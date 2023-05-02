人民网北京5月2日电 日前，《清华大学藏战国竹简》研究与英译系列丛书发布会在清华大学蒙民伟楼召开。本次发布会开启了全球线上直播，包括海内外著名学者在内的近13万人次线上观看了发布会。

据悉，本次发布的第一卷《〈逸周书〉诸篇》由美国芝加哥大学顾立雅中国古文字学中心主任、著名汉学家夏含夷教授负责翻译和撰写。本卷收录了清华简《命训》《程寤》《皇门》《祭公之顾命》《保训》《封许之命》等六篇与《逸周书》相关的文献。前两章节与附录部分详尽介绍了《逸周书》的文本历史及其与清华简的关系，其余章节则是对清华简六篇文献的精心翻译注释，并探讨了文献的流传等问题。

《清华大学藏战国竹简》研究与英译系列丛书计划出版18卷，由清华大学出土文献研究与保护中心主任黄德宽教授组建的中方团队，与美国芝加哥大学顾立雅中国古文字学中心主任夏含夷教授组建的翻译团队合作完成。丛书将清华简原文、隶定文字、现代汉字和英文一并呈现，为确保质量，英译团队成员定期开会讨论和审查彼此的工作，最后的文稿经过国际同行专家严格评审。

教育部语言文字信息管理司司长田立新指出，本套丛书是古文字工程普及推广工作的重点成果，她提出，古文字工程应当深入挖掘古文字的思想内涵，坚定文化自信，加强国际交流和文明互鉴。

清华大学副校长彭刚对《清华大学藏战国竹简》研究与英译丛书首卷的发布表示祝贺，认为本套丛书很好地契合了清华“更创新、更国际、更人文”的新百年发展理念。

清华大学出版社社长邱显清分享了编辑团队与作者团队紧密合作、攻坚克难的出版历程。邱显清认为，丛书首卷的面世，对整套丛书而言是一个良好开端，也为后续图书的著译和出版提供了参照。

夏含夷回忆了项目的缘起，并对他所撰写的丛书首卷《〈逸周书〉诸篇》的内容进行了简要分析。夏含夷强调，《清华大学藏战国竹简》研究与英译不是简单的翻译工作，“我们并非把清华简的注解直接翻译成英文，相比于翻译，我们更强调‘研究’。”

清华大学出土文献研究与保护中心主任黄德宽表示，清华简的英译和出版是一项很有意义的事业，更是一项任务艰巨的长期工作。“希望这项工作能够更加深入地推进清华简的研究，对中外学术的合作交流有所贡献。”

据了解，清华大学藏战国竹简包含丰富的经史类文献，其文辞古奥，理解不易，价值尚待进一步发掘。目前，丛书后续篇卷的撰写和翻译工作已全面展开，将陆续出版，与读者见面。（孙竞、实习生余睿婕）

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