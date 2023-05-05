人民网北京5月5日电 （记者孙竞）5月4日，在北京大学125周年校庆日，“敦煌女儿”、敦煌研究院名誉院长樊锦诗回到北大，向母校捐赠1000万元人民币，设立樊锦诗教育基金，支持敦煌学研究。

樊锦诗先生。北京大学供图

此次捐赠的资金，包括2019年樊锦诗获得的“吕志和奖-世界文明奖”正能量奖奖金（该奖金总额为2000万港币，其中一半捐给母校，另一半捐给敦煌研究院），还有2020年获得“何梁何利科学技术成就奖”奖金100万港币。在此基础上，樊锦诗为了使基金本金能达到1000万人民币，又将她本人多年的积蓄捐出。

“做人不能只为自己打算，这份奖金应该‘取之有道’，更要‘用之有道’，一定要使所得奖金用在有益于社会发展的事业上。”樊锦诗在捐赠仪式上表示。

1958年，樊锦诗进入北京大学考古专业就读。1962年下半年，她在本科期间最后一次专题考古实习中，选择了去敦煌莫高窟。1963年毕业后，樊锦诗服从国家分配前往莫高窟工作。从此，樊锦诗将敦煌文化遗产保护、研究、弘扬、管理工作当作终身事业。

樊锦诗生活一贯简朴。工作时，她每年会从自己的工资里拿出一万元，捐给中国敦煌石窟保护研究基金会，坚持近三十年。2014年，樊锦诗退休，她又把公积金账户里存的45万元一次性捐出。

多年来，樊锦诗始终尽自己所能，提携和鼓励后辈的学术研究。记者从北京大学了解到，2019年，敦煌研究院与北京大学共同建立敦煌学研究中心，联合培养高层次敦煌学研究人才，樊锦诗出任敦煌学研究中心名誉主任。2020年，她寄语北大考古文博学院的新生们，要努力成为知行合一、融会贯通的考古学者，要有沉潜大隐的心态和准备，将个人的追求融入考古这一神圣的事业。

据悉，此次设立的樊锦诗教育基金将用于敦煌学相关的学术研究、人才培养、国际交流等方面以及相关学术机构的发展建设。

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