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重庆璧山：教师减负 教学提质

2023年05月04日08:47 | 来源：光明日报
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原标题：教师减负 教学提质

　　 日前，重庆市璧山区正则中学的课后延时服务如常开展，喧闹的操场上不时传来呐喊声和欢笑声，安静的教室里老师来回为同学们答疑解惑。七年级班主任杨帆也利用这个时间和学生完成了一次面对面谈心。“以前这个时候，大家基本上都在忙着填写各种各样的表格，现在我们有更多时间抓教学抓课堂了。”杨帆说。

　　 五花八门的考核、各种各样的微信群、数不胜数的平台关注和点赞……正则中学的教师曾被花样繁多的“任务”弄得不胜其烦。最多的时候，光是要求每个教师下载安装的App和关注的公众号就有二十多个。这不仅让教师们疲于应付，有时还会干扰正常的教学安排。

　　 根据学校反映的情况，璧山区纪委监委针对中小学教师负担进行了专项调研。调研结果出来后，璧山于2022年4月构建“党委政府履职、教育部门把关、学校主动作为”的三级教师减负工作机制，通过正负“两张清单”一次性取消了“关注××公众号”等86项无关教学的社会事务，优化了“正面清单”中有关法治、道德、安全等与教育教学联系紧密的协同育人指标，将涉及考核的社会事务纳入“督导清单”，同时完善由区教委负责的“社会事务进校园审批”机制，在18所学校设立教师减负监测点，严防“层层加码”和教学任务向家长转移等现象反弹。

　　 “教师减负是减轻负担，绝不是减少职责。”璧山区委教育工委书记周厚强说，精简后的协同育人清单明确了“学什么”，教师从繁杂事务中解脱出来，能够结合育人目标全身心开展课程设计，更好地解决“怎么学”的问题。

　　 “以前的‘4·15’全民国家安全教育日，都是要求去线上的安全教育视频打卡。今年我们是开主题班会，上安全教育课，同学们的参与方式也从单纯的平台签到变成了课堂互动。”璧山区河边小学校长郭兵说，随着教师减负工作纳入学校年度专项督导并计入学校绩效考核，教师职业满意度提升了，同事间的关系也改善了。

　　 除了严管社会事务进校园，璧山还进一步强化事项规划和部门统筹，在把握好“留痕管理”尺度的基础上建立数据信息共享平台，让“数据多跑路、教师少填表”。同时建立会议台账，严控会议次数，压缩会议时长。自2022年10月至2023年4月，面向教师下发的文件同比减少了63.6%，各类会议及与教育教学无关的培训减少了54.5%。“让老师专心教书育人的同时，我们还改变了‘唯分数论’的评比方式，建立着眼学校、教师以及学生发展变化的‘增值评价’体系，以评价标准的更新带动教师反思教学成果，为教师发展个性教学方式提供空间。”周厚强说。

　　 “以前每一项都是量化考核，每一项都要填表格。现在大家的教学积极性确实提高了不少，没有了那些量化指标，开拓教学方法的思路反而活络起来了。”杨帆说。

　　 “教师减负初显成效，但还要保持久久为功的毅力与恒心。”据周厚强介绍，璧山区教委4月初又对教师减负进行了专项调研，在挤掉社会事务“外部水分”的基础上，针对学校内部的形式主义、繁文缛节，也细化了整改举措和整改时限。

　　 （记者 张国圣 黄汉鑫）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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