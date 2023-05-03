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告别机械“刷题”：新高考引领育人方式变革

胡金木
2023年05月03日09:01 | 来源：光明日报
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原标题：告别机械“刷题”：新高考引领育人方式变革

　　 高考不只是一场考试，更是立德树人的重要环节。新时代的高考要以促进学生健康成长成才作为基本立足点，坚持回归育人本位、能力立意和素养立意，引领高中育人方式变革，避免死记硬背与机械“刷题”的教与学的方式。

　　熟未必生巧：

　　机械“刷题”可休矣

　　 “刷题”是指缺乏针对性的“题海战术”与重复性做题现象。“刷题”背后存在着双层逻辑：一是期待在考试中能够遇到相同或相似题目；二是通过大量重复练习以实现熟能生巧的目的。随着高考命题越来越开放、灵活，师生也很少期望能“刷”到相似题目，却依旧坚信熟能生巧，以为多“刷题”，就能熟悉解题的技巧，提高成绩。

　　 笔者看来，“熟能生巧”在这里是一个似是而非的概念。一方面，通过适当练习，能够深化学生对学科基础概念、基本原理与基本方法的掌握。因此，教师布置作业是教学的重要环节，学生在课后针对所学内容做些练习题，也非常有必要。另一方面，凡事要有度，过犹不及，缺乏针对性地大量机械“刷题”，并不能促进学生的信息识别与加工、独立思考、逻辑推理、问题解决、敢于质疑、元认知等高阶能力与创新思维发展。

　　 “刷题”的主要作用在于掌握解题方法和识别问题模式，而非提升学生解决问题的能力，大量的机械“刷题”还可能导致思维定式。如，学生在考试中遇到某一题目，首先搜寻以往做过的某些题型与解题思路，以求匹配，倾向于用固有的方式方法进行解题。当前，高考基于能力立意和素养立意，命题更加关注核心知识的考查，注重创设丰富的试题情境、增强试题的开放性、力求打破试题固化，杜绝机械“刷题”现象。如，高中数学课程标准在内容上强化了数学建模和数学探究活动，数学教育强调的不再是“知识的简单迁移”而是“解决问题的能力”，考查学生将现实情景问题抽象为数学模型的能力。

　　 破解死记硬背与机械“刷题”，关键在于高考命题的创新。那种缺乏真实情境、缺乏创新与灵活性的试题，必然会导致师生机械“刷题”的“题海战术”。当试题越来越开放、灵活，彰显创新性时，机械“刷题”很难“刷”出高分来。这样一来，“刷题”就可休矣。

　　素养立意：

　　考试命题更加开放灵活

　　 为扭转死记硬背和机械“刷题”现象，充分发挥高考命题育人导向，高考命题强化了能力立意与素养立意，深化对基础性知识、创新性思维、应用性能力的考查，增强试题的开放性、灵活性、情境性与创新性。

　　 首先，改变知识本位，彰显了考试内容的全面性。近几年来，高考命题由“学科知识”考查逐渐转变为“核心素养”考查，在命题中全面体现德育、体育、美育与劳动教育等内容。围绕课程标准，全面考查学生各学科的基础知识、关键能力与核心素养，并强调贴近学生日常生活，考查其具体应用能力。

　　 其次，命题灵活多样，彰显了考试内容的开放性。近年来，高考试题越发灵活、情境凸显综合、材料更加丰富、解题思路也越来越多样，力求不考死记硬背、不出偏题怪题，强调在深刻理解基础上的融会贯通、灵活运用，要知其然，更知其所以然，并创造性地提出问题与解决问题，引导学生减少死记硬背和机械“刷题”。

　　 再次，创设真实情景，关注学生的问题解决能力。近年来，高考逐渐扭转“题海战术”式的机械“刷题”，从关注“解题能力”到重视“解决问题能力”，强调在现实情境中解决社会、生活、学科中的真实问题。高考试题更强调围绕学生熟悉的国家重大主题、社会热点问题、日常生活等展开，创设个体情境、学科情境和社会情境，充分考虑学生学习和生活实际，把学科知识与社会生活联系起来，考查学生灵活运用所学知识方法分析和解决实际问题的能力，引导学生在解决实际问题过程中建构知识、培养能力、提升素养。

　　 由于高考命题彰显出综合性、开放性等特点，死记硬背与机械“刷题”式的教育教学方式就难以发挥作用，必然要求高中育人方式的变革，否则无法适应新高考的变化。

　　教考衔接：

　　引领中小学育人方式变革

　　 高考改革倒逼基础教育改革，促使教学回归课程标准。考试评价要充分发挥对于“教师的教”与“学生的学”的育人风向标作用，坚持教考衔接，“教—学—评”一体化，通过高考命题的变化引领教学回归育人本位，推动高中育人方式变革，重构教育教学生态。

　　 首先，在教育教学目的方面，要以促进学生德智体美劳全面发展为旨归。扭转应试教育现象，引导教师把教学重点从总结解题技巧转向培养学生核心素养，把教学的精力放在课程的重点内容、核心素养与关键能力等方面，注重联系社会生活实际，注重保护学生好奇心、想象力、求知欲，激发学习兴趣，提高学习能力。

　　 其次，在教育教学内容方面，要以高中课程标准为标准，应教尽教。扭转“考什么教什么，不考就不教”的状况，开齐开足体育与健康、艺术、综合实践活动和理化生实验等课程。加强学校特色课程建设，积极开展校园体育、艺术、阅读、写作、演讲、科技创新等社团活动。

　　 再次，在教学组织形式方面，要有序实施分科分层选课走班模式。改变简单以入学年龄为标准的班级编排模式，依据选考科目要求和学生兴趣特长，推行选课走班制，强化学生学习兴趣、需要与教学资源的匹配性，由“齐步走”向“个性化”转变，提供适合的教育。

　　 最后，在教育教学方式方面，要积极探索基于情境、问题导向的启发式、探究式、互动式教学。注重加强研究型、项目化、合作式学习，认真开展验证性实验和探究性实验教学，重视差异化教学和个性化指导，引导学生主动思考、自主探究。同时，还要提高作业设计质量，精心设计基础性作业，适当增加探究性、实践性、综合性作业。

　　 面对新高考，需要转变应试思维，引导学生减少死记硬背与机械“刷题”的学习方式，引导教师转变育人方式，依据课程标准开展教学，关注学生核心素养，以促进学生健康成长为落脚点。

　　 （作者：胡金木，系陕西省中国特色社会主义理论体系研究中心特约研究员、陕西师范大学教育学部教授）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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