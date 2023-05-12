人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

转变：外乡大学生变身“村里娃”

讲述人：宁夏银川市兴庆区月牙湖乡塘南村西部计划志愿者 赵淑艳

2023年05月12日08:25 | 来源：光明日报
小字号

原标题：转变：外乡大学生变身“村里娃”

　　 【一线讲述】

　　 2022年盛夏，学校召开了关于西部计划志愿服务的宣讲会，不少同学积极报名，这让从宁夏考出来的我难耐内心“躁动”。回去建设家乡！很快，我如愿以偿。

　　 带着满腔豪情到了村上，才发现现实比理想“骨感”得多。第一次入户摸排时，我拿着入户调查表，一板一眼询问老乡情况，压根没几个人搭理我；后来，跟着村干部入户，我全程支着耳朵听却不敢讲，感觉自己是那样“格格不入”……

　　 同时，我发现，村书记撒彦存每次入户，总要先跟村民聊半天：娃娃学习咋样、牛羊饲料够不够……起初，我不理解，每天入户摸排几十家，工作量这么大，咋还有时间闲聊？作为我的帮带导师，撒书记话语谆谆：家长里短连着村情民意，跟村民打交道，就得学会拉家常。于是，我尝试用方言和村民聊天，村民很快跟我热络起来，工作推进越来越顺利。

　　 作为村里的村振兴专干和青年服务工作者，我的工作任务很重。记得有一次登记录入村民收入表，忙乱中填错了信息，幸亏上报前被网格员及时发现。自责内疚加上忙碌焦虑，我偷偷抹起了眼泪。驻村书记看见了，走过来宽慰我，还建议我“理清工作思路，找到解题之法”。我试着制定了工作计划安排表，腾出时间梳理内容方法、总结经验不足，工作效率渐渐提升了。

　　 变化的不只是工作方法，还有我和乡亲们的感情。在乡亲们眼里，我已经从那个“外来的大学生”变成了“咱塘南村的娃”。志愿服务期满后，我打算继续扎根，在广阔田野收获成长、施展才华。

　　 （项目团队：记者 张胜、李慧、万玛加、王雯静、龙军、禹爱华、李晓东、周洪双、陈冠合、吕慎、张国圣、王建宏、张文攀、王斯敏 通讯员 成蓉、杨云杰、丰瑶）

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部