计超500小时。

朱君龙

新疆农业职业技术学院园林科技分院食品加工技术专业2020级学生。曾获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛银奖1项、铜奖2项。积极投身志愿服务，参与下乡助农活动、新冠肺炎疫情防控志愿服务累计超800小时。

王佳乐

浙江纺织服装职业技术学院时装学院针织技术与针织服装专业2020级学生，中共预备党员。曾获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖、“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛浙江省银奖、浙江省“匠心·青春梦”服装设计技能大赛二等奖，获国家实用新型专利授权4项。

郭子航

青岛工程职业学院智能制造学院模具设计与制造专业2020级学生。曾获机械行业职业教育技能大赛“中望杯”工业软件应用与机械工程创新设计赛项一等奖、山东省大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛一等奖。专注提升技能水平，在校期间取得高级机修钳工、中级数控铣工等证书。

《 人民日报 》（ 2023年05月04日 13 版）

(责编：胡永秋、袁勃)