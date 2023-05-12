人民网北京5月12日电 （记者李依环）北京航空航天大学首期教师青年马克思主义者培养工程培训班（简称“青马班”）10日开班，该校党委书记赵长禄出席并讲授“开班第一课”。

据悉，为了落实好“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，从2023年起，北航将每年开设一期青年马克思主义者培养工程培训班，旨在通过为期一年的理论学习、红色教育、师德涵养、实践锻炼，引导青年教师成长为坚定的青年马克思主义者和为学、为事、为人的“大先生”。

赵长禄为北航首期教师青马班讲授“开班第一课”。校方供图

开班仪式上，赵长禄对全体学员提出四点希望：一是要珍惜机会，首期学员责任重大、机会来之不易，必须统筹好学习与工作任务，发挥好示范带动作用；二是要知行合一，勇于学思践悟，用马克思主义世界观和方法论指导实践、解决问题、推动工作；三是要系统提高，做到又红又专，努力学懂弄通做实，在师德师风和学术业绩上都做榜样、做表率；四是要勇担重任，积极投身“双一流”建设，主动服务科教兴国战略、人才强国战略和创新驱动发展战略，切实做到学有所思、学有所悟、学有所获、学有所用。

“青年马克思主义者要勇于实践、担当作为、不负使命。”赵长禄向青马班学员系统介绍了北航的使命任务和学校事业发展情况。他强调，学员们要全面系统深入了解北航，在学校事业发展全局中找准个人定位。既要务实地做好当下工作，又要自觉养成科学的思维习惯，在教学科研管理工作实践中把握和运用好系统思维、逻辑思维、辩证思维。

对于教师个人成长和事业发展中应处理好的若干关系，赵长禄表示，一要把握好政治与业务的关系，要坚定正确政治方向，树立服务国家重大战略需求的坚定信念；二要处理好教学与科研的关系，及时将科研动态融入到课堂教学之中、融入课程思政，把科研优势转化为人才培养优势，更好地落实立德树人根本任务；三要协调好自身基础优势与服务面向的关系，鼓励一专多能，在北航的工作岗位上坚持“四个面向”，服务国家战略；四要兼顾好个人与团队的关系，既鼓励个性发展，又强调团队协作；五要统筹好个性需求与绿色共享的关系，使个人成长与平台进步相辅相成，使胸怀、格局、情感和爱成为驱动事业取得成就的重要力量。

据悉，北航首期青马班有35名青年教师参加，该校副校长吕卫锋担任培训班班主任，党委教师工作部部长张义和马克思主义学院党委书记高宁任辅导员，旨在示范带动广大师生认真学习宣传马克思主义理论，为培养堪当民族复兴大任的时代新人提供坚强保证。

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