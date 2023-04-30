原标题：大湾区大学生税收辩论邀请赛落幕 中山大学代表队摘冠

图为2023年大湾区大学生税收辩论邀请赛决赛现场 朱瑞轩 摄

2023年大湾区大学生税收辩论邀请赛决赛28日在北京师范大学珠海校区举行。来自中山大学与南方医科大学两支辩论队伍展开巅峰对决，中山大学代表队最终摘得桂冠。

大湾区大学生税收辩论赛由广东省税务局指导，珠海市税务局主办，紧扣每年全国税宣月主题与社会关切的涉税热点设置辩题，吸引来自中山大学、香港大学、澳门大学等24所高校辩论队展开论战。自2018年开赛以来，该辩论赛已成为粤港澳三地辩论爱好者们一展风采的舞台。

据悉，在本次辩论赛中，经过立论、质询等多个环节的交锋，中山大学代表队凭借着鲜明论点与详实的论据以27：16的优势获得胜利，成功摘得桂冠，而来自南方医科大学辩论队的雷蒙多则靠着稳健的风度与幽默的辩风打动现场评委，获得“全程最佳辩手”。

为给参赛队伍营造更加专业的备赛环境，推动税法知识与税收实践进一步互动融合，大赛组委会还专门为四强队伍各配备一名业务骨干作为税务导师全程指导。

“在税务导师的陪伴下，我们在备赛与模辩中对于税收知识的理解和掌握不断加深，更加真切地感受到税收在助推国家经济高质量发展上发挥的重要作用，以及一项税收优惠政策的出台，需要考量的因素之繁杂。”雷蒙多说。

来自香港大学辩论队的陈安晴表示：“尽管粤港澳三地税制不同，但在我看来，先辨同中异再求异中同，这样才能推动大湾区青年的交流、交往、交融，进一步加深湾区大学生对税收认知的深度和广度。”

广东省税务局国际税收管理处处长刘丽表示：“今年是‘一带一路’税收征管合作机制成立四周年，本届比赛半决赛和嘉宾表演赛围绕税收服务‘一带一路’政策展开了辩论，我们希望以这样的方式，帮助湾区青年从税收视角，深入了解国家的大政方针，进一步拓宽湾区青少年的国际视野。”

中山大学法学院教授杨小强表示，通过打造大学生税收辩论邀请赛这一品牌，能够有力推动税收普法在各大高校不断落地生根。他建议，在促进税收宣传与普法教育的深度融合的过程中，要进一步引导学生争做协税护税楷模，将“诚信纳税”的观念向身边人传递，提高全社会的税法遵从度。(孙秋霞 朱瑞轩)

(责编：郝孟佳、李依环)