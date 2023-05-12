张皎

原标题：【光明论坛】推动红色文化融入高校“大思政课”

2021年两会期间，习近平总书记在看望参加全国政协会议的医药卫生界、教育界委员时说，“‘大思政课’我们要善用之，一定要跟现实结合起来。上思政课不能拿着文件宣读，没有生命、干巴巴的”。

习近平总书记对为党育人、为国育才高度重视，对上好思政课提出了极具方向性、针对性、实效性的要求。全国高校充分利用红色文化资源，搭建大资源平台，推出一批优质实践教学资源，做优一批品牌示范活动，全方位形成多元协调育人环境，让“大思政课”在学校教育中茁壮成长。2022年8月，教育部等十部门印发《全面推进“大思政课”建设的工作方案》，提出要坚持开门办思政课，强化问题意识、突出实践导向，充分调动全社会力量和资源，建设“大课堂”、搭建“大平台”、建好“大师资”，为推动高校“大思政课”工作提供了理论指导。

党的十八大以来，特别是习近平总书记亲自主持召开学校思想政治理论课教师座谈会以来，思政课在党中央治国理政战略全局中的地位日益凸显，思政课建设、日常思想政治工作、课程思政全面推进。在这样的大背景下，探索新时代红色文化融入高校“大思政课”的实践，对于形成具有学校特色的思想政治教育模式，具有十分重要的理论与实践意义，有利于引导学生坚定理想信念，厚植爱国主义情怀，以学生为中心深化立德树人工作，办好人民满意的教育。

红色文化融入高校“大思政课”，需要改革以教师为中心的旧的教学理念，打破课堂教学“满堂灌”的传统模式，更加注重因材施教，更加注重以学生为中心的教学引导方式，更加注重知行合一，让学生在实践中感受红色文化，加深学生对马克思主义理论体系的认知理解，唤起学生的情感共鸣和价值认同，促使学生将理论知识内化于心、外化于行，深化“三全育人”改革效果。

红色文化融入高校“大思政课”，需要打造一支精干的高素质教师队伍。教师是思政课实践教学的设计者和直接组织者，要培养真正的红色经典阅读者和传播者，必须提高教师的红色文化阅读能力，做到真学真懂真信真用，提升其自身红色文化知识素养。高校要组织高质量的红色文化理论培训和实践研修，多维度增加知识容量，围绕思政课教师与辅导员群体，打造一支红色文化素养高、教学能力强的精干教师队伍。

红色文化融入高校“大思政课”，要提升红色文化实践教育的实效性。红色文化教育是引导广大青年学生树立正确理想信念，树立正确的世界观、人生观、价值观的重要方式。要加强学校对红色教育基地的建设，地方红色文化资源为高校思政课实践教学提供了优质平台，如何将其充分利用并转化为教学的实际效果，离不开高校对实践教学模式的创新和探索。通过依托校内外红色文化教育基地进行思想政治教育，能让大学生更好地了解国情民情，密切大学生与社区、农村、企业、部队、社会机构等的联系，助力大学生成长成才，提升大学生的历史使命感和社会责任感。

红色文化融入高校“大思政课”，要充分调动学生在思政课上的主动性与积极性。地方红色文化资源为思政课教学提供了鲜活的素材，为大学生提供了学习、传承、传播红色文化的实践平台。推动红色文化融入高校各门思政课教学，要充分调动学生在教学中的主动性和积极性，利用案例教学法、情景教学法等引导学生接受红色文化教育，参与地方红色文化资源的整理和研究；同时，利用多媒体技术，指导学生制作红色文化微课、微视频等，提升红色文化的影响力和传播力。

（作者：张皎，系大连海事大学马克思主义学院博士研究生，大连外国语大学党委常委、宣传部部长）

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