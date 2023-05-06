人民网北京5月6日电 为深入贯彻落实党的二十大精神，4月28日，由北京市东城区委教育工委、东城区教委主办的“放飞梦想，逐梦而行——2023年东城区中学生庆祝五四青年节主题教育活动”在区少年宫举行。本次活动由《生逢其时，青春力量》《舞台广阔，青春榜样》《实现梦想，青春飞扬》三个篇章构成，旨在激励广大青年学子勇担青春使命，展现当代中国青年生逢其时，施展才干的舞台无比广阔，实现梦想的前景无比光明。

东城区中学生庆祝五四青年节主题教育活动现场。东城区教委供图

活动表彰了从全区各中学推荐的近300名优秀学生中遴选产生的“感动东城学子”，涉及30所学校，共计30人。汇文中学付饶、二中分校殷可馨、五中分校申承岳、十一中学霍骥远、广渠门中学康宇飞、东直门中学樊根荣等6名学生分别荣获笃志好学奖、通文达艺奖、科技创新奖、拼搏健体奖、孝老爱亲奖和志愿公益奖。清华大学航天航空学院教授吴子牛，国家一级演员、京剧尚派非物质文化遗产传承人尚慧敏，中国工程院院士戚发轫，悉尼奥运会、雅典奥运会女子跆拳道世界冠军陈中，北京榜样张博研和全国劳动模范李素丽分别为六名获奖学生颁奖，并寄语广大东城青年学子要脚踏实地又怀抱梦想，敢想敢为又善作善成。

东城区中学生庆祝五四青年节主题教育活动现场。东城区教委供图

活动现场，北京宏志中学书记赵勇等四代师生同台朗诵诗歌《在阳光下成长》，慷慨激昂诵青春意气，铿锵有力抒爱党情怀。中年教师以青春奉献演绎投身教育的无悔选择，青年教师以致敬师恩坚定传承师道的炽热初心，青年学子以担负时代使命树立远大志向。

此外，活动现场还连线了在化德县、阿尔山和拉萨三地帮扶的优秀教师，展现“东城名师进校园”取得的良好成效。此次活动表彰了2022-2023学年度获得东城区先进集体荣誉称号的155个班集体，现场10名班主任作为代表上台领奖，分别由获奖者的老师、学生、家人、挚友作为特邀嘉宾为其颁奖，向奋斗在一线教师的背后力量致敬。（李依环、实习生张婉柔）

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