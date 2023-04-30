原标题：“红气球校园挑战赛”举办 促学生掌握骨折固定、心肺复苏等技能

“红气球校园挑战赛”日前在北京市大兴区长子营学校举行，共有168名学生组成28支队伍参加比赛 中国红基会 供图

“运转乾坤球”“穿越障碍”“超级担架”“龟兔赛跑”……近日，“红气球校园挑战赛”在北京市大兴区长子营学校举行。学生们不仅体验了这些趣味运动项目，还参与完成骨折固定、海姆立克急救法、心肺复苏等技能操作。

据知，共有168名学生组成28支队伍参加比赛。比赛前，北京市大兴区红十字会为师生开展了急救技能培训和操作训练。

在“红气球校园挑战赛”上，学生参与完成骨折固定、海姆立克急救法、心肺复苏等技能操作 中国红基会 供图

中国红十字基金会应急救护部高级主管陈碧华表示，让同学们了解急救知识，掌握一定的急救技能，既能让大家从容应对突发情况，最大限度地保护自己、挽救他人，更能让大家感受到爱惜生命、保护生命的意义。

北京市大兴区教育委员会副主任陈子华说，希望学校充分发挥应急救护校园主体作用，持续开展应急救护培训，让同学们在遇到危险时能够勇于自救、敢于施救，努力成为“人人学急救，急救为人人”公益理念的倡导者和践行者。

中国红十字基金会“红气球挑战赛”旨在让公众在喜闻乐见、习以为常的活动中参与公益慈善、学习应急救护，感受人道情怀，提升社会公众的应急自救互救能力。

本次挑战赛由中国红十字基金会主办。截至目前，中国红基会等累计在全国中小学校援建372所博爱校医室、举办84期校医培训、开展300余场校园体检和健康教育活动。(侯力新 张素)

(责编：郝孟佳、李依环)