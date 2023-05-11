原标题：华中科大299个“学霸寝室”全员深造

华中科技大学今天对外发布，2023届本科毕业生全员深造宿舍信息统计出炉，全校全员深造的毕业生寝室高达299个，住有1040名“学霸”，其中有63个寝室全员保研。

在这1040名毕业生中，有601人成功保研，349人考研上岸，90人出境深造。其中，光电信息学院、集成电路学院、网安学院、机械学院、能源学院、生命学院贡献人数排名前6。

是什么样的学习生活经历成就了各自的精彩？这些“学霸寝室”又是如何助力他们的成长？

在韵苑13栋438寝室，4名材料学院男孩全员保研至北京大学、中国科学院大学及本校。谈及学习的秘诀，他们表示，平时会互相勉励，大家以对手或队友身份参加各类学科竞赛，在协作中共同进步，在竞争中弥补不足，全员综合成绩超过90分。

在学子苑508栋228寝室，来自第一临床学院的5位姑娘，即将奔赴四川大学、北京大学、首都医科大学以及本校深造。从学习、科研到志愿服务，她们共同进步，连续两次获评校本科生优秀寝室。她们在学生工作方面互相“取经”，3人次获奖。在科研创新方面，她们全员参与大创项目，获各级奖项4项。她们积极在各项公益活动中奉献自己的青春力量，获评社会公益奖学金4人次。

韵苑5栋413寝室的4名新闻人在集体实践中长才干，练就过硬本领。她们积极参与抗击疫情、线上支教、回访母校、基层调研，以青春力量彰显新闻人的担当，如今1人保研至南京大学，两人保研至本学院，1人保研至厦门大学。

生命学院的韵苑20栋221寝室的4名同学，3年来成绩超过90分的课程多达139门，寝室成员累计获奖学金14次，将在北京大学、中山大学以及本校继续深造。她们均为党员，3年时间里，活跃在各级学生组织中，班长、团支部书记、生命之光大队长……从同学到朋友再到亲如姐妹的家人，她们携手成为更好的自己。

数据显示，这些“学霸”中有66.7%留在本校深造，深造去向最多的分别是清华大学、复旦大学、浙江大学、上海交通大学、中国科学院大学等国内名校。有毕业生感叹，学风优良、气氛融洽的寝室环境，共同成长、集体成才的寝室文化，成为他们大学时代最难忘的“加油站”。

（周琰 记者 雷宇）

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