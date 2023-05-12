原标题：转变：外乡大学生变身“村里娃”

【一线讲述】

2022年盛夏，学校召开了关于西部计划志愿服务的宣讲会，不少同学积极报名，这让从宁夏考出来的我难耐内心“躁动”。回去建设家乡！很快，我如愿以偿。

带着满腔豪情到了村上，才发现现实比理想“骨感”得多。第一次入户摸排时，我拿着入户调查表，一板一眼询问老乡情况，压根没几个人搭理我；后来，跟着村干部入户，我全程支着耳朵听却不敢讲，感觉自己是那样“格格不入”……

同时，我发现，村书记撒彦存每次入户，总要先跟村民聊半天：娃娃学习咋样、牛羊饲料够不够……起初，我不理解，每天入户摸排几十家，工作量这么大，咋还有时间闲聊？作为我的帮带导师，撒书记话语谆谆：家长里短连着村情民意，跟村民打交道，就得学会拉家常。于是，我尝试用方言和村民聊天，村民很快跟我热络起来，工作推进越来越顺利。

作为村里的村振兴专干和青年服务工作者，我的工作任务很重。记得有一次登记录入村民收入表，忙乱中填错了信息，幸亏上报前被网格员及时发现。自责内疚加上忙碌焦虑，我偷偷抹起了眼泪。驻村书记看见了，走过来宽慰我，还建议我“理清工作思路，找到解题之法”。我试着制定了工作计划安排表，腾出时间梳理内容方法、总结经验不足，工作效率渐渐提升了。

变化的不只是工作方法，还有我和乡亲们的感情。在乡亲们眼里，我已经从那个“外来的大学生”变成了“咱塘南村的娃”。志愿服务期满后，我打算继续扎根，在广阔田野收获成长、施展才华。

（项目团队：记者 张胜、李慧、万玛加、王雯静、龙军、禹爱华、李晓东、周洪双、陈冠合、吕慎、张国圣、王建宏、张文攀、王斯敏 通讯员 成蓉、杨云杰、丰瑶）

(责编：郝孟佳、孙竞)