人民网北京4月28日电 （记者孙竞）25日晚，中国政法大学第七届“RONG聚法大”文化盛典在昌平校区举行。盛典上，中国政法大学校园网络文化节开幕。

记者了解到，本届网络文化节以“网聚正能量，青春践行二十大，魅力Rong聚法大”为主题，设计了“融媒联盟训练营”、“校庆季”和“毕业季”主题活动、“官微成立十周年”特别活动、网络数据法治主题学术活动、走进网络企业实践活动等多个线上、线下文化单元，营造全校“融媒体”文化氛围。活动中将产生微视频、微电影、动漫、摄影、网文、公益广告、音频、校园歌曲、其他类网络创新作品9类评选单元优秀作品，报送中国大学生网络文化节。

第七届“RONG聚法大”文化盛典现场。校方供图

中国政法大学副校长李秀云表示，希望全校各单位以本届校园网络文化节为平台，积极创作优秀网络文化作品，打造校园精品文化，广泛传播网络正能量，切实增强思想政治教育和校园文化建设的亲和力、针对性、实效性。她鼓励校园媒体能进一步提高媒体融合，推动实现“从宣传本位到新闻本位”“从组织传播向大众传播”两大转变，更好发挥学校媒体在思想政治教育和新闻宣传工作中的重要阵地作用，真正成为学校、师生、社会三者之间沟通的桥梁，为继续传承和发扬法大精神、建设校园文化贡献法大媒体人力量。

据悉，中国政法大学“RONG聚法大”文化盛典迄今已举办7届。作为学校品牌文化活动，“RONG聚法大”文化盛典已成为学校“大宣传”工作和文化育人成果的展示平台。自活动开办以来，不仅在师生中引起热烈反响，更进一步激励了优秀校园文化活动的创建，促进了各类媒体平台的发展，并在校园内营造了积极向上的文化育人氛围。

(责编：郝孟佳、熊旭)