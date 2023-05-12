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北京市怀柔区第三届“科学城杯”中小学生科技节启动

2023年05月12日16:15 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月12日电 北京市怀柔区第三届“科学城杯”中小学生科技节11日启动。当天，中国科学院科技创新发展中心第五届科学传播月活动、第四十一届北京学生科技节之“院士专家科普进校园”活动同步启动。

中国科学院科技创新发展中心党委副书记、纪委书记石硕介绍，中国科学院科技创新发展中心第五届科学传播月活动设置了形式多样的科普项目，包括院士专家科普进校园、科创中心科普展厅开放日、怀柔区学生科普研学活动、中科院专家科普报告进校园、科学教育沙龙等。

第四十一届北京学生科技节之“院士专家科普进校园”活动首场报告会上，中国科学院院士、国际欧亚科学院院士、中国植物学会原理事长匡廷云以《光合作用，智能植物工厂——颠覆传统农业的新兴战略产业》为题进行科普讲座，讲座面向北京市中小学校同步直播。

“开展科学教育是全社会的责任，科教协同是在教育‘双减’中做好科学教育加法的有效途径。”北京市教育委员会二级巡视员王东江表示，希望通过“院士专家科普进校园活动”，以榜样力量引导更多青少年心怀科学梦想、树立创新志向。

据了解，本届“科学城杯”中小学生科技节依托北京学生科技节，积极组织学校参与未来工程师竞赛等20余项区级赛事；同时，结合怀柔科学城背景，创新打造了“科学城杯”中小学生创意编程竞赛、信息学奥林匹克活动、青少年机器人竞赛等本土赛事。此外，活动还特别搭建了高端科技教育实践平台，开展了“科技时光”主题教育活动、怀柔区中小学生科学研学等实践活动。（李依环、实习生余睿婕）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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