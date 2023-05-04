研究生教育肩负着高层次人才培养和创新创造的重要使命，是国家发展、社会进步的重要基石，是应对全球人才竞争的基础布局。为发展中国特色研究生教育，促进研究生培养机制改革，提高研究生培养质量，国家设立研究生国家奖学金，用于奖励表现优异的全日制研究生。

经过严格选拔和评审，全国4.5万名优秀研究生荣获2021—2022学年度研究生国家奖学金。以下100名研究生，是研究生国家奖学金获奖学生中的优秀代表。希望广大研究生以他们为榜样，大力弘扬追求真理、勇攀高峰的科学精神，传承老一辈科学家以身许国、心系人民的光荣传统，坚定创新自信，瞄准世界科技前沿，坚忍不拔，挺膺担当，为把我国建设成为世界科技强国作出贡献。

来晓真

北京大学公共卫生学院卫生政策与管理学系2019级博士研究生，中共党员。在卫生经济与政策领域SCI、CSSCI期刊发表论文11篇，参编两部专业书籍。坚持七年参加医学志愿翻译，参与北京2022年冬奥会服务工作。

匡晓璐

中国人民大学经济学院政治经济学专业2019级博士研究生，中共党员。曾2次获得国家奖学金。在《中国社会科学》《马克思主义研究》等CSSCI、SSCI期刊发表论文12篇。

车宗凯

清华大学马克思主义学院2021级博士研究生，中共党员。曾2次获得国家奖学金，获全国高校大学生讲思政课公开课展示活动一等奖。在《政治学研究》等CSSCI期刊发表论文12篇。担任“青年大学习”网上主题团课领学人，入选全国高校学习宣传党的二十大精神师生巡讲团。

吕树清

中央音乐学院管弦系单簧管专业2020级博士研究生，中共预备党员。曾获中国音乐金钟奖金奖、意大利Saverio Mercadante国际单簧管比赛银奖。演奏作品《晨歌》被中共中央宣传部2019年主题出版重点出版物《乐颂中国》收录。积极参与志愿服务，曾两次到革命老区吕梁支教、演出。

周 闯

北京航空航天大学宇航学院航空宇航推进理论与工程专业2018级博士研究生，中共党员。发表SCI期刊论文6篇、EI会议论文4篇。获国家发明专利授权8项。参与研制北航4号飞行器并成功飞行。积极投身志愿服务，服务时长累计超700小时。

曹 晋

北京理工大学物理学院凝聚态物理专业2018级博士研究生。在Nature和Physical Review Letters等期刊上发表研究成果；所在团队首次制备出异维超晶格，并观测到室温面内大反常霍尔效应，为超晶格材料制备及新奇物理性质探索提供了新的途径。曾在APS March Meeting、IPS Meeting等作口头报告。

黄 浩

华北电力大学新能源学院可再生能源与清洁能源专业2019级博士研究生。专注钙钛矿太阳能电池技术研究，发表SCI期刊论文3篇，其中1篇为Joule封面论文。获国家发明专利授权1项。服务乡村教育事业，参与非营利组织举办的活动，为乡村教师培训提供帮助，涵盖乡村教师500余人。

罗文浩

北京协和医院外科学基本外科方向2022级博士研究生，中共党员。曾获北京协和医院外科技能大赛冠军2次、优秀住院医生第一名。发表SCI期刊论文23篇。新冠肺炎疫情期间，主动参与重症患者救治。

张振宗

南开大学环境科学与工程学院环境工程专业2020级博士研究生，中共党员。致力于创新科研和成果转化，围绕减污降碳协同增效以及二氧化碳资源化利用开展研究，发表SCI期刊论文6篇；研究成果节支环境税500余万元。

韩东霖

上海交通大学机械与动力工程学院动力工程及工程热物理专业2020级博士研究生。曾2次获得国家奖学金。参与国家重点研发计划“变革性技术关键科学问题”专项课题。在Nature、Joule等期刊上发表论文4篇，其中2021年12月发表在Nature上的文章，是我国首次在该杂志发表以电卡制冷为主题的论文。

陈 亮

华东师范大学生命科学学院生物化学与分子生物学专业2020级博士研究生，中共党员。曾2次获得国家奖学金，获全国高校“百名研究生党员标兵”称号、“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛金奖、国家发明专利授权2项。围绕前沿基因编辑技术开展研究，发表Nature子刊论文4篇，Nature Reviews Genetics、Nature Cell Biology配发专题亮点评述。

董雁伫

南京大学地理与海洋科学学院地理学专业2020级博士研究生。聚焦全球尺度海洋溢油分布与动态，在Science杂志发表论文1篇并获亮点文章推荐。发表SCI期刊论文8篇。获国家发明专利授权1项。积极参与地理学科普工作，担任本科生课程助教累计64学时。

周小川

南京航空航天大学能源与动力学院车辆工程专业2020级博士研究生，中共党员。曾获中国机械工业科学技术奖一等奖、江苏省科学技术奖一等奖、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖，获国家发明专利授权15项、国际发明专利授权1项。专注智能汽车线控底盘前沿技术研究及应用，发表SCI期刊论文3篇。

邓宇皓

中国科学技术大学物理学院原子分子物理专业2019级博士研究生。专注量子科学领域研究，作为“九章”研制团队技术骨干，在光量子计算原型机的研制中作出贡献。在Science杂志发表论文1篇，在Physical Review Letters等期刊发表论文3篇。

孙 轲

浙江大学光电工程与科学学院电子与信息专业2019级博士研究生，中共党员。曾获国际信息光学与光子学学术会议（CIOP2021）最佳海报奖、全国激光技术与光电子学学术会议（LTO2022）最佳海报奖。专注学科前沿，在Science杂志发表论文1篇，在Advanced Optical Materials发表论文1篇。

郭盛超

山东大学基础医学院生物化学与分子生物学专业2019级博士研究生。聚焦生殖重要靶标受体GPR64的研究，实现GPR64脱孤，阐明GPR64等aGPCR激活机制并发展了多肽激动剂/拮抗剂的理性设计方案。在Nature发表论文2篇，在Nature Chemical Biology和Bioorganic Chemistry上各发表论文1篇。

陈阜斌

中国石油大学（华东）地球科学与技术学院地质资源与地质工程专业2020级博士研究生，中共党员。曾获“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛一等奖。聚焦深层油气勘探，参与国家自然科学基金重点项目等科研项目3项。发表SCI期刊论文7篇、EI会议论文2篇。热心公益，向自闭症扶助机构捐赠奖助学金3万余元。

孙宁宁

华中科技大学化学与化工学院化学生物学专业2020级博士研究生。研究成果发表于Nature。开发了一类全新人工酶生物催化剂，融合化学合成的非天然反应性和生物合成的精准高效性两方面优势，为医药、材料等领域重要功能化学品的绿色生物制造提供新的理论和技术。

孙 萍

哈尔滨医科大学第二临床医学院影像医学与核医学专业2020级博士研究生，中共党员。针对重大心血管疾病开展科研创新性研究，主持国家自然科学基金青年项目1项。在中科院一区期刊发表论文3篇。获国际超声造影学会中青年英文论坛卓越奖。积极抗击新冠肺炎疫情，参与急、重症患者诊断工作，接诊5000余人次。

黄 平

浙江中医药大学药学院中药学专业2020级博士研究生，中共党员。围绕中医药抗脑缺血再灌注损伤的配伍机制开展研究，在Food&Function等SCI期刊发表论文4篇。服务乡村振兴，提供中药种植技术服务，帮助家乡农民改进传统中药种植方式。

薛 辉

南昌大学食品学院食品科学与工程专业2019级博士研究生。围绕蛋白质凝胶改性、中国传统蛋制品加工和蛋白质功能活性因子运用等方面展开研究，在Trends in Food Science & Technology等SCI、EI期刊发表论文13篇。

张 婷

海南师范大学生命科学学院生态学专业2020级博士研究生，中共党员。围绕中国南海海龟产卵场监测与保护开展研究，发表SCI期刊论文5篇。参与国家自然科学基金项目3项，主持海南省研究生创新项目1项。投身志愿服务，在西沙群岛参与海龟保护工作曾被中央广播电视总台《新闻联播》报道。

覃 敏

西南石油大学石油与天然气工程学院油气储运工程专业2019级博士研究生，中共党员。曾获全国“大学生年度人物”称号、全国大学生油气储运工程设计技能大赛一等奖。获国家发明专利授权4项、计算机软件著作权授权5项。致力于油气管道腐蚀与安全研究，发表SCI期刊论文9篇。

格知加

西藏藏医药大学藏医系民族医学专业2020级博士研究生，藏族，青海省黄南藏族自治州“非遗传承人”。曾获《雪域藏医药》优秀论文奖，获国家实用新型专利授权1项。在藏医药研究领域发表北京大学中文核心期刊论文5篇、中国科技核心期刊论文1篇。

宋威豪

北京化工大学材料科学与工程学院材料科学与工程专业2020级硕士研究生，中共党员。发表SCI期刊论文5篇。参与北京2022年冬奥会、冬残奥会等大型活动志愿服务工作，获北京2022年冬奥会、冬残奥会北京市先进个人。

滕文强

北京师范大学新闻传播学院传播学专业2020级硕士研究生，中共党员。曾获北京市“三好学生”称号，获中国大学生广告艺术节学院奖营销策划类金奖。发表CSSCI期刊论文5篇。面向北京市社区、中学等开展党的二十大精神主题宣讲30余场，录制主题微课开展网络宣讲，累计覆盖5000余人。

周 桐

北京外国语大学英语学院翻译学专业2020级硕士研究生，满族，中共党员。曾3次获得国家奖学金，获全国大学生英语竞赛特等奖。围绕英语翻译理论与实践开展研究，在SSCI期刊发表论文1篇。

张 奇

北京语言大学外国语学部外国语言学及应用语言学专业2020级硕士研究生。在Education and Information Technologies等SSCI、SCOPUS期刊发表论文5篇。曾在北京语言大学应用外语学院、北京电影学院人文学部担任本科生英语课程实习教师。

迟义浩

北京交通大学土木建筑工程学院道路与铁道工程专业2021级直博生（硕士阶段），中共党员。发表SCI、EI期刊论文5篇。积极投身科研一线，主研国铁集团重点课题，为高铁安全优质服务社会提供技术支撑；参与北京地铁夜间轨道结构测试，甘当“京城守夜人”。

舒 心

中国农业大学食品科学与营养工程学院食品科学专业2020级硕士研究生。曾获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛铜奖。围绕食品胶体及功能因子递送开展研究，在Food Hydrocolloids等SCI、EI、北京大学中文核心期刊发表论文6篇。

程琳琳

北京林业大学马克思主义学院马克思主义理论专业2020级硕士研究生，中共党员。发表CSSCI期刊论文1篇；参编著作1部、教材1本。参与国家社会科学基金一般项目、教育部人文社会科学研究专项项目等科研项目5项。

曲 伸

中国传媒大学电视学院广播电视学专业2021级硕士研究生，中共党员。曾获中国高校影视学会“学院奖”、北京国际电影节短视频单元“半夏的纪念”学生特别荣誉奖。宣传中华优秀传统文化，参与编创的短视频报道在中国新闻网等平台播出。参与“光明影院”无障碍电影制作与传播。

温 斌

中央美术学院城市设计学院艺术设计专业2020级硕士研究生，中共党员。曾获亚太设计年鉴最佳设计奖、Young Battle最佳平面形象奖和评审奖、靳埭强设计奖银奖。作为主创设计师之一参与北京2022年冬奥会、冬残奥会开闭幕式主席台视觉设计。

周宇娇

北京体育大学中国武术学院民族传统体育学专业2020级硕士研究生，中共党员，武术国家级运动健将。曾获全国武术套路冠军赛流星锤第一名。参与国家体育总局“体教融合走基层”项目赴贵州支教，教学人数达1300余名。

张诗童

中国地质大学（北京）科学研究院地球化学专业2020级硕士研究生。曾获李四光优秀硕士研究生奖、北京市研究生英语演讲比赛一等奖。发表SCI期刊论文4篇，将同位素地球化学方法拓展到流域环境保护与生态文明建设中，为评估区域气候短期变化和可持续污染防控提供依据。

武毅艺

中国矿业大学（北京）能源与矿业学院矿业工程2020级硕士研究生，中共党员。围绕采场岩层控制与深井巷道支护技术开展研究，发表SCI、EI期刊论文6篇、CSCD期刊论文1篇。在山西等地7座煤矿井下开展实地调研，完成10余篇报告，助力矿山攻关超深孔爆破等6项难题，实现矿山安全高效生产。

王博文

中国人民公安大学交通管理学院交通管理工程专业2020级硕士研究生，中共预备党员。曾获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛北京市三等奖。围绕智能交通、交通安全开展研究，发表SCI、北京大学中文核心期刊论文3篇，EI会议论文3篇。

庄哲明

天津大学机械工程学院机械工程专业2021级硕士研究生，中共党员。曾获天津市“优秀共青团员”称号，获中国机器人及人工智能大赛一等奖、全国新工科创新大赛一等奖。探索先进机构学与机器人学前沿领域，发表SCI期刊论文1篇、EI会议论文13篇。

赵宇恒

大连理工大学建设工程学部结构工程专业2020级硕士研究生，中共预备党员。立足国家重大战略需求，围绕建筑结构的监测加固开展研究，发表SCI期刊论文3篇。作为主要参与者发明加固装置，可大幅提高民用建筑构件抗震性能，获国家发明专利授权1项。组织团队向6000余名山区儿童开展捐衣活动。

彭 博

大连海事大学船舶电气工程学院电力系统及其自动化专业2020级硕士研究生，中共党员。曾获全国智能无人艇搜救大赛一等奖。围绕无人艇自主航行技术开展研究，发表SCI期刊论文1篇。在青海省开展支教活动1年，募集助学物资近10万元。

张翕然

东北师范大学历史文化学院世界史专业2020级硕士研究生，中共预备党员。曾2次获得国家奖学金。围绕手稿文献研究，发表历史或文学史考据性学术文章5篇。自发收集整理近200位东北师范大学名家和史苑先贤手稿、著作等校史资料千余件，将个人收集的校史、院史资料全部无偿捐赠给学校。

刘 可

东北林业大学马克思主义学院马克思主义理论专业2020级硕士研究生，中共党员。曾获黑龙江省“向上向善好青年”称号。围绕思想政治教育开展研究，在《人民日报》等报刊、期刊发表文章4篇。

徐 天

复旦大学材料科学系材料物理与化学专业2021级直博生（硕士阶段）。专注第一性原理计算辅助铝离子电池材料开发研究，在Advanced Materials等SCI期刊发表论文4篇。深入调研陕北延安地区退耕还林现状、长株潭城市一体化项目中的公共交通建设，形成调研报告5万余字。

王志杰

同济大学环境科学与工程学院环境工程专业2020级硕士研究生，中共党员。在Chemical Engineering Journal等SCI期刊发表论文4篇。获国家实用新型专利授权1项。参与学校“红色万里行”“扶贫工作展”等教育活动，志愿服务累计时长220小时。

戴泽余

东华大学环境科学与工程学院土木工程专业2020级硕士研究生，中共党员。围绕人工智能与土木工程交叉融合开展研究，发表SCI期刊论文2篇。参与“长江口二号”古沉船打捞智能管控等科研项目，助力实现水下考古新突破。

李 睿

上海财经大学金融学院金融分析师专业2021级硕士研究生，中共预备党员。曾获上海市五四青年奖章，入选上海市社会主义精神文明好人好事。在2021年7月河南暴雨灾害中创建“救命文档”，访问量突破250万次。

张同星

中国矿业大学低碳能源与动力工程学院2020级硕士研究生。曾获全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛三等奖，获国家发明专利授权3项。针对淡水资源危机治理难题，围绕太阳能海水淡化技术开展研究，主持江苏省科研与实践创新计划项目1项；在Desalination等SCI期刊发表论文5篇。

江 安

江南大学生物工程学院发酵工程专业2020级硕士研究生，中共党员。曾获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛铜奖、全国大学生生命科学竞赛一等奖、全国大学生生命科学创新创业大赛一等奖。聚焦合成生物学领域，在SCI期刊Bioresource Technology发表论文1篇，获国家发明专利授权1项。

李天意

南京理工大学能源与动力工程学院兵器发射理论与技术专业2020级硕士研究生，中共党员。围绕兵器领域科学开展研究，发表SCI期刊论文1篇。提供高等数学等学科的志愿辅导，编写讲义3万余字，在知名视频网站发布教学视频22个，视频累计播放量超3000万次。

黄佳城

厦门大学化学化工学院材料与化工专业2020级硕士研究生。曾获国际基因工程机器大赛（iGEM）2nd Runner Up、金奖，获全国大学生统计建模大赛研究生组三等奖。围绕科学智能开展研究，在Nature Catalysis发表论文1篇。

胡永春

中国海洋大学文学与新闻传播学院文艺学专业2020级硕士研究生，中共党员。曾获“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛红色专项赛二等奖。在贵州省德江县支教期间获大学生志愿服务西部计划“优秀志愿者”称号。担任山东省课程思政示范课团队成员，所在团队组织3次“四史”学习全校公开课，累计吸引1000余名师生参与。

冯孝轩

武汉大学电气与自动化学院电气工程专业2020级硕士研究生，中共党员。曾2次获得国家奖学金，获全国研究生数学建模竞赛三等奖。开展气体绝缘设备故障检测和SF6气体环保替代研究，在Applied Surface Science等SCI、EI期刊发表论文9篇。曾赴四川省乐山市开展志愿服务工作一年。

王世浩

武汉理工大学船海与能源动力工程学院轮机工程专业2020级硕士研究生，中共党员。曾获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛银奖、中国研究生能源装备创新设计大赛创新之星，获国家发明专利授权2项。发表SCI、EI期刊论文8篇。钻研船用新能源逆变控制技术并成功转化，所创办公司获批国家级高新技术企业。

谷 放

中南财经政法大学法学院国际法专业2021级硕士研究生，中共党员。曾获Philip C. Jessup国际法模拟法庭比赛中国赛区选拔赛团体季军、最佳申请方书状第一名、最佳辩手，获中国国际投资仲裁常设论坛青年优秀论文二等奖、中国仲裁法学研究会年会优秀论文二等奖。

熊 娉

湖南大学化学化工学院化学专业2020级硕士研究生，中共党员。围绕液流电池隔膜和电化学储能开展研究，在Angewandte Chemie International Edition等SCI期刊发表论文3篇。获国家发明专利授权1项。结合专业知识组织开展环境保护、传染病防治、实验安全知识等宣传科普活动，服务时长累计200小时。

陈晓斌

华南理工大学微电子学院电子信息专业2020级硕士研究生，中共党员。曾获中国研究生电子设计竞赛二等奖。围绕织物应变传感器及可穿戴技术开展研究，在Materials &Design发表论文1篇。获国家发明专利授权1项、国家实用新型专利授权1项。

陈 馨

四川大学高分子科学与工程学院材料工程专业2020级硕士研究生，中共预备党员。在Advanced Materials发表论文1篇。积极组织开展各类文体、学术与志愿活动，活动累计覆盖学校研究生群体超45%，直接参与人数达1100人。

张若瑾

西南财经大学马克思主义学院思想政治教育专业2020级硕士研究生，中共党员。曾获四川高校大学生讲思政课公开课一等奖、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛四川省二等奖。参与四川省委宣传部“理响巴蜀”宣讲活动，宣讲视频在学习强国、易班等平台播放，累计点击量破万次。

王 熙

电子科技大学电子科学与工程学院电子科学与技术专业2020级硕士研究生，中共党员。曾2次获得国家奖学金，获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖，获国家发明专利授权4项。发表SCI期刊论文5篇。

常华仁

西南民族大学中国语言文学学院中国古代文学专业2020级硕士研究生，壮族，中共党员。曾获全国基层理论宣讲先进个人、全国优秀共青团员称号。曾带领团队在四川省红原县支教，探索形成“多维宣讲+文化浸润+教育帮扶”的特色支教模式，个人事迹受到媒体多次报道。

冷元飞

中国民用航空飞行学院空中交通管理学院交通运输规划与管理专业2020级硕士研究生。曾获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛四川省铜奖、“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛四川省铜奖。围绕民用航空交通运输开展研究，发表SCI、EI、北京大学中文核心期刊论文5篇。

陈志超

重庆大学材料科学与工程学院冶金工程专业2020级硕士研究生，中共党员。曾获全国大学生冶金科技竞赛三等奖。围绕冶金烧结烟气污染物减排开展研究，发表SCI期刊论文7篇。主持重庆市研究生科研创新项目1项。

张占豪

西南大学计算机与信息科学学院 软件学院计算机科学与技术专业2020级硕士研究生，中共党员。发表信息融合技术领域SCI期刊论文2篇。在云南省昌宁县开展为期3个月的科技助农、文化惠农志愿服务活动，助力乡村振兴。

王 凯

西安交通大学电气工程学院电气工程专业2020级硕士研究生，中共党员。从事新型环保气体理化特性与电气性能基础研究，发表SCI、北京大学中文核心期刊论文4篇。作为第十四届全运会志愿者代表登上陕西卫视《三秦楷模发布厅》。

毕 谊

西北农林科技大学动物科技学院动物遗传育种与繁殖专业2021级硕士研究生。曾2次获得国家奖学金，获全国大学生生命科学创新创业大赛一等奖、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛三等奖，获国家发明专利授权2项、计算机软件著作权3项。专注畜牧问题研究，发表SCI期刊论文9篇。

韦柳渝

陕西师范大学心理学院应用心理学专业2020级硕士研究生，壮族。面向心理学前沿，围绕癌症患者心理问题开展研究，发表SCI期刊论文3篇。担任部分高校兼职心理教师，参与构建主动预防、全程跟进的心理危机预防和干预工作体系，开展心理学讲座和团体辅导活动100余课时，助力学生健康成长。

邢云翔

长安大学汽车学院车辆工程专业2021级硕士研究生，中共预备党员。发表EI期刊论文1篇。随研究生支教团赴陕西省商南县支教，团队募集社会捐赠物资款项等折合人民币3万余元，累计开展家访20余次，课后义务辅导200小时，获评陕西省大学生志愿服务西部计划优秀志愿者。

赵 哲

西北工业大学机电学院微机电系统及纳米技术专业2020级硕士研究生，中共党员。曾2次获得国家奖学金，获全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛一等奖。围绕微纳能源技术开展研究，在Nano Energy等SCI、EI期刊发表论文6篇。

王国栋

兰州大学大气科学学院大气科学专业2020级硕士研究生，中共党员。围绕青藏高原降水相态变化、影响及预估开展研究，在Journal of Geophysical Research等SCI期刊发表论文2篇。研究成果在“气候变化与祁连山生态学术会议”和“兰州大学-中国科学院西北生态环境资源研究院-甘肃省气象局第八届大气科学联合学术年会”分享。

李 腾

北方民族大学化学与化学工程学院化学工程专业2020级硕士研究生，中共党员。曾2次获得国家奖学金。围绕原位光催化分解水制氢耦合集成新策略领域开展研究，在Journal of Materials Chemistry A等SCI期刊发表论文11篇。

李苇航

中国人民解放军空军军医大学第一附属医院骨科学专业2020级硕士研究生，中共党员，国家二级游泳运动员。曾2次获得国家奖学金，获西安市“三好学生”称号，获吉林省成人游泳锦标赛铜牌。发表SCI期刊论文12篇。参与国家自然科学基金项目1项。

刘兆蕤

中国音乐学院音乐学系乐器学专业2020级硕士研究生。曾获“中美青年创客大赛”特等奖、IEMC2022国际电子音乐大赛一等奖。探索科技音乐服务人类社会的新领域，作为核心成员参与国际创客大赛项目，设计天地互动声音装置“宇宙八音盒”，将抽象的太空科考数据转化为声音形态。

郎锦烨

天津医科大学药学院药学专业2020级硕士研究生，中共预备党员。围绕小分子药物检测和大分子蛋白检测方面开展基础性研究，在Microchemical Journal等SCI期刊发表论文3篇。在天津医科大学朱宪彝纪念医院担任志愿者，服务时长超300小时。

李贝贝

燕山大学材料科学与工程学院材料学专业2020级硕士研究生，中共预备党员。围绕人工肌肉材料的制备与性能开展研究，发表SCI期刊论文2篇；在2021年全国高分子年会上发表会议论文2篇。

张锦涛

中北大学仪器与电子学院电子信息专业2020级硕士研究生。曾获中国研究生电子设计竞赛二等奖、中国研究生能源装备创新设计大赛二等奖、中国研究生未来飞行器创新大赛三等奖、中国研究生机器人创新设计大赛三等奖。围绕无人系统学科前沿开展研究，发表SCI期刊论文5篇。

潘 旭

山西农业大学食品科学与工程学院食品科学与工程专业2020级硕士研究生，中共预备党员。围绕羊肚菌多糖高效提取与降糖作用机制开展研究，主持山西省研究生创新项目1项。发表SCI期刊论文2篇。获国家发明专利授权1项。参与新冠肺炎疫情防控志愿服务累计超500小时。

韩秋晨

内蒙古大学历史与旅游文化学院旅游管理专业2020级硕士研究生。曾获内蒙古自治区“三好学生”称号，获全国大学生红色旅游创意策划大赛生态营销类华北赛区二等奖。发表CSSCI期刊论文2篇。参与内蒙古自治区文化和旅游发展研究项目1项。

喻 兵

沈阳大学机械学院材料科学与工程专业2020级硕士研究生。曾2次获国家奖学金，获全国失效分析大赛二等奖、全国大学生热处理大赛三等奖、全国冶金大赛三等奖、辽宁省研究生连接技术大赛一等奖，获国家实用新型专利授权1项。专注学科方向，围绕镁合金开展研究，发表SCI、EI期刊论文8篇。

尹冬梅

长春工业大学数学与统计学院统计学专业2020级硕士研究生。曾获SAS中国高校数据分析大赛一等奖、中国研究生数学建模竞赛三等奖。发表SCI期刊论文2篇。积极投身校园新冠肺炎疫情防控一线工作，服务时长71天。

吴恺文

上海应用技术大学香料香精化妆品学部香料香精技术与工程专业2020级硕士研究生。围绕香料香精稳态化技术开展研究，发表SCI期刊论文6篇。获国家发明专利授权1项并开展产业化推广。所在团队围绕国家地理标志农产品开发芳香产品。

周姝岐

江苏师范大学文学院中国古代文学专业2020级硕士研究生，中共预备党员。从事古代戏曲研究，曾获“江苏戏曲与地方文化”研究生学术创新论坛一等奖。在CSSCI期刊《戏曲研究》发表论文1篇。

林温曼

温州医科大学眼视光学院眼科学专业2019级硕士研究生，中共党员。曾获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖、“挑战杯”全国大学生创业计划大赛特等奖、浙江省高校思政微课大赛特等奖。连续多年参与“川藏青光明工程”，走过多个县（市、区），为当地万余名群众提供眼健康服务。

闫干干

皖南医学院研究生学院药理学专业2020级硕士研究生。曾获安徽省“创新创业之星”称号，获安徽省药理学年会青年优秀论文评比一等奖。在Cell and bioscience等SCI期刊发表论文3篇。主持安徽省教育厅自然科学研究研究生项目1项。

肖春龙

福建农林大学动物科学学院（蜂学学院）畜牧专业2020级硕士研究生。曾获“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛福建省金奖，获国家实用新型专利授权13项、计算机软件著作权授权3项。所创办的农牧企业获批国家级高新技术企业。

刘玉笛

齐鲁工业大学马克思主义学院马克思主义中国化研究专业2020级硕士研究生，中共党员。曾获“创青春”中国青年创新创业大赛金奖、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛银奖。专注马克思主义中国化理论学习研究，发表北京大学中文核心期刊论文1篇，获思政类计算机软件著作权授权1项。

吴沣槭

郑州大学农学院作物学专业2020级硕士研究生。曾获河南省“研究生创新之星”称号。深入田间地头，围绕气候变化下棉花可持续生产开展实地调研，发表SCI期刊论文4篇。曾参加河南郑州“7·20”特大暴雨灾害抗洪抢险。

陈 龙

武汉工程大学计算机科学与工程学院软件工程专业2020级硕士研究生，中共党员。曾获全国大学生智能汽车竞赛一等奖、中国研究生机器人创新设计大赛三等奖、中国研究生能源装备创新设计大赛三等奖，获计算机软件著作权授权6项。参与出版学术专著1部，发表SCI期刊论文1篇。

闫 月

湖南工商大学前沿交叉学院电子信息专业2020级硕士研究生，中共预备党员。曾获中国研究生数学建模竞赛一等奖、中国研究生智慧城市技术与创意设计大赛三等奖，获国家发明专利授权4项、软件著作权授权3项。参与科技部重大研发计划1项。发表CSSCI、CSCD期刊论文各1篇。

文佳豪

广东财经大学信息学院管理科学与工程专业2020级硕士研究生，中共党员。围绕电力安全生产领域，在Computer Modeling in Engineering and Science等SCI、EI期刊发表论文3篇。获外观设计专利授权1项、计算机软件著作权授权2项。主持广东省科技创新战略项目1项。

秦弘宇

广西大学化学化工学院化学专业2020级硕士研究生。围绕碳达峰碳中和，开展水系锌离子二次电池研究，在Energy Storage Materials等SCI期刊发表论文5篇。主持1项广西研究生教育创新计划项目。

吕文琪

重庆科技学院智能技术与工程学院资源与环境专业2020级硕士研究生，中共党员。曾获中国研究生数学建模竞赛一等奖，获计算机软件著作权授权14项。发表EI会议论文1篇。积极参与志愿者活动，服务时长累计超200小时，无偿献血累计1400毫升。

韩国祥

贵州民族大学民族学与历史学学院民族学专业2020级硕士研究生，中共党员。曾获“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛铜奖、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛贵州省铜奖。参与国家民族事务委员会民族研究一般项目1项。围绕乡村振兴开展研究，发表CSSCI期刊论文1篇。

吴春桃

云南师范大学美术学院艺术设计专业2020级硕士研究生，中共党员。曾获云南省“三好学生”称号，获中国大学生广告艺术节“学院奖”金奖、中国国际空间设计大赛铜奖，获国家实用新型专利授权4项。作为主创设计师为6个村落进行整体规划设计，结合当地少数民族文化提升人居环境。

郑 浩

西安工业大学光电工程学院测试计量技术及仪器专业2020级硕士研究生，中共预备党员。曾获中国研究生数学建模竞赛一等奖、中国研究生电子设计竞赛三等奖。围绕机器视觉与人工智能技术开展研究，发表SCI期刊论文5篇。在水果自动化采摘领域提高了外观人工智能检测水平。

汪予佳

甘肃政法大学司法警察学院（公安分院）司法鉴定专业2020级硕士研究生。曾获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛铜奖、全国大学生电子商务“创新、创意、创业”挑战赛三等奖。发表CSSCI（扩展版）期刊论文1篇。

丰秀存

青海大学化工学院化学工程与技术专业2020级硕士研究生，中共党员。围绕有机光电功能材料开展研究，参与青海省自然科学基金面上项目、青海省重点研发与转化计划科技合作专项项目等科研项目3项，在Dyes and pigments等SCI期刊发表论文5篇。

胡乃范

宁夏医科大学公共卫生学院流行病与卫生统计学专业2020级硕士研究生，中共预备党员。曾获全国大学生学术英语词汇竞赛三等奖、全国大学生英语作文大赛宁夏回族自治区三等奖。发表SCI期刊论文3篇。

李丽剑

昌吉学院物理与材料科学学院材料与化工专业2020级硕士研究生，中共预备党员。曾2次获国家奖学金。主持新疆维吾尔自治区研究生科研创新项目1项。围绕光催化水分解技术开展研究，发表SCI期刊论文5篇。

张 悦

大连大学研究生学院材料物理与化学专业2020级硕士研究生，中共党员。围绕微纳结构光学性质开展研究，参与辽宁省教育厅基本科研项目1项。发表SCI期刊论文5篇。获国家发明专利授权1项。参与新冠肺炎疫情防控志愿服务100小时。

赖家梅

厦门理工学院材料科学与工程学院电子信息专业光电材料与器件方向2020级硕士研究生，中共党员。围绕锂离子电池石墨负极材料修饰改性开展研究，在Applied Surface Science发表论文1篇。参与新冠肺炎疫情防控志愿服务88小时。

《 人民日报 》（ 2023年05月04日 11 版）

(责编：胡永秋、袁勃)