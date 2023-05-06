2022年，教育部发布的数据显示，十年来，中职就业率（含升学）持续在96%以上，高职在91%以上。坚持以需求导向办学，市场缺什么人才，学校就培养什么人才。这是让职教毕业生能够凭借一技之长成为用人单位“香饽饽”的直接原因。

5月起，毕业生求职进入冲刺阶段。职业教育作为国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分，肩负着培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要职责。

目前，职教毕业生的就业情况如何？为助力职教毕业生就业，职业院校进行了哪些实践？该如何打破毕业生求职中面临的“隐形门槛”？

多元服务促进学生充分就业

“普通教育侧重于抽象思维能力，职业教育强调动手实践能力，职业院校要弘扬工匠精神，培养高素质技术技能人才走向社会。”常州纺织服装职业技术学院党委书记吴访升说，近年来，我国针对职业教育推出了很多新举措，正在逐渐打破职业教育学生求职中面对的“隐形门槛”与学历“天花板”，职业教育与普通教育将呈现出“各美其美、美美与共”的发展格局。

“学校要牢牢把握国家职业教育政策释放出的新红利，多措并举助力毕业生高质量就业，为学生提供招聘求职、就业咨询、就业帮扶等综合服务，打通就业服务‘最后一公里’，打造‘暖心、省心、安心’的就业服务品牌。”吴访升说。

学生能就好业，学校才有未来。为了让学生充分就业，各职业院校可谓“八仙过海各显神通”。

天津铁道职业技术学院不断拓展校企合作的深度和广度，坚持“高端化合作、高水平培养、高质量就业”，深化校企合作、拓宽就业渠道，全面推进就业工作健康发展，是天津市就业工作先进单位，形成了“就好业进铁院”的口碑。

该校深入落实就业工作“一把手”工程，深入开展书记校长访企拓岗促就业专项行动，构建学院、招生就业办公室、二级学院“三级联动”机制，从机构、人员、经费等方面给予充分保障。

该校还将班主任、辅导员、专业教师共同纳入毕业生就业工作团队，开展精准帮扶指导，定期组织就业工作研讨，分析形势、破解难题，动员全体教职工主动联系单位，形成全员服务就业合力，实现更充分更高质量就业。

河北化工医药职业技术学院建设“就业宝”服务平台，让毕业生由“统一配菜”走向“自主选菜”。该校党委书记张炳烛介绍，该平台通过与国家大学生就业服务平台对接，实现了信息实时共享。在每年春季招聘中，都有数百家用人单位与大二学生签订就业意向。“我们还发挥行业优势，牵头成立了全国化工医药职业教育产教融合联盟和河北化工医药职业教育集团，每年可提供就业实习岗位6000余个，由此筑牢岗位‘蓄水池’。”张炳烛说。

教育部发布的数据显示，十年来，中职就业率（含升学）持续在96%以上，高职在91%以上，高于普通高校的平均值。

让所培养的人才“适销对路”

坚持以需求导向办学，市场缺什么人才，学校就培养什么人才。这是让职教毕业生能够凭借一技之长成为用人单位“香饽饽”的直接原因。

天津职业大学正是抢抓了京津冀协同发展新机遇，通过产教融合、校企合作、“学校+企业”双主体就业育人等模式与机制，让走出校园的毕业生“适销对路”。

近年来，天津职业大学通过充分挖掘职业教育优势，以深化产教融合为抓手，创建基于1+X证书的职教集团、产业学院、混合所有制二级学院，探索订单培养、学徒制应用与学生就业相结合，为毕业生高质量就业提供了扎实有力的特色方案。

该校在其特色专业“智慧健康养老与服务”建设中探索了充满活力的多元办学模式，通过开展现代学徒制培训，孵化可复制可推广的教学模式，开拓了更多学生就业岗位，打通毕业生就业“最后一公里”。

天津职业大学党委书记夏静波表示，该校养老专业教师团队在学生实习期间定期掌握学生动态、进行线上答疑与科学指导，并根据实际随时调整教学方案，推动教学改革创新，培养不同类型的养老专业服务人才。

目前，天津市大型养老综合体项目康宁津园已经接收天津职业大学养老专业毕业生110名，同时，还有15名在校生跟岗实习生、18名顶岗实习生，顶岗实习的学生通过考核可留在公司就业。

除了订单培养与学徒制培训等模式外，职业院校还从专业建设等角度发力，优化人才培养模式，全方位促进毕业生就业。

5年来，常州纺织服装职业技术学院积极探索新型就业育人模式，打造了一批重点专业群，不断提升人才培养质量。在实践探索中，该校以按需施教的办学思路，不断改进人才培养方案，加快优化专业结构，及时淘汰就业率低、社会需求不高的专业。如今，常州纺织服装职业技术学院的毕业生尚未走出校门就被企业提前“预定”。

河北化工医药职业技术学院依托职教集团成立专业建设委员会，对接产业链和产业需求，做强专业群。“正因为我们优化了人才培养模式改革，实施了‘分类培养、分层教学’，才增强了毕业生‘零距离’上岗能力，从而为就业工作固本强基。”张炳烛感叹道。

从“能就业”到“就好业”的进阶

让学生真正掌握专业技能是职业教育的重要任务。产教融合、校企合作是培养与社会接轨的技能人才的内在要求，也是办好职业教育的重要途径。

石家庄理工职业学院执行院长李杏丽告诉记者，该学院毕业去向落实率连续3年稳步提升，实现了从“能就业”到“就好业”的转变。

李杏丽介绍，该校以“走出去”和“请进来”方式，深入开展产教融合，以此提升毕业去向落实率。例如，该校通过访企拓岗和引入龙头企业，提升了毕业生就业岗位匹配度。

如今，该校让工厂进到校园，把课堂搬到生产线上，时时了解企业需求，精准高效培养学生技能，从而实现了教学与企业真实场景的结合。

在李杏丽看来，只有把理论知识和技能实践有机结合起来，才能把学生培养成行家里手。李杏丽介绍，该校为深度促进产教融合，以大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术为主要研究和实践方向，按照产、学、研、用、孵“五位一体”的发展格局，与石家庄市鹿泉区电子信息产业园共建信创产业学院。

该校还根据企业岗位任务，开发了实景化模块课程，建立了以工作项目为单元的专业课程体系，按照“生产性、实境化、任务式”教学模式重构课程内容体系，并利用产业园企业的实际工作场景，让学生在理论知识基础上进行实践操作，在实践工作中学习理论知识，实现了“学中做，做中学”。

“我们实施了‘教产岗位互通、专兼教师协作’的‘双师型’教师培养模式，由此构建起了多元培养培训体系，由产教融合迈向产教共生。近几年的毕业去向落实率稳定在97%以上。”李杏丽说。

目前，该校通过深入开展访企拓岗活动，开拓优质就业岗位4800多个，建立了1000余家长期用人单位库，形成了全员共同参与、校友支持的毕业生就业市场体系。（记者 过国忠 陈 曦 陈汝健）

(责编：李依环、郝孟佳)