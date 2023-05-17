孙竞、郝孟佳、实习生余睿婕

人民网北京5月17日电 在第十二个全国学前教育宣传月来临之际，人民网教育频道日前举办了以“以评促建，加快建设高质量学前教育体系”为主题的2023年首期“教育思享汇”沙龙活动。来自学前教育领域的多位专家学者与一线园长们围绕幼儿园保育教育实践中的热点问题分享经验、展开研讨，共话学前教育高质量发展。

“教育思享汇”沙龙活动现场

去年，教育部印发《幼儿园保育教育质量评估指南》（以下简称《评估指南》），明确要求要以坚持正确方向、坚持儿童为本、坚持科学评估、坚持以评促建为基本原则，同时在评估方式上要注重过程评估、强化自我评估、聚焦班级观察。

北京师范大学教授、学前教育发展研究院院长霍力岩指出，“以评促建”是建设新时代中国式高质量学前教育体系的重要抓手，“评”是为了“建”，教师要好好琢磨“以评促建”的指标体系和真实的情境与样态。“评”要到深处，聚焦过程评价，聚焦班级评价，并将过程环节化，环节策略化。“建”要落到实处，让师幼互动、幼幼互动、幼物互动、家园社公育落到实处，让高质量评价体系有内涵。同时，在注重过程质量时，不能忘了价值质量。要坚持正确方向和价值取向，推动树立科学保育教育理念，全面提高幼儿园保育教育水平，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠定坚实基础。

北京市第五幼儿园园长邹平认为，高质量发展是学前教育发展新阶段的根本诉求，也是回应人民群众对优质均衡教育需求的现实路径。她提出，《评估指南》的出台，推动幼儿园质量评估由“重他评”转向“重自评”；引导幼儿园保教质量评估方式由外延转向内生；引导教师的观察对象从随机转向追踪。其中，最突出的要点，是注重教师的参与，放手教师自评，培养教师评估意识，培养教师反思能力。邹平介绍，五幼的教师采取了“10+1+全体”的观察方法，即每周观察10名儿童，并追随观察一个孩子。这样，老师们在一个月里能观察到40个孩子，实现了既有重点观察，又有追随式观察，还有覆盖性全体的观察。

北京市第一幼儿园园长彭迎春介绍了提升师幼互动质量的具体实践，包括带领教师开展“创意评估半小时”趣味活动、鼓励老师相互挖掘亮点、给予教师切实可行的支持策略等。她谈到，要着眼于教育现场，通过生活能力阶梯培养、环节活动开发利用、语言示范促进表达、生活问题共同思考四大行动路径强化对幼儿的教育支持。

北京市大兴区第七幼儿园园长赵旭莹从“科学观察”“有效评价”“精准施策”三方面对科学评估的经验进行了梳理。她认为，科学观察儿童首先要站在儿童视角，尊重儿童的成长特点和发展规律。其次，教师既要在充分观察后对幼儿进行有效评价，也要支持孩子主动学习。她指出，过程性质量评价融入在幼儿日常生活中、教师日常教育活动中以及幼儿园管理过程中。“教师要有一双发现的眼睛，随时观察记录幼儿，促进幼儿身心和谐健康成长。”

“我们在评估中应该激发园所的内在动力，坚持科学多元的评价体系，做好日常教研工作，引领一线园长和教师走向专业化评价道路。”北京市房山区窦店镇中心幼儿园园长王东芳介绍，她曾参与一项“玩具探究”教研活动，并将学到的“主动做—有点难—动脑子—过关卡—做成了—带回家”六步法带回园所实践，有效提高了园所的保教活动质量。

北京市密云区教师研修学院副院长许静介绍了密云区贯彻落实《评估指南》的具体方法。“首先是绘蓝图、定目标；其次是重引领、学起来，坚持‘研究指导，服务人员’八字工作原则，开展市区园三级培训活动，转变评估视角，助推园所发展；再次是重实践、做起来，教师要以儿童为导向，开展优秀园本教育；最后是搭平台、活起来，邀请专家、园长开展园际活动，实现学习资源的跨区域流动，促进不同能力的教师教学相长，共同进步。”许静说。

北京市门头沟区教育研修学院学前研修中心主任何苗介绍，门头沟区在教研过程中转变“重结果、轻过程”的导向，在教研方式上，邀请高校的专家团队做全区抽样评估，通过外部评估来促进自评，针对评估结果评估分析反馈会，制定保育教育质量提升工作方案。“期望能让老师静下心来，让专家走到园里、让园长走进班里的时候认真观察和倾听幼儿、尊重幼儿，转变评价方式，注重过程质量的提升。”

作为人民网教育频道的品牌栏目，“教育思想汇”沙龙自2019年创办以来，重点聚焦义务教育和学前教育热点、在线教育未来发展等话题，邀请了多位教育部门相关负责人、学校领导及教师、业界代表进行深入解读和交流对话。未来，沙龙还将聚合行业专家资源，发挥教育垂直领域智库作用，发挥全媒体平台传播优势，持续探索“新闻+政务+服务”模式。

(责编：李依环、熊旭)