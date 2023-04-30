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台湾教授孙永忠和想念他的大陆学生

2023年04月30日09:35 | 来源：中国新闻网
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原标题：台湾教授孙永忠和想念他的大陆学生

　　中新社北京4月29日电 题：台湾教授孙永忠和想念他的大陆学生

　　作者 朱贺

　　“疫情关系，几年没来大陆了，非常想念大家。”近日在北京师范大学举行的一场讲座上，该校南山诗社的社员们迎来了期盼许久的老朋友——台湾辅仁大学中文系教授孙永忠。

　　4月27日，孙永忠在北京师范大学作吟唱示范。 中新社记者 朱贺 摄

　　2007年，在台湾从事古典诗词吟唱教学的孙永忠将这一形式带至大陆高校，促成了南山、悠然、采菊等诗社在多地成立，此后他常在两岸奔走，为诗社授课，也推动两岸诗友友好往来。今次恰逢南山诗社成立16周年，他特地跨海而来送上祝贺，吸引了数十位曾受吟唱熏陶的大陆诗友前来相聚。

　　“这里的学生太‘麻烦’了。”孙永忠在开场白中笑着“抱怨”，未见面的时间里，大陆学生总是时不时发来简讯问候，“这是当老师的幸福，相信在座各位能体会到”。

　　“自今年2月起，我们就在筹备请孙老师过来。”北京师范大学古代文学硕士生胡祎崟告诉记者，尽管见面“迟到三年”，但看着老师在台上讲课，时光仿若回到从前，“这两年老师身体欠佳，但坚持过来与大家见面。这份对吟唱的热情无论何时都让我感动”。

　　在这场以“古诗词吟唱的情韵和畅”为题的讲座上，孙永忠讲解道：吟唱，即依传统吟调或新曲把古典诗词唱出，帮助年轻学子结合旋律加深对诗句文本的理解，增添诗词鉴赏情味。

　　孙永忠认为，只有承接古韵才能开出新妍，因此吟唱应回到诗句本身的意涵，也鼓励学生根据自身理解作出新的阐释，“我是比较好奇的人，是兼容并蓄的人”。

　　“古韵新妍”，正是在孙永忠推动下，由北京师范大学、台湾辅仁大学等高校发起的两岸青年古典诗词联吟活动，自2008年起在两岸高校间轮流举办，如今已至十三届，成为两岸学子一年一度的诗词盛宴。尽管受新冠疫情影响，实体交流中断，但由吟唱缔结的两岸情谊，无论孙永忠还是两岸学生，至今回味仍觉绵长。

　　4月27日，台湾辅仁大学中文系教授孙永忠在北京师范大学作讲座，两个多小时的讲座结束，意犹未尽的学子们涌向讲台，争相与孙永忠合影留念。 中新社记者 朱贺 摄

　　在当天讲座中作吟唱示范时，台下的老朋友们常常跟着唱和起来。孙永忠回忆道，七八年前一个天气沉闷的下午，时任辅大中文系主任的他收到南山诗社成员李若彬发来的《泊船瓜洲》吟唱音频，没听完便在办公室里流下泪来，“感动到不行”。

　　曾于2018年参加中南大学“古韵新妍”的大陆学生胡祎崟，收获了不一样的感动。那场以纪念屈原为主题的活动在汨罗江畔举行，少了华美的舞台和灯光，来自大自然的风声、雨声、吟唱声让她印象深刻。

　　在湖北赤壁景区穿行，上百位两岸同学一句接一句唱起《念奴娇·赤壁怀古》。胡祎崟说，“大家来自五湖四海，因为一首词一段歌而心有灵犀，这就是联吟的意义所在”。

　　两个多小时的讲座结束，意犹未尽的学子们涌向讲台，争相与孙永忠合影留念。

　　在辅仁大学读书时参加过“古韵新妍”的台生郑庭绎是其中一位。正是受孙永忠影响，他如今来到北京师范大学读博士，“孙老师非常关心学生。知道我喜欢唱昆曲，便鼓励我把戏曲元素融入吟唱”。郑庭绎认为，孙永忠的课堂之所以让大家感动，正是因为中华古典诗词是两岸共同传承的文化。

　　“中华古典诗词博大精深，浩如烟海。”李若彬告诉记者，她的生活深受诗词吟唱影响。这位已毕业13年的南山诗社首届社员说，“在人生不同阶段咀嚼年轻时吟唱过的诗句，都能在其中找到慰藉和启示，这是取之不尽、用之不竭的精神源泉”。

(责编：郝孟佳、李依环)

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