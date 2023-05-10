原标题：“互联网+明厨亮灶”让学校食堂更透明

“市属所有学校食堂以及后厨监控的实时画面，在这里都能随时查看。”5月6日，在河北省保定市教育局三楼会议室，该教育局法制安全处处长徐少东指着一块大屏幕，一边演示一边向记者介绍。他随机点了几下鼠标，屏幕里，保定市第十七中学食堂后厨操作、配餐、留样、食品贮存、餐饮具洗消等环节，以及就餐区域一目了然。

“我们是全流程、全覆盖实时监管，监控数据保存至少30天。”他告诉中青报·中青网记者，保定市各县（市、区）教育行政主管部门都有这样一块大屏幕，用来监控辖区内的学校食堂。学生家长可以随时通过手机App查看各摄像头拍摄的画面。

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来，河北省各部门将理论学习、调查研究、推动发展、检视整改贯通起来，切实把主题教育的成效转化为高质量发展的实际成果。保定市结合本地实际，落实省委省政府相关工作，推动主题教育学深走实。

保定市近期发布的2023年民生工程实施方案要求，要围绕解决人民群众“急难愁盼”问题，通过绣花般的细心、耐心、巧心扎扎实实做好暖民心、惠民生的实事好事，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

“校园食品安全提升是一项重要的民生工程。”保定市教育局局长胡占房强调说，“我们通过学校（含幼儿园）食堂‘互联网+明厨亮灶’提质增效，倒逼学校食堂从严从细强管理，使校园食品安全工作更加透明，形成了‘学校自律、师生参与、政府监管’的校园食品安全共治新模式。”

把“吃什么”的选择权交给家长和孩子

5月6日上午，记者来到保定市莲池区爱和城学校的食堂。在食堂大厅，记者看到所有供应商的营业执照和食堂工作人员的健康证都公示在墙上。餐厅设有面点间、库房、冷库、蔬菜加工间、肉食加工间、大灶间、洗消间、分餐区、就餐区等区域。各区域都配有专门的责任人和监督人。

在食堂后厨，记者注意到，所有操作区域均安装了摄像头，并将拍摄画面外放至餐厅大屏幕，实时显示各项工作的操作过程。

该校校长杨兴华介绍，为保证校园食品安全，食堂建立了风险防控动态管理机制，形成了日管控、周排查、月调度制度。“食品安全员每日根据风险清单进行检查，形成每日食品安全检查记录。食品安全总监每周组织排查，形成每周食品安全排查治理报告。食堂主要负责人每月听取工作汇报，进行调度，形成每月食品安全调度会议纪要”。杨兴华说。

而在保定市竞秀学校，学校则把学生“吃什么”的选择权交给了家长和孩子。

校长崔敬伟介绍说，为提升学生的就餐体验，学校食堂使用平安云厨智慧系统，以科技赋能校园食堂，争取让每个孩子吃上有营养并且可口的饭菜。“家长可以在手机上为孩子定制专属营养餐，食堂根据订单采购、备餐，孩子只需‘刷脸’就能取餐。家长还可在系统中查看孩子的饮食情况、营养数据、消费明细等。”

去年，这所学校的食堂向社会公开招标，曾获“全国道德模范”称号的刘洪安所带领的厨师团队中标，负责整个食堂的运营。刘洪安说，他们严格按照标准施行省级团餐食堂要求，利用食品安全快检技术手段，对食材进行检测和筛查，通过精细化的管理有效避免在食品加工过程中出现安全问题。

校长陪餐让学生吃得更放心

5月6日正好是爱和城学校校长杨兴华陪餐的日子。当天中午，她来到食堂打好饭菜，坐到了学生们中间，一边吃饭，一边询问学生对当天食堂饭菜的评价。

她告诉记者，为了实时了解学生在就餐过程中的情况，并第一时间收集学生的意见与建议，学校制订了校长陪餐制度，由校领导每日进行陪餐，对餐品质量、口味、营养搭配进行监督。“如有问题，我们会第一时间反馈给餐厅，并监督、督促餐厅尽快解决。”

此外，食堂还设有校长陪餐的记录表，每名校领导陪餐结束后，需要手写签名。在保定市竞秀学校，不仅校长每日陪餐，家长每周也可陪餐。崔敬伟告诉记者，学校采取自愿报名的方式，每周允许两名学生家长来到学校与孩子一起吃饭。“家长们都很积极，踊跃报名。”他笑着说，学校也会请家长对食堂饭菜进行点评，并提出意见。

学生家长周冬梅来学校陪餐过两次。她告诉记者，之前在网上看到有的学校食堂出现了一些安全问题，一直比较担心孩子在学校的饮食。因此，家长陪餐活动开始后，她第一时间就报了名。“家长陪餐活动不仅让我们亲身感受到孩子在校的用餐环境和品质，对学校的食堂管理也有了充分的了解，促进了家长和学校之间的沟通交流。”周冬梅说。

每次用餐结束后，学生如果对食堂有建议，会写一张“心愿卡”，贴在食堂的“心愿墙”上，直到心愿被满足后，才可以摘下来。

徐少东介绍，目前保定市所有学校都形成了校长陪餐制度。并且，校领导陪餐时坐的位置一定是在摄像头下，方便监管部门和学生家长随时查看。

社会共治让学校食堂更安全

“管好学校食堂需要监管部门、学校和家长的共同努力。”在保定市市场监督管理局餐饮服务食品监管处处长臧清芙看来，这是一个“社会共治”的过程。

近日，保定市市场监督管理局联合市教育局举办全市教育系统安全管理人员培训会。各县（市、区）教体局相关负责人、市直学校分管副校长117人参加培训。“这样的培训我们联合教育系统经常会组织。”臧清芙说，这主要是为了压实校园食品安全主体责任，建立“日管控、周排查、月调度”工作制度，构建“食品安全管理主要负责人、食品安全总监、食品安全员”三级架构，及时防范化解食品安全风险隐患，严守食品安全底线，牢牢守护好广大师生的身体健康和生命安全。

同时，保定市市场监督管理局还经常携手多部门对校园食品安全开展联合督导检查。“检查涉及全市范围内各县（市、区），随机抽查幼儿园、小学、中学、大中专院校、校外托管机构食堂及校外供餐单位各1家。”臧清芙介绍，“其中必查1所乡镇学校和1所民办学校或幼儿园，因为这些地方往往是食品安全管理的薄弱环节。”

杨兴华说，学校也会邀请市人大代表、政协委员、家长代表和记者组成联合检查组，走进学校，了解食材验收流程、库房管理、菜品主食加工制作流程、餐具洗消流程。

“只有引入社会监督，多方共治，才能把学校食堂管好，保障校园食品安全。”臧清芙强调说。

（记者 朱洪园 实习生 缪雨笙）

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