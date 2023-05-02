2023年高考即将到来，超过一千万名考生将要迎来属于他们的一次人生大考。

“作文如何做准备”“数学‘刷题’还来得及吗”……在临考前的冲刺阶段，记者就考生们关心的问题，邀请名师答疑解惑，说说最后复习的备考要点、注意事项，让考生们轻松上阵，从容应考。

最后一个月 作文升格仍有望

学生提问：语文考试作文很重要。还有一个月时间，我们还能从哪些方面做准备？

山西省特级教师刘补明：尽管作文应考能力具有相对稳定性，但只要真琢磨、肯下功，且得法不言弃，仍有一定的提分升格空间。

考场作文首先要遵守常识，遵循经验。临近考试，考生需沉下心来，整合梳理这些常识与经验，特别注意领悟教材中关于写作的人文主题与具体任务。另外，各种文体的基本特征，考场作文命题走势及其任务要求，阅卷老师评价规则以及审美需求，写作应考作文的经验与体悟等，也在关注范围之内。及时发现问题，打磨修正，并参照范文典例，对近期自己的应考作文加以复盘，定能受益匪浅。考场作文的“颜值、品相”非常重要，特别需要加强考文的“养颜护理”。标点使用、文字书写、文辞选用、分层设段、标题呈现、观点亮相、收尾照应、卷面印象等等，均在考量与提升分值内，万不可掉以轻心。忽视任何细节，都有可能导致品相打折、质量损伤。

与此同时，考场作文是需要关怀时代的。近年来的考文命题，总会或显或隐关注热门话题，彰显时代风骨，回应民众心声。考生可在仅剩不多的备考时日里，盘点一年来的核心话题或热门词语，掰开揉碎，咀嚼品评，并将其转化为自己特有的作文元素，存储到记忆的“后备箱”，但有召唤，即派用场。特别推荐的是，考生应对一年来主流媒体的经典时评短论，筛选浏览，借仿化用，从而丰富自己的写作背景，积累一定的现实材料和鲜活语言。

写好考场作文，不仅需要厚实根基，更需要培植灵感。灵感的发生，往往在不经意的一瞬间。任何猜题、宿构、套作等，都是不可取的，只能利用好自身智慧源泉，加速对想象力的培养和对创造性的开掘。面对文题，要善于捕捉闪光的一瞬间，突破瓶颈，聚焦关键，从容而智慧地表达思想，彰显写作个性。学会从语言层面入手，生活层面展开，哲学层面思考，美学层面升华，多元思辨，立体权衡。

考场作文是一首青春的赞歌，这歌词里，有你有他更有“我”。在备考中，考生要学会自我反思与定位。大凡为文，一定要感于“我”胸，发于“我”心，出于“我”手。如何处理“我”与自然、“我”与时代、“我”与社会、“我”与他人的关系，是绕不开的话题。考文地盘“我”做主，“我”，可能是一个真实情境下的“我”，也可能是一个被角色和任务化了的“我”。“我”是新生辈的一员，也是准备接受挑选的对象，理应朝气蓬勃，怀揣梦想。备考时，盘点经历，感悟成长，激活思辨，让写作处于感奋与灵动状态，做到笔墨不锈，文辞不涩，思维不固，观点不偏。

注重对“错题”“典型题”的反复练习

学生提问：复习数学现在还有啥诀窍？“刷题”还来得及吗？

天津市南开中学数学高级教师、高三数学备课组组长康玥：还有一个月高考，立足当下来看，我想告诉学生的是，如果你平时数学成绩比较低，那现在“刷题”会有一定作用。如果你的成绩已经稳定在中上等水平，那通过“刷题”提升成绩，起到的效果往往不及预期。那么，现在究竟应该怎样复习数学科目？

一是要加强分析能力，完善逻辑分析体系。高中数学的学习绝不是方法的收集和套用，关键在于探究题目条件与解法之间的必然联系、逻辑关系，并根据问题特点主动选择适合于此题的方法。如果你只是为了解题，机械套用所学方法，忽略题目本身的特点和结构，尽管也可能得到正确答案，但花费的时间会更多，出错的概率也会变大。因此，认真分析问题，主动采用恰当方法，根据题目特点设计适合于它的解法，完善逻辑分析体系，是当下的复习关键之一。

二是注重“错题”“典型题”练习，这是成绩提高的“加速器”。一个具体的数学题目由“不会”到“会”，绝对不是听人讲解、做好笔记、理解答案思路就可以完成的，而是需要自己通过反复练习独立地将其解答出来。这也就是我们所说的“改错题”，但并不是“错题”改好了就说明自己掌握了，很多人只不过是将“答案”重新复制了一遍，对于成绩提升并无帮助。在我看来，一段时间后自己能够不借助答案完全解答出来且结果正确，才算真正达到目标，也就是我们常说的“错题改好了”。而实现这一目标，必须对“错题”“典型题”反复练习，持之以恒。

三是坚定的心理和信念，这是最可靠的“秘诀”。高中三年的学习不会一帆风顺，任何学生在学习或考试过程中都会遇到自己的“瓶颈”，在困难阶段相信自己、相信老师、相信学校，咬牙坚持，一定能够取得更好的结果。行百里者半九十，坚持完成好高考前最后一个阶段的学习任务，付出一定会有所回报。

作息规律不宜强行改变

学生提问：高考马上到来，大家都很紧张。我们应该如何放松、调整？

河北张家口一中特级教师尤立增：面对高考，几乎所有考生都存在考前的焦虑与紧张，只不过因程度不同而呈现不同的表现与状态，严重者如失眠、头痛、易怒、情绪低落等。其实，考前适度焦虑未必是坏事。适度紧张会激发人体潜在能量，有助于大脑保持足够的兴奋。但这种焦虑和紧张一旦超出范围，则会削弱高考备考战斗力，影响复习效率。因此，高考生有必要正确了解自己的现状和问题，及时调整心态。

第一，明确自我定位。目标定得过高，容易因难以达到目标而产生焦虑，影响考试发挥，而目标定得太低，则会影响潜能发挥。如同跳高比赛，你只有跳过1.7米的能力，可你总是把横杆放在1.9米处，等待你的只能是一次又一次的失败；而你总是把横杆放在1.5米处，虽然每一次都能轻松越过，但你的能力却始终无法充分展示。因此，要根据模拟考试成绩，实事求是地评估自己的学习实力，确定自己的目标。

第二，运用积极自我暗示。积极的心理暗示是一种启示、提醒和指令，它会告诉你注意什么、追求什么和怎样行动。要学会“关门”。学会关紧“昨天”和“明天”这两扇门，过好每一个“今天”，既不对昨天耿耿于怀，也不对即将到来的高考忧心忡忡。要学会“计算”。算自己做对的事，越算越有信心。既不对考试中自己的失误过度懊恼，也不对现有条件和环境过多抱怨。要学会“舍得”。当高考临近，你越发觉得时间紧、任务重，复习无从下手，这时要学会“抓大放小”，抓主要矛盾，抓关键问题。你还可以每天大声朗读一段励志文字，这类语言暗示既可以提振信心，也可以积累作文素材。

第三，调整好作息节律。最后冲刺阶段，要拒绝搞疲劳战术。有些学生一味“开夜车”，导致第二天上课无精打采，进而心情烦躁、信心减弱。有些专家提出要“早睡早起”，我不甚认同。因为学生已经形成适合自己的作息规律，强行改变，会使得生物钟紊乱，我建议将高三形成的作息规律保持到高考以后。

第四，学会沟通交流。有的学生总是把心事憋在心里，越想越别扭，越琢磨越没信心。因此，要学会沟通交流，学会释放不良情绪，如把心事写在日记本上。同时，也要主动与同学、老师、家长交流，把自己的心里话说出来，把内心的苦闷倾诉出来，并得到他们的安慰、鼓励和支持，这样有利于释放心理压力，也有助于改变信心不足的状态。

回归课本 关注新旧课标差异

学生提问：进考场前，我们还要注意哪些重要事项？

江苏省南京市中华中学副校长钱华：备考最后阶段做好“三个回归”，能帮助考生实现新的突破。

第一，回归课本。今年很多省份的高三学生，都是第一批正式使用新教材的考生。2023年高考评价体系反复提到关注教材，注重基础性。因此，对于新旧课标中的差异如何在新教材里呈现，需要考生密切关注。新增的知识点、和旧教材不一致的表述、典型的例题和课后习题、重要的实验和探究等，考生都应做好耐心细致的梳理与复习。

第二，回归真题。最后阶段，考生要保持手感，做题是必不可少的。在最后有限时间内，建议考生更多回归真题，将近几年的高考整卷作为练习材料，从审题、答题、标准答案的分析等多个角度体会命题思路，感悟考查重点，警醒疏漏知识点。事实上，核心知识点、经典题型一定会在高考中反复出现。

第三，回归错题。很多考生解题中存在惯性思维，且难以纠正。我在一线教学中发现，高三一年做了无数模拟卷，但不少考生依然会反复犯同样的错误，如审题不清、相似概念辨析不清等。事实上，失分点其实就是增分点。此时的考生需认真梳理重要模拟卷上的典型错误，用不同颜色的笔对错题进行圈点批注，对典型错题做好归档工作，避免在高考中再发生类似错误，减少因失误带来的丢分。

与此同时，我还想强调的是，高考复习的最后阶段，很多学生都处于高度紧张状态，而考生的饮食起居是考前良好状态的重要保证，做好以下几点很关键：

第一，时间调节。考前两周左右就要调节自己的生物钟，让大脑的“兴奋点”尽量与高考时间完美契合。

第二，劳逸结合。备考阶段每天最好都能进行适度的户外运动，但不宜过于剧烈。同时，每天应设置半小时左右的午休，毕竟高考是非常消耗脑力和体力的一项活动。晚上不玩手机，不要熬夜，睡前可以听听轻音乐，看几篇美文，喝一杯热牛奶提升睡眠质量。

第三，健康饮食。每天要确保摄入充足的糖类和蛋白质，新鲜蔬菜和水果等。做到营养要均衡、烹调要适合自己平常口味，尽量少饮用含咖啡因的食物或饮料来“提神醒脑”。

第四，关注气候。春夏之交，气候变化多端，容易发生呼吸道疾病。考生应注意及时增减衣物，保持环境通风，尽量不到人群密集的地方，防止感染疾病影响考试。

（记者 晋浩天）

链接：高招“三大专项计划”答问

问题：“三大专项计划”招生对象分别针对哪些学生？

解答：国家专项计划面向脱贫地区定向招生；地方专项计划面向各省（区、市）实施区域的农村学生；高校专项计划定向招收边远、原贫困、民族等地区县（含县级市）以下高中勤奋好学、成绩优良的农村学生。按照中央脱贫攻坚有关部署，专项计划实施区域的贫困县脱贫后2023年仍可继续享受专项计划政策。

问题：怎样了解专项计划的实施区域？

解答：实施区域的农村范围由各省根据本地实际情况确定。考生可根据各省市招办发布的相关规定，查看具体实施区域。

问题：专项计划定向招生是否意味着定向就业？

解答：专项计划定向招生与就业无直接联系，并不是定向就业。

问题：报考“三大专项计划”要注意什么？

解答：从2023年起，往年被专项计划录取后放弃入学资格或退学的考生，不再具有专项计划报考资格。

（记者晋浩天整理）

(责编：孙竞、熊旭)