人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

高考倒计时一个月，如何冲刺更有效

——名师为考生答疑解惑

2023年05月02日14:36 | 来源：光明日报
小字号

2023年高考即将到来，超过一千万名考生将要迎来属于他们的一次人生大考。

“作文如何做准备”“数学‘刷题’还来得及吗”……在临考前的冲刺阶段，记者就考生们关心的问题，邀请名师答疑解惑，说说最后复习的备考要点、注意事项，让考生们轻松上阵，从容应考。

最后一个月 作文升格仍有望

学生提问：语文考试作文很重要。还有一个月时间，我们还能从哪些方面做准备？

山西省特级教师刘补明：尽管作文应考能力具有相对稳定性，但只要真琢磨、肯下功，且得法不言弃，仍有一定的提分升格空间。

考场作文首先要遵守常识，遵循经验。临近考试，考生需沉下心来，整合梳理这些常识与经验，特别注意领悟教材中关于写作的人文主题与具体任务。另外，各种文体的基本特征，考场作文命题走势及其任务要求，阅卷老师评价规则以及审美需求，写作应考作文的经验与体悟等，也在关注范围之内。及时发现问题，打磨修正，并参照范文典例，对近期自己的应考作文加以复盘，定能受益匪浅。考场作文的“颜值、品相”非常重要，特别需要加强考文的“养颜护理”。标点使用、文字书写、文辞选用、分层设段、标题呈现、观点亮相、收尾照应、卷面印象等等，均在考量与提升分值内，万不可掉以轻心。忽视任何细节，都有可能导致品相打折、质量损伤。

与此同时，考场作文是需要关怀时代的。近年来的考文命题，总会或显或隐关注热门话题，彰显时代风骨，回应民众心声。考生可在仅剩不多的备考时日里，盘点一年来的核心话题或热门词语，掰开揉碎，咀嚼品评，并将其转化为自己特有的作文元素，存储到记忆的“后备箱”，但有召唤，即派用场。特别推荐的是，考生应对一年来主流媒体的经典时评短论，筛选浏览，借仿化用，从而丰富自己的写作背景，积累一定的现实材料和鲜活语言。

写好考场作文，不仅需要厚实根基，更需要培植灵感。灵感的发生，往往在不经意的一瞬间。任何猜题、宿构、套作等，都是不可取的，只能利用好自身智慧源泉，加速对想象力的培养和对创造性的开掘。面对文题，要善于捕捉闪光的一瞬间，突破瓶颈，聚焦关键，从容而智慧地表达思想，彰显写作个性。学会从语言层面入手，生活层面展开，哲学层面思考，美学层面升华，多元思辨，立体权衡。

考场作文是一首青春的赞歌，这歌词里，有你有他更有“我”。在备考中，考生要学会自我反思与定位。大凡为文，一定要感于“我”胸，发于“我”心，出于“我”手。如何处理“我”与自然、“我”与时代、“我”与社会、“我”与他人的关系，是绕不开的话题。考文地盘“我”做主，“我”，可能是一个真实情境下的“我”，也可能是一个被角色和任务化了的“我”。“我”是新生辈的一员，也是准备接受挑选的对象，理应朝气蓬勃，怀揣梦想。备考时，盘点经历，感悟成长，激活思辨，让写作处于感奋与灵动状态，做到笔墨不锈，文辞不涩，思维不固，观点不偏。

注重对“错题”“典型题”的反复练习

学生提问：复习数学现在还有啥诀窍？“刷题”还来得及吗？

天津市南开中学数学高级教师、高三数学备课组组长康玥：还有一个月高考，立足当下来看，我想告诉学生的是，如果你平时数学成绩比较低，那现在“刷题”会有一定作用。如果你的成绩已经稳定在中上等水平，那通过“刷题”提升成绩，起到的效果往往不及预期。那么，现在究竟应该怎样复习数学科目？

一是要加强分析能力，完善逻辑分析体系。高中数学的学习绝不是方法的收集和套用，关键在于探究题目条件与解法之间的必然联系、逻辑关系，并根据问题特点主动选择适合于此题的方法。如果你只是为了解题，机械套用所学方法，忽略题目本身的特点和结构，尽管也可能得到正确答案，但花费的时间会更多，出错的概率也会变大。因此，认真分析问题，主动采用恰当方法，根据题目特点设计适合于它的解法，完善逻辑分析体系，是当下的复习关键之一。

二是注重“错题”“典型题”练习，这是成绩提高的“加速器”。一个具体的数学题目由“不会”到“会”，绝对不是听人讲解、做好笔记、理解答案思路就可以完成的，而是需要自己通过反复练习独立地将其解答出来。这也就是我们所说的“改错题”，但并不是“错题”改好了就说明自己掌握了，很多人只不过是将“答案”重新复制了一遍，对于成绩提升并无帮助。在我看来，一段时间后自己能够不借助答案完全解答出来且结果正确，才算真正达到目标，也就是我们常说的“错题改好了”。而实现这一目标，必须对“错题”“典型题”反复练习，持之以恒。

三是坚定的心理和信念，这是最可靠的“秘诀”。高中三年的学习不会一帆风顺，任何学生在学习或考试过程中都会遇到自己的“瓶颈”，在困难阶段相信自己、相信老师、相信学校，咬牙坚持，一定能够取得更好的结果。行百里者半九十，坚持完成好高考前最后一个阶段的学习任务，付出一定会有所回报。

作息规律不宜强行改变

学生提问：高考马上到来，大家都很紧张。我们应该如何放松、调整？

河北张家口一中特级教师尤立增：面对高考，几乎所有考生都存在考前的焦虑与紧张，只不过因程度不同而呈现不同的表现与状态，严重者如失眠、头痛、易怒、情绪低落等。其实，考前适度焦虑未必是坏事。适度紧张会激发人体潜在能量，有助于大脑保持足够的兴奋。但这种焦虑和紧张一旦超出范围，则会削弱高考备考战斗力，影响复习效率。因此，高考生有必要正确了解自己的现状和问题，及时调整心态。

第一，明确自我定位。目标定得过高，容易因难以达到目标而产生焦虑，影响考试发挥，而目标定得太低，则会影响潜能发挥。如同跳高比赛，你只有跳过1.7米的能力，可你总是把横杆放在1.9米处，等待你的只能是一次又一次的失败；而你总是把横杆放在1.5米处，虽然每一次都能轻松越过，但你的能力却始终无法充分展示。因此，要根据模拟考试成绩，实事求是地评估自己的学习实力，确定自己的目标。

第二，运用积极自我暗示。积极的心理暗示是一种启示、提醒和指令，它会告诉你注意什么、追求什么和怎样行动。要学会“关门”。学会关紧“昨天”和“明天”这两扇门，过好每一个“今天”，既不对昨天耿耿于怀，也不对即将到来的高考忧心忡忡。要学会“计算”。算自己做对的事，越算越有信心。既不对考试中自己的失误过度懊恼，也不对现有条件和环境过多抱怨。要学会“舍得”。当高考临近，你越发觉得时间紧、任务重，复习无从下手，这时要学会“抓大放小”，抓主要矛盾，抓关键问题。你还可以每天大声朗读一段励志文字，这类语言暗示既可以提振信心，也可以积累作文素材。

第三，调整好作息节律。最后冲刺阶段，要拒绝搞疲劳战术。有些学生一味“开夜车”，导致第二天上课无精打采，进而心情烦躁、信心减弱。有些专家提出要“早睡早起”，我不甚认同。因为学生已经形成适合自己的作息规律，强行改变，会使得生物钟紊乱，我建议将高三形成的作息规律保持到高考以后。

第四，学会沟通交流。有的学生总是把心事憋在心里，越想越别扭，越琢磨越没信心。因此，要学会沟通交流，学会释放不良情绪，如把心事写在日记本上。同时，也要主动与同学、老师、家长交流，把自己的心里话说出来，把内心的苦闷倾诉出来，并得到他们的安慰、鼓励和支持，这样有利于释放心理压力，也有助于改变信心不足的状态。

回归课本 关注新旧课标差异

学生提问：进考场前，我们还要注意哪些重要事项？

江苏省南京市中华中学副校长钱华：备考最后阶段做好“三个回归”，能帮助考生实现新的突破。

第一，回归课本。今年很多省份的高三学生，都是第一批正式使用新教材的考生。2023年高考评价体系反复提到关注教材，注重基础性。因此，对于新旧课标中的差异如何在新教材里呈现，需要考生密切关注。新增的知识点、和旧教材不一致的表述、典型的例题和课后习题、重要的实验和探究等，考生都应做好耐心细致的梳理与复习。

第二，回归真题。最后阶段，考生要保持手感，做题是必不可少的。在最后有限时间内，建议考生更多回归真题，将近几年的高考整卷作为练习材料，从审题、答题、标准答案的分析等多个角度体会命题思路，感悟考查重点，警醒疏漏知识点。事实上，核心知识点、经典题型一定会在高考中反复出现。

第三，回归错题。很多考生解题中存在惯性思维，且难以纠正。我在一线教学中发现，高三一年做了无数模拟卷，但不少考生依然会反复犯同样的错误，如审题不清、相似概念辨析不清等。事实上，失分点其实就是增分点。此时的考生需认真梳理重要模拟卷上的典型错误，用不同颜色的笔对错题进行圈点批注，对典型错题做好归档工作，避免在高考中再发生类似错误，减少因失误带来的丢分。

与此同时，我还想强调的是，高考复习的最后阶段，很多学生都处于高度紧张状态，而考生的饮食起居是考前良好状态的重要保证，做好以下几点很关键：

第一，时间调节。考前两周左右就要调节自己的生物钟，让大脑的“兴奋点”尽量与高考时间完美契合。

第二，劳逸结合。备考阶段每天最好都能进行适度的户外运动，但不宜过于剧烈。同时，每天应设置半小时左右的午休，毕竟高考是非常消耗脑力和体力的一项活动。晚上不玩手机，不要熬夜，睡前可以听听轻音乐，看几篇美文，喝一杯热牛奶提升睡眠质量。

第三，健康饮食。每天要确保摄入充足的糖类和蛋白质，新鲜蔬菜和水果等。做到营养要均衡、烹调要适合自己平常口味，尽量少饮用含咖啡因的食物或饮料来“提神醒脑”。

第四，关注气候。春夏之交，气候变化多端，容易发生呼吸道疾病。考生应注意及时增减衣物，保持环境通风，尽量不到人群密集的地方，防止感染疾病影响考试。

（记者 晋浩天）

链接：高招“三大专项计划”答问

问题：“三大专项计划”招生对象分别针对哪些学生？

解答：国家专项计划面向脱贫地区定向招生；地方专项计划面向各省（区、市）实施区域的农村学生；高校专项计划定向招收边远、原贫困、民族等地区县（含县级市）以下高中勤奋好学、成绩优良的农村学生。按照中央脱贫攻坚有关部署，专项计划实施区域的贫困县脱贫后2023年仍可继续享受专项计划政策。

问题：怎样了解专项计划的实施区域？

解答：实施区域的农村范围由各省根据本地实际情况确定。考生可根据各省市招办发布的相关规定，查看具体实施区域。

问题：专项计划定向招生是否意味着定向就业？

解答：专项计划定向招生与就业无直接联系，并不是定向就业。

问题：报考“三大专项计划”要注意什么？

解答：从2023年起，往年被专项计划录取后放弃入学资格或退学的考生，不再具有专项计划报考资格。

（记者晋浩天整理） 

(责编：孙竞、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部