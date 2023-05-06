人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

教育部、中消协开展校外培训“平安消费”专项行动

2023年05月06日05:18 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京5月5日电  （记者吴丹）记者5日从教育部获悉：为营造良好校外培训消费环境，切实维护学生及家长合法权益，教育部、中国消费者协会近日印发通知，于2023年5月至6月，在全国开展校外培训“平安消费”专项行动。

　　通知提出，通过开展专项行动，进一步遏制校外培训过高收费和过度逐利行为；全面预防“退费难”“卷钱跑路”等问题，有效解决学生家长合理退费诉求；坚决防治无资格资质、无质量保证、无安全保障的学科类隐形变异培训；整体提升学生家长消费保护意识，切实维护让人民群众放心、安心、舒心的校外培训消费环境。

　　专项行动聚焦6项重点任务：一是规范培训收费行为，坚持校外培训公益属性；二是强化校外培训预收费资金监管，守护学生及家长缴费安全；三是加快化解校外培训消费纠纷，有效解决学生及家长合理退费诉求；四是加强校外培训机构安全排查，营造健康安全的消费环境；五是加强消费教育指导，整体提升学生及家长消费保护意识；六是坚决查处各类违规培训行为，有效防治无资格资质、无质量保证、无安全保障的学科类隐形变异培训。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月06日 04 版）
(责编：袁勃、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部